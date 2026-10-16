Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Кремъл: Президентът Путин подкрепи хуманитарна помощ за Олешки
  Тема: Украйна

Кремъл: Президентът Путин подкрепи хуманитарна помощ за Олешки

16 Октомври, 2026 23:26 579 7

  • владимир путин-
  • папа лъв xiv-
  • олешки-
  • хуманитарна помощ-
  • ватикан-
  • украйна

Руският президент е заявил готовност да сътрудничи за доставянето на храни и медицински материали в града, папа Лъв XIV призова и за доброволна евакуация на цивилните

Кремъл: Президентът Путин подкрепи хуманитарна помощ за Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е заявил, че подкрепя инициативата на Ватикана за доставяне на хуманитарна помощ на цивилното население в украинския град Олешки. В телефонен разговор с папа Лъв XIV Путин е изразил готовност за сътрудничество по осъществяването на инициативата, съобщи Кремъл.

Разговорът се е състоял, след като папата е призовал за временно прекратяване на огъня, което да позволи доставката на храни и медицински материали, както и доброволната евакуация на местните жители.

„Инициативата на Ватикана за създаване на необходимите условия за гарантиране на безопасността на населението и осигуряване на жизненоважни доставки получи подкрепа“, се посочва в изявлението на Кремъл.

От руското президентство са допълнили, че Москва и Светият престол са се договорили да си сътрудничат по въпроса. Ватикана съобщи, че папа Лъв XIV е изразил „дълбоко безпокойство“ за тежката хуманитарна обстановка в Олешки и е потвърдил готовността на Светия престол да подкрепя инициативи за постигане на мир.

Около 1700 души са останали в града

Олешки се намира в Херсонска област и е под руски контрол от февруари 2022 г. Преди началото на войната градът е имал около 24 000 жители. По данни на ръководителя на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна Даниел Бел в него са останали около 1700 души, сред които 47 деца.

Градът е изправен пред задълбочаваща се продоволствена криза и недостиг на медицински материали. Русия и Украйна взаимно се обвиняват, че възпрепятстват доставките за местното население. Москва признава сериозния недостиг, но твърди, че руските въоръжени сили работят за разрешаването на проблема и обвинява Киев, че пречи на хуманитарните доставки.

Втори разговор между папата и руския президент

Това е вторият телефонен разговор между Лъв Четиринадесети и Владимир Путин. Първият се е състоял през юни 2025 г.

Папата продължава възстановяването си в римската болница „Джемели“ след операция по повод рак на белия дроб. По информация на Ватикана състоянието му постепенно се подобрява и той вече може да работи и да извършва обичайни ежедневни дейности.

Източници: bta.bg, apnews.com, ansa.it


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Диктор

    6 8 Отговор
    Не вярвам на Русия! Лъжат само!

    23:28 16.10.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    7 3 Отговор
    Руснаците са антиукраински настроени! Ние ще се спасим!

    23:29 16.10.2026

  • 3 Про100 💪👑💯

    4 8 Отговор
    Путин ще умре от инфаркт, но дано да се качи на власт в Русия, който е против войната

    23:30 16.10.2026

  • 4 Бункера

    5 2 Отговор
    Жужко пак се прави на добър.

    23:37 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания