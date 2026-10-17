Трима мексиканци получиха по 158 години затвор за убийства

Трима мексиканци получиха по 158 години и девет месеца затвор за убийството на двама австралийски братя и техния американски приятел по време на сърф пътуване в щата Долна Калифорния през 2024 г.

Присъдата е постановена от съд в Енсенада. Хесус Херардо Гарсия, известен с прякора „Ел Кекас“, Иринео Франсиско „Н“ и Анхел Хесус „Н“ са признати за виновни за убийство, грабеж с насилие и кражба на автомобил с насилие.

Жертвите са австралийските братя Калъм Робинсън, на 33 години, и Джейк Робинсън, на 30 години, както и американецът Джак Картър Роуд, на 30 години. Тримата са признати за виновни седмица преди да бъдат обявени присъдите.

Телата са открити в кладенец

Робинсън и Роуд са пристигнали в Мексико в края на април 2024 г., за да сърфират край Пунта Сан Хосе, близо до Енсенада. Те са лагерували на плажа на 27 април.

След като тримата са обявени за изчезнали, е започнало многодневно издирване с участието на американското Федерално бюро за разследване. Телата им са открити на 3 май в кладенец, дълбок над 15 метра. И тримата са били простреляни в главата.

Прокуратурата на щата Долна Калифорния е поискала по 210 години затвор за всеки от подсъдимите, определяйки исканото наказание като „примерна присъда“.

Убийствата повлияха на туризма

Случаят привлече международно внимание и засегна туристическия сектор в региона. Председателят на асоциацията на сърфистите в Долна Калифорния Антонио Отанес приветства решението на съда с думите: „Справедливостта е възтържествувала.“

Отанес заяви, че убийствата са довели до значителен спад на туристическите посещения, особено сред сърфистите, в район, известен с плажовете си.

Бащата на австралийските братя Мартин Робинсън определи осъдителната присъда като „значим момент“ в дългото и болезнено търсене на справедливост за Калъм, Джейк и Джак Картър Роуд.

Източници: aljazeera.com