Кейти Захария напуска поста след само пет дни в Белия дом

Кейти Захария напуска поста прессекретар на Белия дом след по-малко от пет дни на длъжността. Старши служител на администрацията е съобщил пред Daily Mail, че тя „излиза“ от позицията, след като Доналд Тръмп публично я е посъветвал да преосмисли дали да остане.

В първото си изявление след оттеглянето Захария е запазила подкрепата си за президента. В публикация в Instagram тя е написала: „Президентът Тръмп е добър, великодушен, внимателен, ентусиазиран и най-трудолюбивият човек. Иска ми се повече американци да го оценяваха. Никой няма да направи Америка велика по начина, по който той го направи и продължава да го прави. За мен беше чест да работя за него.“

По-рано Тръмп е заявил пред журналисти, че е разговарял със Захария за бъдещето ѝ в Белия дом. „Не е нужно да правиш това, ако не искаш. Честно казано, ако бях на твое място, бих преосмислил решението си“, е казал президентът. Той е добавил, че длъжността може да не е подходяща за нея, но е отхвърлил твърдението, че директно я е уволнил.

Мандатът на Захария се оказа по-кратък от 11-дневния престой на Антъни Скарамучи като директор по комуникациите в Белия дом през 2017 г. След първия си брифинг тя пътува с Тръмп до Аляска, Аризона и Монтана, но не проведе нова среща с журналисти.

Близък до Захария източник е заявил пред Daily Mail, че тя е била поставена в изключително трудна ситуация и е била атакувана от политически противници, журналисти и служители в Белия дом. Според същия източник негативни коментари от нейни колеги са били подавани към медиите.

Междувременно Захария е планирала вечеря с вицепрезидента Джей Ди Ванс и семейството му. Белият дом все още не е обявил кой ще поеме постоянно прессекретарския пост.

Източници: dailymail.com, apnews.com, video.goodmorningamerica.com