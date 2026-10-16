Володимир Зеленски предлага 100-дневна пауза в ударите по руски рафинерии срещу разширено покритие на Starlink

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е готов да спре за 100 дни ударите по руски нефтопреработвателни заводи в замяна на разширяване на покритието на Starlink с около 300 километра навътре в Русия. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с обсъжданията.
Предложението е било отправено към Зеленски от американските сенатори Роджър Викер и Кевин Крамер при посещението им в Киев на 9 октомври. Те са били част от двупартийна делегация на Конгреса, в която са участвали и двама членове на Камарата на представителите.
Според публикацията Зеленски е заявил, че е готов да приеме подобна договореност. Не е съобщено обаче между Киев и Вашингтон да е подписано споразумение или да е определен срок за прилагането му.
Какво би получила Украйна
Разширяването на достъпа до Starlink би позволило на украинските сили да използват сателитна връзка при операции по цели, разположени по-дълбоко на руска територия. Сред тях са пусковите установки, от които руската армия изстрелва балистични ракети срещу украински градове.
Така украинските сили биха могли да се опитват да поразяват ракетните комплекси преди изстрелването, вместо да разчитат единствено на противовъздушната отбрана за прихващане на вече изстреляни ракети. Тази част от предложението е представена като отделна форма на защита за Украйна, различна от доставката на допълнителни ракети Patriot.
Зеленски вече е заявявал, че Киев може да прекрати ударите по руски рафинерии срещу допълнителни американски системи Patriot. В изявление, цитирано от UNITED24 Media, той каза:„Забраната е отменена. Стига толкова.“
Думите са били произнесени след по-ранна кратка пауза в ударите по руски енергийни обекти.
Предложението идва след проблеми със Starshield
Темата за сателитната връзка се изостри след съобщените на 14 октомври ограничения върху военната услуга Starshield, която се използва от украинските сили. Според данните на Асошиейтед прес ограниченията са засегнали дронови мисии и са довели до загуба на връзка с част от летателните апарати.
До следващия ден някои украински подразделения са съобщили, че връзката им е възстановена до необходимата скорост. Все още не е изяснено дали става дума за технически проблем, временно ограничение или решение на американската страна. Според Асошиейтед прес Илон Мъск е заявил, че Starshield е система, притежавана и контролирана от правителството на САЩ, докато Starlink е търговска услуга на SpaceX.
Така предложението за 100-дневна пауза по руските рафинерии остава на равнище обсъждане. То свързва украинските удари по руската енергийна инфраструктура с достъпа до комуникационна система, използвана за координиране на военни операции.
Източници: focus-news.net, united24media.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
21:28 16.10.2026
2 Баламата
21:28 16.10.2026
3 Овчар
21:29 16.10.2026
4 Ало ало
21:29 16.10.2026
5 Пич
Дребния може да предлага единствено бело на шайката около него!!!
Никой никъде не го приема като добре дошъл, а като досаден просяк!!!
21:30 16.10.2026
6 Точка
21:30 16.10.2026
7 Хаха
Коментиран от #23
21:30 16.10.2026
8 историк
21:30 16.10.2026
9 ЧАЛГАР
Коментиран от #14
21:30 16.10.2026
10 Ами
21:31 16.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Няма победител
До коментар #9 от "ЧАЛГАР":Силните карти са в някой друг.
21:32 16.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 КОЙ СА ИНТЕРЕСУВА
21:35 16.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Соваж бейби
21:36 16.10.2026
31 Честито
21:36 16.10.2026
32 Ццц
21:37 16.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
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38 Тити
21:39 16.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Точен сте
До коментар #37 от "Ружа Игнатова":Или от Максуда от Варна! Съплеменника му Коста копейкин ще го уреди с чеиза и зестрата!
21:41 16.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Точка
До коментар #16 от "Пич":Лесно е да се лъже и манипулира!
21:42 16.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 123
Коментиран от #48
21:43 16.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Казвайте
До коментар #44 от "123":Къде криете подводницата Москва?
21:45 16.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
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52 Резан
Коментиран от #70
21:46 16.10.2026
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54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Лицата
До коментар #49 от "Овчар":Йотова и Костадинов са едни подлеци и страхливци.
Коментиран от #60
21:49 16.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
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58 Този коментар е премахнат от модератор.
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60 Точен сте
До коментар #55 от "Лицата":Затова генерират такава омраза навсякъде та се налага да плащат тук да не допускат да бъдат коментирани
21:52 16.10.2026
61 1111
21:52 16.10.2026
62 Човека КоZа
До коментар #53 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":Не, че съм подстрекател, ама не можеш да ревнеш 🤣
21:53 16.10.2026
63 И вие сте точен
До коментар #57 от "Овчар":През последните години сайтa ФAKTИ.БГ регистрира oтлив от поceтитeли и изпaда от Топ 50 на най-поcещaваните новинарски caйтoве в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реални потребители на месечна база
Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България
Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.
21:53 16.10.2026
64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
....
А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))
21:53 16.10.2026
65 Така е
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи
21:54 16.10.2026
66 Владимир Владимирович,
21:54 16.10.2026
67 голем смех
знамето развей.
На света напук ние пак сме тук
Ше ви скъсаме...
21:55 16.10.2026
68 Точни сте всички
21:55 16.10.2026
69 Да се знае
21:56 16.10.2026
70 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #52 от "Резан":Илон ще и скъса сфинктерите!
21:57 16.10.2026