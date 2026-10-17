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Кейти Захария напуска поста след само пет дни в Белия дом

Кейти Захария напуска поста след само пет дни в Белия дом

17 Октомври, 2026 10:37 1 150 16

  • кейти захария-
  • доналд тръмп-
  • белият дом-
  • прессекретар-
  • сащ

Бившата прессекретарка благодари на Доналд Тръмп, след като президентът я посъветва да преосмисли оставането си на длъжността

Кейти Захария напуска поста след само пет дни в Белия дом - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Кейти Захария напуска поста прессекретар на Белия дом след по-малко от пет дни на длъжността. Старши служител на администрацията е съобщил пред Daily Mail, че тя „излиза“ от позицията, след като Доналд Тръмп публично я е посъветвал да преосмисли дали да остане.

В първото си изявление след оттеглянето Захария е запазила подкрепата си за президента. В публикация в Instagram тя е написала: „Президентът Тръмп е добър, великодушен, внимателен, ентусиазиран и най-трудолюбивият човек. Иска ми се повече американци да го оценяваха. Никой няма да направи Америка велика по начина, по който той го направи и продължава да го прави. За мен беше чест да работя за него.“

По-рано Тръмп е заявил пред журналисти, че е разговарял със Захария за бъдещето ѝ в Белия дом. „Не е нужно да правиш това, ако не искаш. Честно казано, ако бях на твое място, бих преосмислил решението си“, е казал президентът. Той е добавил, че длъжността може да не е подходяща за нея, но е отхвърлил твърдението, че директно я е уволнил.

Мандатът на Захария се оказа по-кратък от 11-дневния престой на Антъни Скарамучи като директор по комуникациите в Белия дом през 2017 г. След първия си брифинг тя пътува с Тръмп до Аляска, Аризона и Монтана, но не проведе нова среща с журналисти.

Близък до Захария източник е заявил пред Daily Mail, че тя е била поставена в изключително трудна ситуация и е била атакувана от политически противници, журналисти и служители в Белия дом. Според същия източник негативни коментари от нейни колеги са били подавани към медиите.

Междувременно Захария е планирала вечеря с вицепрезидента Джей Ди Ванс и семейството му. Белият дом все още не е обявил кой ще поеме постоянно прессекретарския пост.

Източници: dailymail.com, apnews.com, video.goodmorningamerica.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    10 6 Отговор
    дълбоко гърло.

    Коментиран от #2

    10:41 17.10.2026

  • 2 Като

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "Няма":

    Захарова.

    10:44 17.10.2026

  • 3 Ами Да!

    7 4 Отговор
    Направи гафове пред световните медии и къде сама,къде и бе казано,че не е за тая работа...

    10:46 17.10.2026

  • 4 Демократ

    8 5 Отговор
    Жалко а има огромен потенциал

    10:47 17.10.2026

  • 5 хмм

    6 6 Отговор
    За прессекретар има твърде много и ретро грим. Неподходящ цвят (и дължина) на косата.

    10:47 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мунчо да прати вънкашната

    10 3 Отговор
    За подарък на Тръмп, Мунчо да изпрати вънкашната. Тръмп ще се успокой, че има и по зле от неговата .

    10:59 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тръмп

    7 0 Отговор
    такива ги избира по негов вкус- вежди, мигли и 52 предни зъба!

    11:07 17.10.2026

  • 10 Инна

    6 2 Отговор
    наша Маша Захаровна е по красива , особено в анфас!

    11:09 17.10.2026

  • 11 Тая вечер

    2 0 Отговор
    Ще гледаме филма "да напуснеш за 60 секунди"

    11:13 17.10.2026

  • 12 кво значи някаква си калинка

    3 0 Отговор
    заменена веднага с друга калинка

    както и тук навсякъде с лопата да ги рине човек
    спуснати калинки парашутистки

    11:14 17.10.2026

  • 13 само питам

    2 0 Отговор
    маи и тя не може да понася президенчетосъс своите изцепки

    11:21 17.10.2026

  • 14 Аман от

    3 0 Отговор
    Агенти на Мосад по всички клонки на дървото на властта!

    11:23 17.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Имало е

    0 0 Отговор
    Ти си уволнена!

    11:46 17.10.2026