Володимир Зеленски предлага 100-дневна пауза в ударите по руски рафинерии срещу разширено покритие на Starlink

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е готов да спре за 100 дни ударите по руски нефтопреработвателни заводи в замяна на разширяване на покритието на Starlink с около 300 километра навътре в Русия. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с обсъжданията.

Предложението е било отправено към Зеленски от американските сенатори Роджър Викер и Кевин Крамер при посещението им в Киев на 9 октомври. Те са били част от двупартийна делегация на Конгреса, в която са участвали и двама членове на Камарата на представителите.

Според публикацията Зеленски е заявил, че е готов да приеме подобна договореност. Не е съобщено обаче между Киев и Вашингтон да е подписано споразумение или да е определен срок за прилагането му.

Какво би получила Украйна

Разширяването на достъпа до Starlink би позволило на украинските сили да използват сателитна връзка при операции по цели, разположени по-дълбоко на руска територия. Сред тях са пусковите установки, от които руската армия изстрелва балистични ракети срещу украински градове.

Така украинските сили биха могли да се опитват да поразяват ракетните комплекси преди изстрелването, вместо да разчитат единствено на противовъздушната отбрана за прихващане на вече изстреляни ракети. Тази част от предложението е представена като отделна форма на защита за Украйна, различна от доставката на допълнителни ракети Patriot.

Зеленски вече е заявявал, че Киев може да прекрати ударите по руски рафинерии срещу допълнителни американски системи Patriot. В изявление, цитирано от UNITED24 Media, той каза:

„Забраната е отменена. Стига толкова.“

Думите са били произнесени след по-ранна кратка пауза в ударите по руски енергийни обекти.

Предложението идва след проблеми със Starshield

Темата за сателитната връзка се изостри след съобщените на 14 октомври ограничения върху военната услуга Starshield, която се използва от украинските сили. Според данните на Асошиейтед прес ограниченията са засегнали дронови мисии и са довели до загуба на връзка с част от летателните апарати.

До следващия ден някои украински подразделения са съобщили, че връзката им е възстановена до необходимата скорост. Все още не е изяснено дали става дума за технически проблем, временно ограничение или решение на американската страна. Според Асошиейтед прес Илон Мъск е заявил, че Starshield е система, притежавана и контролирана от правителството на САЩ, докато Starlink е търговска услуга на SpaceX.

Така предложението за 100-дневна пауза по руските рафинерии остава на равнище обсъждане. То свързва украинските удари по руската енергийна инфраструктура с достъпа до комуникационна система, използвана за координиране на военни операции.

Източници: focus-news.net, united24media.com, apnews.com