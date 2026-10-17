Европа е сред основните губещи от войната в Украйна, като по мащаб на загубите отстъпва само на Киев. Това заяви бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, след като водещият на швейцарското издание „Велтвохе“ Роджър Кьопел го попита дали приема тази оценка.

„Това наистина е така. Прекратяването на енергийното сътрудничество, което продължаваше повече от 50 години, безспорно доведе до загуба на благосъстояние – не само в Германия, но и в Европа като цяло“, каза Шрьодер.

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Шрьодер призова Германия да стои извън конфликта

В интервюто бившият канцлер заяви, че Германия трябва да избягва въвличане във войната между Русия и Украйна. По думите му Берлин трябва да се въздържа и от задълбочаване на политическия конфликт с Китай.

Шрьодер каза още, че на Републиканската партия в САЩ традиционно би било по-лесно да предприеме стъпки към мир чрез преговори, отколкото на Демократическата партия. Според него демократите са идеологически по-твърдо настроени срещу Русия и Китай.

Интервюто е записано през септември 2024 г., но беше публикувано повторно след срещата на Шрьодер с руския президент Владимир Путин в Москва по повод рождения му ден. Посещението предизвика остра реакция в Германия. Канцлерът Фридрих Мерц го определи като „дълбоко възмутително“, а германското правителство заяви, че Путин носи отговорност за войната и причинените от нея страдания.

Продължава спорът за отношенията с Русия

Герхард Шрьодер беше канцлер на Германия от 1998 до 2005 г. След края на мандата си той зае ръководни позиции в руски енергийни компании, включително в проекта „Северен поток“ и „Роснефт“, което от години предизвиква критики в Германия.

През 2024 г. Шрьодер заяви и че войната може да бъде прекратена само чрез преговори и компромиси. Той е участвал като посредник в разговорите между Русия и Украйна в Истанбул през 2022 г., но твърденията му за близко до постигане мирно споразумение остават негова политическа оценка, а не договорен резултат от преговорите.

Източници: rbc.ru, welt.de, marketscreener.com