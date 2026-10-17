Шрьодер: Европа е сред големите губещи от войната в Украйна

Европа е сред основните губещи от войната в Украйна, като по мащаб на загубите отстъпва само на Киев. Това заяви бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, след като водещият на швейцарското издание „Велтвохе“ Роджър Кьопел го попита дали приема тази оценка.
„Това наистина е така. Прекратяването на енергийното сътрудничество, което продължаваше повече от 50 години, безспорно доведе до загуба на благосъстояние – не само в Германия, но и в Европа като цяло“, каза Шрьодер.
Шрьодер призова Германия да стои извън конфликта
В интервюто бившият канцлер заяви, че Германия трябва да избягва въвличане във войната между Русия и Украйна. По думите му Берлин трябва да се въздържа и от задълбочаване на политическия конфликт с Китай.
Шрьодер каза още, че на Републиканската партия в САЩ традиционно би било по-лесно да предприеме стъпки към мир чрез преговори, отколкото на Демократическата партия. Според него демократите са идеологически по-твърдо настроени срещу Русия и Китай.
Интервюто е записано през септември 2024 г., но беше публикувано повторно след срещата на Шрьодер с руския президент Владимир Путин в Москва по повод рождения му ден. Посещението предизвика остра реакция в Германия. Канцлерът Фридрих Мерц го определи като „дълбоко възмутително“, а германското правителство заяви, че Путин носи отговорност за войната и причинените от нея страдания.
Продължава спорът за отношенията с Русия
Герхард Шрьодер беше канцлер на Германия от 1998 до 2005 г. След края на мандата си той зае ръководни позиции в руски енергийни компании, включително в проекта „Северен поток“ и „Роснефт“, което от години предизвиква критики в Германия.
През 2024 г. Шрьодер заяви и че войната може да бъде прекратена само чрез преговори и компромиси. Той е участвал като посредник в разговорите между Русия и Украйна в Истанбул през 2022 г., но твърденията му за близко до постигане мирно споразумение остават негова политическа оценка, а не договорен резултат от преговорите.
Източници: rbc.ru, welt.de, marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европчанин
09:52 17.10.2026
2 Хохо Бохо
09:53 17.10.2026
3 Гориил
09:57 17.10.2026
4 Пич
Тъпите Урсулианци обаче няма да престанат да пращат пари за Украйна, защото Зелю им връща половината по личните им сметки на офшорките, а войната ги крепи на власт!!!
Падне ли Украйна, на Урсулианците ще бъде потърсена сметка!!!
09:57 17.10.2026
5 Европа
09:58 17.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 МЕЧОК
Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.
Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.
Коментиран от #17, #18, #19
09:59 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хахаха...
10:04 17.10.2026
15 Алън Дълес
Немците им създадоха спец.части, подводниците, двигателите и пр.и пр.
10:07 17.10.2026
16 Знаещ
10:08 17.10.2026
17 Голям праз
До коментар #12 от "МЕЧОК":Яж банана
10:09 17.10.2026
18 То да бяха само в НАТО
До коментар #12 от "МЕЧОК":Поне 60% от шефовете на службите им са преки наследници на осъдени нацисти? Още преди 3 години статия имаше по темата от някакъв журналист в Берлин. Че относно съда и прокуратурата ситуацията била още по фрапантна .. И този процес е проследен още от 1962 ра година когато масово нацисти са назначавани на държавни постове в Западна Германия. Отделно съществуват и
официални исторически доклади, сред които и мащабното разследване на Федералното министерство на правосъдието на Германия, известно като „Досиетата Розенбург“ (Die Akte Rosenburg), които разкриват шокиращи мащаби на приемственост между нацисткия режим и следвоенната държавна машина...
10:09 17.10.2026
19 Голям праз
До коментар #12 от "МЕЧОК":Германската демократична република (ГДР) масово е назначавала бивши нацисти на ключови държавни и административни постове, въпреки че официално се е самопровъзгласила за „антифашистка държава“ и пропагандно е обвинявала Западна Германия (ФРГ) в укриване на хитлеристи.
Историческите изследвания и разсекретените архиви разкриват следните ключови факти за интеграцията на бившите членове на NSDAP (нацистката партия) в комунистическия апарат на Източна Германия:
1. Мащаб на нацисткото присъствие в администрацията
• Над 32% от държавните служители в администрацията на ГДР през 1954 г. са били бивши членове на нацистката партия. Миналото им съзнателно не е било проучвано дълбоко, тъй като държавата е имала спешна нужда от квалифицирани кадри.
• 27% от членовете на управляващата комунистическа партия (ГЕСП) пет години след създаването на ГДР също са били бивши националсоциалисти.
10:10 17.10.2026
20 Казанлъшкия
10:12 17.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мич
10:13 17.10.2026