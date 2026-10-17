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Хусите почти обкръжиха Таиз, доставките са прекъснати

Хусите почти обкръжиха Таиз, доставките са прекъснати

17 Октомври, 2026 12:30 1 012 14

  • йемен-
  • хусити-
  • таиз-
  • гражданска война

Боевете се водят по основните пътища към града

Хусите почти обкръжиха Таиз, доставките са прекъснати - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Хусите почти са обкръжили Таиз, третия по население град в Йемен, като са прекъснали основните пътища за снабдяване. Според Financial Times, цитирана от РБК, през последните дни бойците са напреднали по ключовите маршрути към града, а главните му входове вече са се превърнали във фронтова линия. До Таиз успяват да достигнат само отделни леки автомобили.

Жители разказват, че напускането на града е опасно заради необходимостта да се преминава през линията на бойните действия. Бензиновози не могат да стигнат до Таиз, което е повишило цените на горивата многократно. В града започват да се изчерпват хранителните продукти и лекарствата, а жителите се запасяват с основни стоки заради опасенията от нова продължителна блокада.

Последният основен път към града е прекъснат

На 4 октомври хуситите са превзели град Ал Турба, който се намира южно от Таиз. Според „Ал Джазира“ това е прекъснало последния основен път, свързващ града с териториите под контрола на правителството. По данни на медията цената на 20 литра бензин на черния пазар е нараснала от 30 000 на 90 000 йеменски риала.

Американската агенция Асошиейтед прес съобщава, че Таиз има над 1 милион жители. Градът вече е бил под обсада в продължение на години по време на гражданската война, а новото настъпление е довело до недостиг на дизелово гориво, газ за готвене и храна. Част от жителите използват дърва и картон за приготвяне на храна, докато търговци повишават цените на стоките и водата.

„Болниците могат да останат без дизел във всеки момент. Това е огромна катастрофа“, заяви пред Асошиейтед прес Фахд Назари от здравната служба на провинция Таиз.

Военната операция на правителството

Настъплението се развива на фона на обявената в началото на октомври военна операция на йеменското правителство срещу хуситите. Рашад ал Алими, председател на Президентския лидерски съвет, заяви, че целта е да бъдат върнати териториите, контролирани от групировката. Правителствените сили, подкрепяни от Саудитска Арабия, водят боеве в районите около Таиз и се опитват да възстановят достъпа до града.

Financial Times цитира анализатора Адам Барон, според когото превземането на Таиз би имало стратегическо и символично значение за хуситите. Градът е известен като център на съпротивата срещу групировката и е родното място на Рашад ал Алими. Контролът над него би могъл да открие път към Аден, където се намира международно признатото правителство на Йемен.

Гражданската война в страната започна през септември 2014 г., когато хуситите превзеха Сана. Оттогава Йемен има два фактически центъра на властта: хуситите контролират столицата и голяма част от северните и западните райони, а международно признатото правителство се базира в Аден и държи основно юга и изтока.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Новичок

    8 1 Отговор
    Хутите ,хутите ,хутите ...

    12:37 17.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЗОРО

    16 2 Отговор
    Хутите са пичове! Не могат да ги спрат нито саудитци и наемниците им, нито САЩ и израел, камо ли смехотворното, т.н. международно признато правителство на Йемен!

    12:42 17.10.2026

  • 5 Хус

    2 7 Отговор
    Стана ни скучно в пустинята и си направихме една движуха по кремълски

    12:42 17.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор
    Истината боли но ни прави СВОБОДНИ Така е казал СПАСИТЕЛЯТ Камилата ще мине през иглени уши но камиларят няма да може Дето е текло пак ще тече

    12:48 17.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Копейко

    2 4 Отговор
    Хусите са подкрепяни от Иран ,Иран е подкрепян от Расия ,така излиза ,че трябва да викаме за хусите ,тъй де братушки са

    12:51 17.10.2026

  • 11 ха-ха

    3 1 Отговор
    Тия хути- мути и так далее тъй и не разбрах за чий се борят и срещу кого . Ако някой знае , да каже .

    Коментиран от #12

    12:54 17.10.2026

  • 12 онзи

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ха-ха":

    Не знам срещу кого се борят , но като ги видя с потури и сака по кадрите и умирам от смях .

    Коментиран от #13

    13:00 17.10.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "онзи":

    Смешно е наистина но само да ви кажа че говорят поне по два езика и са образувани Имам леля която се ожени в Йемен Не съм я виждал тридесет и кусур години Зетят учеше в София Говореше четири езика и смяташе трицифрени числа на ум Научил е български за три месеца Вие за колко време ще научите арабски писмено и говоримо

    13:10 17.10.2026

  • 14 УКРАЙНА 🇺🇦

    0 0 Отговор
    На рижавия идиот пак Украйна ще му е виновна

    13:12 17.10.2026