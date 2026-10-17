Хусите почти обкръжиха Таиз, доставките са прекъснати

Хусите почти са обкръжили Таиз, третия по население град в Йемен, като са прекъснали основните пътища за снабдяване. Според Financial Times, цитирана от РБК, през последните дни бойците са напреднали по ключовите маршрути към града, а главните му входове вече са се превърнали във фронтова линия. До Таиз успяват да достигнат само отделни леки автомобили.

Жители разказват, че напускането на града е опасно заради необходимостта да се преминава през линията на бойните действия. Бензиновози не могат да стигнат до Таиз, което е повишило цените на горивата многократно. В града започват да се изчерпват хранителните продукти и лекарствата, а жителите се запасяват с основни стоки заради опасенията от нова продължителна блокада.

Последният основен път към града е прекъснат

На 4 октомври хуситите са превзели град Ал Турба, който се намира южно от Таиз. Според „Ал Джазира“ това е прекъснало последния основен път, свързващ града с териториите под контрола на правителството. По данни на медията цената на 20 литра бензин на черния пазар е нараснала от 30 000 на 90 000 йеменски риала.

Американската агенция Асошиейтед прес съобщава, че Таиз има над 1 милион жители. Градът вече е бил под обсада в продължение на години по време на гражданската война, а новото настъпление е довело до недостиг на дизелово гориво, газ за готвене и храна. Част от жителите използват дърва и картон за приготвяне на храна, докато търговци повишават цените на стоките и водата.

Военната операция на правителството

„Болниците могат да останат без дизел във всеки момент. Това е огромна катастрофа“, заяви пред Асошиейтед прес Фахд Назари от здравната служба на провинция Таиз.

Настъплението се развива на фона на обявената в началото на октомври военна операция на йеменското правителство срещу хуситите. Рашад ал Алими, председател на Президентския лидерски съвет, заяви, че целта е да бъдат върнати териториите, контролирани от групировката. Правителствените сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, водят боеве в районите около Таиз и се опитват да възстановят достъпа до града.

Financial Times цитира анализатора Адам Барон, според когото превземането на Таиз би имало стратегическо и символично значение за хуситите. Градът е известен като център на съпротивата срещу групировката и е родното място на Рашад ал Алими. Контролът над него би могъл да открие път към Аден, където се намира международно признатото правителство на Йемен.

Гражданската война в страната започна през септември 2014 г., когато хуситите превзеха Сана. Оттогава Йемен има два фактически центъра на властта: хуситите контролират столицата и голяма част от северните и западните райони, а международно признатото правителство се базира в Аден и държи основно юга и изтока.