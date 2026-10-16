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Володимир Зеленски предлага 100-дневна пауза в ударите по руски рафинерии срещу разширено покритие на Starlink
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски предлага 100-дневна пауза в ударите по руски рафинерии срещу разширено покритие на Starlink

16 Октомври, 2026 21:26 906 70

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  • руски рафинерии-
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  • русия-
  • доналд тръмп-
  • илон мъск

Предложението е отправено от американски сенатори в Киев

Володимир Зеленски предлага 100-дневна пауза в ударите по руски рафинерии срещу разширено покритие на Starlink - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Wall Street Journal The Wall Street Journal

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е готов да спре за 100 дни ударите по руски нефтопреработвателни заводи в замяна на разширяване на покритието на Starlink с около 300 километра навътре в Русия. Това съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на хора, запознати с обсъжданията.

Предложението е било отправено към Зеленски от американските сенатори Роджър Викер и Кевин Крамер при посещението им в Киев на 9 октомври. Те са били част от двупартийна делегация на Конгреса, в която са участвали и двама членове на Камарата на представителите.

Според публикацията Зеленски е заявил, че е готов да приеме подобна договореност. Не е съобщено обаче между Киев и Вашингтон да е подписано споразумение или да е определен срок за прилагането му.

Какво би получила Украйна

Разширяването на достъпа до Starlink би позволило на украинските сили да използват сателитна връзка при операции по цели, разположени по-дълбоко на руска територия. Сред тях са пусковите установки, от които руската армия изстрелва балистични ракети срещу украински градове.

Така украинските сили биха могли да се опитват да поразяват ракетните комплекси преди изстрелването, вместо да разчитат единствено на противовъздушната отбрана за прихващане на вече изстреляни ракети. Тази част от предложението е представена като отделна форма на защита за Украйна, различна от доставката на допълнителни ракети Patriot.

Зеленски вече е заявявал, че Киев може да прекрати ударите по руски рафинерии срещу допълнителни американски системи Patriot. В изявление, цитирано от UNITED24 Media, той каза:

„Забраната е отменена. Стига толкова.“

Думите са били произнесени след по-ранна кратка пауза в ударите по руски енергийни обекти.

Предложението идва след проблеми със Starshield

Темата за сателитната връзка се изостри след съобщените на 14 октомври ограничения върху военната услуга Starshield, която се използва от украинските сили. Според данните на Асошиейтед прес ограниченията са засегнали дронови мисии и са довели до загуба на връзка с част от летателните апарати.

До следващия ден някои украински подразделения са съобщили, че връзката им е възстановена до необходимата скорост. Все още не е изяснено дали става дума за технически проблем, временно ограничение или решение на американската страна. Според Асошиейтед прес Илон Мъск е заявил, че Starshield е система, притежавана и контролирана от правителството на САЩ, докато Starlink е търговска услуга на SpaceX.

Така предложението за 100-дневна пауза по руските рафинерии остава на равнище обсъждане. То свързва украинските удари по руската енергийна инфраструктура с достъпа до комуникационна система, използвана за координиране на военни операции.

Източници: focus-news.net, united24media.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    24 1 Отговор
    А белото да ти го доставят, или сам ще си го осигуряваш?

    21:28 16.10.2026

  • 2 Баламата

    20 0 Отговор
    Лукойл предлага 100 дни да не продава дизел, за да го продава после по 5 евро

    21:28 16.10.2026

  • 3 Овчар

    27 1 Отговор
    Срещата Навални Зеленски става все по реалистична...! Другия вариант е още украинска смърт и въоръжаване на децата..

    21:29 16.10.2026

  • 4 Ало ало

    5 16 Отговор
    Хайде бе Зеленски, свали го от власт този Тръмпушон с изчеткал срок на годност. Пращай го на вторични вече.

    21:29 16.10.2026

  • 5 Пич

    26 0 Отговор
    Хахаха.....
    Дребния може да предлага единствено бело на шайката около него!!!
    Никой никъде не го приема като добре дошъл, а като досаден просяк!!!

    21:30 16.10.2026

  • 6 Точка

    27 1 Отговор
    Да ама Путин се събуди! И не ви вярва на глупостите който говорите всеки ден! През киев до полската граница!

    21:30 16.10.2026

  • 7 Хаха

    1 16 Отговор
    Ще има нова доставка памперси за джуджето в бункера . Лично от Рижавото какаду.

    Коментиран от #23

    21:30 16.10.2026

  • 8 историк

    21 1 Отговор
    Ама тоз смешко ,Путин ще го смачка като гнида !!!Явно е решил цяла крайна да стане руска !!!

    21:30 16.10.2026

  • 9 ЧАЛГАР

    20 1 Отговор
    Не е ли редно условията да ги определя победителя?

    Коментиран от #14

    21:30 16.10.2026

  • 10 Ами

    20 1 Отговор
    Тръмп и Мъск пък предлагат окраина да си избере друг пезидент :)

    21:31 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Няма победител

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "ЧАЛГАР":

    Силните карти са в някой друг.

    21:32 16.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 КОЙ СА ИНТЕРЕСУВА

    10 1 Отговор
    ОТ ПРИКАЗКИТЕ НА КЛОУНА

    21:35 16.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Соваж бейби

    6 1 Отговор
    Зеления паляк 🃏не е в състояние да предлага оферти защото е господин никой, дебелокож наглец .

    21:36 16.10.2026

  • 31 Честито

    1 2 Отговор
    Зеленски е прокси на Кремъл,с тоя ход се издаде

    21:36 16.10.2026

  • 32 Ццц

    6 0 Отговор
    Нье дрога, ни мой тъй! Нашето предложение е изцяло да ти спрем рутера, а в замяна щеш не щеш, ще спреш тероризма безсрочно! 🤣🤣🤣 С тия циркаджийски номерца утре Тръмп пак ще те сравни със странстващия панаир със странно изглеждащите клоуни от 19 век! 🤣🤣

    21:37 16.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тити

    1 5 Отговор
    Зеленсище си постигне целта

    21:39 16.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Точен сте

    1 6 Отговор

    До коментар #37 от "Ружа Игнатова":

    Или от Максуда от Варна! Съплеменника му Коста копейкин ще го уреди с чеиза и зестрата!

    21:41 16.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Точка

    0 1 Отговор

    До коментар #16 от "Пич":

    Лесно е да се лъже и манипулира!

    21:42 16.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 123

    7 2 Отговор
    Руснаците ги смачкаха :) А как говорят, че нямало война между Русия и НАТО :) Старлинка сигурно е украински:) и въпреки него търпят поражение след поражение :)

    Коментиран от #48

    21:43 16.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Казвайте

    2 4 Отговор

    До коментар #44 от "123":

    Къде криете подводницата Москва?

    21:45 16.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Резан

    4 0 Отговор
    Очаквам среща Илон Мъск Олена Зеленика ОХА

    Коментиран от #70

    21:46 16.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Лицата

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "Овчар":

    Йотова и Костадинов са едни подлеци и страхливци.

    Коментиран от #60

    21:49 16.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Точен сте

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Лицата":

    Затова генерират такава омраза навсякъде та се налага да плащат тук да не допускат да бъдат коментирани

    21:52 16.10.2026

  • 61 1111

    4 1 Отговор
    Зеленият Гущер ще види Старлик през зелен крив макарон.

    21:52 16.10.2026

  • 62 Човека КоZа

    2 1 Отговор

    До коментар #53 от "ИСТИНАТА СРЕЩУ ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА":

    Не, че съм подстрекател, ама не можеш да ревнеш 🤣

    21:53 16.10.2026

  • 63 И вие сте точен

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Овчар":

    През последните години сайтa ФAKTИ.БГ регистрира oтлив от поceтитeли и изпaда от Топ 50 на най-поcещaваните новинарски caйтoве в бългaрското интернeт пространcтво, като в определени месеци достига само до няколкостотин на брой реални потребители на месечна база
    Какво показват мeтриките на Gеmius за сайта:
    Аудитория: Сайтът се води един от така наречените "4- xилядници" от руcките xибридни caйтове в България
    Реални потребители: Системата на Gеmius Аudienсе отчита т.нар. Reаl Usеrs (дедyпликирани реални хора, а не просто брой импрeсии или устройcтва), което дава реална представа за мащаба на читатeлската мaca която е една от най ниcките от новинарските сайтове в България.

    21:53 16.10.2026

  • 64 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 2 Отговор
    ПУТИН НАПРАВИ ЗЕЛЕНСКИ ПОЖИЗНЕН ПРЕЗИДЕНТ :)))
    ...
    А ПРЕДИ 5 ГОДИНИ ТРЪГНА ДА СМЕНЯ "НАЦИСТКИЯ РЕЖИМ В КИЕВ"
    ....
    А ГО БЕТОНИРА И ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ НАДЖИВЕЕ И ЖУЖЕ ПУТЯ И РИЖИЯ КЛОУН:)))

    21:53 16.10.2026

  • 65 Така е

    2 2 Отговор
    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи

    21:54 16.10.2026

  • 66 Владимир Владимирович,

    1 2 Отговор
    Спасете ни от Украйна и Зеленски! Не се траят вече тия цени! Започва верижно спиране на тока в ЕС, да подпомагаме Киев с ток!

    21:54 16.10.2026

  • 67 голем смех

    1 1 Отговор
    Русия здравей,
    знамето развей.
    На света напук ние пак сме тук
    Ше ви скъсаме...

    21:55 16.10.2026

  • 68 Точни сте всички

    1 2 Отговор
    Този сайт се сви до няколко десетки читатели дневно а преди 6-7 години беше в ТОП 5 на най посещаваните новинарски сайтове в страната. Преди 5 години по време на агресията на раша в Украйна прие предложението редактори и самия сайт да получават по 4 -хиляди всеки един от тях на месец за руска дезинформация. Публикуват 1-2 статии на ден уж независими, останалите руска фалшива пропаганда. Но постепенно за почти всички стана напълно ясно това и се свиха до няколко читатели на ден като другите руски хибридки "Скандално" и "Поглед Инфо". Затова няма нищо учудващо че съкращават служители ,защото руските спонсори са вече също в колапс - без горива ,рафинерии и основни хранителни продукти.

    21:55 16.10.2026

  • 69 Да се знае

    1 1 Отговор
    Да се знaе от някoлкoто oстанали пoceтители в тoзи "нoвинарcки caйт". Поради липcа на приxoди и cпирaнето на мeceчните трaншoве от рускoто поcолcтво към тази "xибридкa" както е извecтна ,от рeдaкциятa се принyдиxa да cъкрaтят дежурните мoдeрaтoри дневно от 6 на 1! Поради тази причинa настроиxa oпредeлени дyми и комeнтaри след минyта да се изтривaт aвтoмaтично. Единcтвeните им приxoди след cпирaнето на финанcoвия пoтoк от руcкото поcолcтво, понеже руcия е също във финанcoв кoлапc,оcтанаха трaншовeте от кликaта ПБ на лицeто Румен Георгиев Радев ,известен в обществeните среди проcто като мyнчo бoташoв. Днeвните посетители тук са между 11 и 15 човeка според aнaлитичнитe брoячи. Поради тази причина се принудиха да обявят промoция на тeниcкитe с логoто на caйта за да бъдат подпомoгнати. Преди влизането на еврото бяха по 10 лв.,от януари ги направиха 10 евро а сега с промоционален кoд ги предлагат на 5 евро. Myнчo кРaдeв боташoв за 5 месеца изтегли 7 млрд.евро ( 14 млрд.лв.) които се водят на Българския народ а не на мунчо и кликата му и с част от тези зaеми на нaш гръб плaща на подобни "caйтoве" да дeзинфoрмират читaтeлите.

    21:56 16.10.2026

  • 70 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Резан":

    Илон ще и скъса сфинктерите!

    21:57 16.10.2026

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