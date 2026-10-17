Кейти Захария напуска поста след само пет дни в Белия дом

Кейти Захария напуска поста прессекретар на Белия дом след по-малко от пет дни на длъжността. Старши служител на администрацията е съобщил пред Daily Mail, че тя „излиза“ от позицията, след като Доналд Тръмп публично я е посъветвал да преосмисли дали да остане.
В първото си изявление след оттеглянето Захария е запазила подкрепата си за президента. В публикация в Instagram тя е написала: „Президентът Тръмп е добър, великодушен, внимателен, ентусиазиран и най-трудолюбивият човек. Иска ми се повече американци да го оценяваха. Никой няма да направи Америка велика по начина, по който той го направи и продължава да го прави. За мен беше чест да работя за него.“
По-рано Тръмп е заявил пред журналисти, че е разговарял със Захария за бъдещето ѝ в Белия дом. „Не е нужно да правиш това, ако не искаш. Честно казано, ако бях на твое място, бих преосмислил решението си“, е казал президентът. Той е добавил, че длъжността може да не е подходяща за нея, но е отхвърлил твърдението, че директно я е уволнил.
Мандатът на Захария се оказа по-кратък от 11-дневния престой на Антъни Скарамучи като директор по комуникациите в Белия дом през 2017 г. След първия си брифинг тя пътува с Тръмп до Аляска, Аризона и Монтана, но не проведе нова среща с журналисти.
Близък до Захария източник е заявил пред Daily Mail, че тя е била поставена в изключително трудна ситуация и е била атакувана от политически противници, журналисти и служители в Белия дом. Според същия източник негативни коментари от нейни колеги са били подавани към медиите.
Междувременно Захария е планирала вечеря с вицепрезидента Джей Ди Ванс и семейството му. Белият дом все още не е обявил кой ще поеме постоянно прессекретарския пост.
Източници: dailymail.com, apnews.com, video.goodmorningamerica.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма
Коментиран от #2
10:41 17.10.2026
2 Като
До коментар #1 от "Няма":Захарова.
10:44 17.10.2026
3 Ами Да!
10:46 17.10.2026
4 Демократ
10:47 17.10.2026
5 хмм
10:47 17.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мунчо да прати вънкашната
10:59 17.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тръмп
11:07 17.10.2026
10 Инна
11:09 17.10.2026
11 Тая вечер
11:13 17.10.2026
12 кво значи някаква си калинка
както и тук навсякъде с лопата да ги рине човек
спуснати калинки парашутистки
11:14 17.10.2026
13 само питам
11:21 17.10.2026
14 Аман от
11:23 17.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Имало е
11:46 17.10.2026