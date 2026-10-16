Кремъл: Президентът Путин подкрепи хуманитарна помощ за Олешки

Руският президент Владимир Путин е заявил, че подкрепя инициативата на Ватикана за доставяне на хуманитарна помощ на цивилното население в украинския град Олешки. В телефонен разговор с папа Лъв XIV Путин е изразил готовност за сътрудничество по осъществяването на инициативата, съобщи Кремъл.

Разговорът се е състоял, след като папата е призовал за временно прекратяване на огъня, което да позволи доставката на храни и медицински материали, както и доброволната евакуация на местните жители.

„Инициативата на Ватикана за създаване на необходимите условия за гарантиране на безопасността на населението и осигуряване на жизненоважни доставки получи подкрепа“, се посочва в изявлението на Кремъл.

От руското президентство са допълнили, че Москва и Светият престол са се договорили да си сътрудничат по въпроса. Ватикана съобщи, че папа Лъв XIV е изразил „дълбоко безпокойство“ за тежката хуманитарна обстановка в Олешки и е потвърдил готовността на Светия престол да подкрепя инициативи за постигане на мир.

Около 1700 души са останали в града

Олешки се намира в Херсонска област и е под руски контрол от февруари 2022 г. Преди началото на войната градът е имал около 24 000 жители. По данни на ръководителя на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна Даниел Бел в него са останали около 1700 души, сред които 47 деца.

Градът е изправен пред задълбочаваща се продоволствена криза и недостиг на медицински материали. Русия и Украйна взаимно се обвиняват, че възпрепятстват доставките за местното население. Москва признава сериозния недостиг, но твърди, че руските въоръжени сили работят за разрешаването на проблема и обвинява Киев, че пречи на хуманитарните доставки.

Втори разговор между папата и руския президент

Това е вторият телефонен разговор между Лъв Четиринадесети и Владимир Путин. Първият се е състоял през юни 2025 г.

Папата продължава възстановяването си в римската болница „Джемели“ след операция по повод рак на белия дроб. По информация на Ватикана състоянието му постепенно се подобрява и той вече може да работи и да извършва обичайни ежедневни дейности.

Източници: bta.bg, apnews.com, ansa.it