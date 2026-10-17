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Шрьодер: Европа е сред големите губещи от войната в Украйна
  Тема: Украйна

Шрьодер: Европа е сред големите губещи от войната в Украйна

17 Октомври, 2026 09:50 684 22

  • герхард шрьодер-
  • войната в украйна-
  • германия-
  • русия-
  • европа

Бившият германски канцлер свърза загубата на благосъстояние с прекратяването на енергийното сътрудничество с Русия. Изказването му е от интервю, записано през септември 2024 г

Шрьодер: Европа е сред големите губещи от войната в Украйна - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Европа е сред основните губещи от войната в Украйна, като по мащаб на загубите отстъпва само на Киев. Това заяви бившият германски канцлер Герхард Шрьодер, след като водещият на швейцарското издание „Велтвохе“ Роджър Кьопел го попита дали приема тази оценка.

„Това наистина е така. Прекратяването на енергийното сътрудничество, което продължаваше повече от 50 години, безспорно доведе до загуба на благосъстояние – не само в Германия, но и в Европа като цяло“, каза Шрьодер.

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Шрьодер призова Германия да стои извън конфликта

В интервюто бившият канцлер заяви, че Германия трябва да избягва въвличане във войната между Русия и Украйна. По думите му Берлин трябва да се въздържа и от задълбочаване на политическия конфликт с Китай.

Шрьодер каза още, че на Републиканската партия в САЩ традиционно би било по-лесно да предприеме стъпки към мир чрез преговори, отколкото на Демократическата партия. Според него демократите са идеологически по-твърдо настроени срещу Русия и Китай.

Интервюто е записано през септември 2024 г., но беше публикувано повторно след срещата на Шрьодер с руския президент Владимир Путин в Москва по повод рождения му ден. Посещението предизвика остра реакция в Германия. Канцлерът Фридрих Мерц го определи като „дълбоко възмутително“, а германското правителство заяви, че Путин носи отговорност за войната и причинените от нея страдания.

Продължава спорът за отношенията с Русия

Герхард Шрьодер беше канцлер на Германия от 1998 до 2005 г. След края на мандата си той зае ръководни позиции в руски енергийни компании, включително в проекта „Северен поток“ и „Роснефт“, което от години предизвиква критики в Германия.

През 2024 г. Шрьодер заяви и че войната може да бъде прекратена само чрез преговори и компромиси. Той е участвал като посредник в разговорите между Русия и Украйна в Истанбул през 2022 г., но твърденията му за близко до постигане мирно споразумение остават негова политическа оценка, а не договорен резултат от преговорите.

Източници: rbc.ru, welt.de, marketscreener.com


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европчанин

    7 1 Отговор
    Нема такова нещо. Дайте нов пакет санкции, че ФВ още мърда.

    09:52 17.10.2026

  • 2 Хохо Бохо

    5 1 Отговор
    Ама как само поумняват когато станат никой

    09:53 17.10.2026

  • 3 Гориил

    11 2 Отговор
    Оказва се, че в средата на големите немски бизнеси има духовно здрави хора.

    09:57 17.10.2026

  • 4 Пич

    12 2 Отговор
    Че това кой не го вижда...?!
    Тъпите Урсулианци обаче няма да престанат да пращат пари за Украйна, защото Зелю им връща половината по личните им сметки на офшорките, а войната ги крепи на власт!!!
    Падне ли Украйна, на Урсулианците ще бъде потърсена сметка!!!

    09:57 17.10.2026

  • 5 Европа

    10 2 Отговор
    е пълен капут.

    09:58 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 МЕЧОК

    7 1 Отговор
    НАЦИСТКИТЕ офицери, заели постове в НАТО. Факт, а не теория на конспирацията!

    Адолф Хойзингер, началник-щаб на Хитлер, става председател на Военния комитет на НАТО през 1961-1964 г.

    Ханс Шпайдел, командир на НАТО за Централна Европа (CCE) 1957-1963 г.
    Йохан Щайнхоф, председател на Военния комитет на НАТО, 1971-1974 г.
    Йохан фон Клаймансег - НАТО CCE, 1967-1968
    Ернст Фербер - НАТО CCE, 1973-1975
    Карл Шнел - CCE на НАТО, 1975-1977.
    Франц Йозеф Шулце - НАТО CCE, 1977-1979.
    Фердинанд фон Зенгер и Етерлин - НАТО CCE, 1979-1983.

    Коментиран от #17, #18, #19

    09:59 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хахаха...

    6 1 Отговор
    Срещата в Брюксел завърши без ангажименти за парите за Украйна, а Тръмп отмени ожесточените санкции към Русия

    10:04 17.10.2026

  • 15 Алън Дълес

    2 0 Отговор
    Закара в Щатите 1 500 немски нацистки професори и специалисти, които за 2 нощ станаха демократи, начело с Венера Фон Браун който им разви космическите технологии.
    Немците им създадоха спец.части, подводниците, двигателите и пр.и пр.

    10:07 17.10.2026

  • 16 Знаещ

    2 2 Отговор
    Шрьодер е муждестранен агент и в СССР щяха да го разстрелят.

    10:08 17.10.2026

  • 17 Голям праз

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "МЕЧОК":

    Яж банана

    10:09 17.10.2026

  • 18 То да бяха само в НАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "МЕЧОК":

    Поне 60% от шефовете на службите им са преки наследници на осъдени нацисти? Още преди 3 години статия имаше по темата от някакъв журналист в Берлин. Че относно съда и прокуратурата ситуацията била още по фрапантна .. И този процес е проследен още от 1962 ра година когато масово нацисти са назначавани на държавни постове в Западна Германия. Отделно съществуват и
    официални исторически доклади, сред които и мащабното разследване на Федералното министерство на правосъдието на Германия, известно като „Досиетата Розенбург“ (Die Akte Rosenburg), които разкриват шокиращи мащаби на приемственост между нацисткия режим и следвоенната държавна машина...

    10:09 17.10.2026

  • 19 Голям праз

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "МЕЧОК":

    Германската демократична република (ГДР) масово е назначавала бивши нацисти на ключови държавни и административни постове, въпреки че официално се е самопровъзгласила за „антифашистка държава“ и пропагандно е обвинявала Западна Германия (ФРГ) в укриване на хитлеристи.
    Историческите изследвания и разсекретените архиви разкриват следните ключови факти за интеграцията на бившите членове на NSDAP (нацистката партия) в комунистическия апарат на Източна Германия:

    1. Мащаб на нацисткото присъствие в администрацията

    • Над 32% от държавните служители в администрацията на ГДР през 1954 г. са били бивши членове на нацистката партия. Миналото им съзнателно не е било проучвано дълбоко, тъй като държавата е имала спешна нужда от квалифицирани кадри.
    • 27% от членовете на управляващата комунистическа партия (ГЕСП) пет години след създаването на ГДР също са били бивши националсоциалисти.

    10:10 17.10.2026

  • 20 Казанлъшкия

    0 1 Отговор
    Той си е русофил отявлен . Така че...

    10:12 17.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мич

    1 0 Отговор
    До Хохо Бохо, Шрьодер и преди си беше умен, приятел с Русия. Жалкото е, че не го послушаха от ЕС да не скачат срещу нея.

    10:13 17.10.2026

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