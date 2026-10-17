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Стотици протестираха в Киев с искане за оставка на Кличко
  Тема: Украйна

Стотици протестираха в Киев с искане за оставка на Кличко

17 Октомври, 2026 15:30 1 371 25

  • киев-
  • виталий кличко-
  • протест-
  • украйна-
  • градска власт

Участниците критикуваха укритията, подготовката за зимата и разходването на бюджета. Кметът отхвърли обвиненията и заяви, че градът работи под постоянни руски атаки

Стотици протестираха в Киев с искане за оставка на Кличко - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Няколкостотин жители на Киев се събраха пред сградата на Киевската градска държавна администрация с искане за оставката на кмета Виталий Кличко. Акцията продължи около два часа, а участниците скандираха „Киев без Кличко“ и „Оставка“.

Протестиращите издигнаха плакати с надписи „Кмет или мародер?“, „Кличко в оставка“ и „Киев не е готов дори за есента“. Сред основните им претенции са недостатъчният брой укрития, подготовката на столицата за зимата, използването на бюджетни средства, състоянието на критичната инфраструктура и застрояването на зелени площи и исторически места.

Протестът и позицията на градската власт

Акцията беше организирана от граждански движения, доброволци и ветерани. Сред организациите, посочени като организатори, са „Марш за Киев“, „Пасажири Києва“, „Автомайдан“, „Семиярусна гора“, „Спадщина“, „Спалах“, „Право на град“ и Repair Together. Към инициативата се присъединиха доброволци и обществени активисти, сред които Алина Михайлова, Сергей Стерненко и ветеранът Дмитрий Козятински.

Представители на партията „УДАР Виталий Кличко“ призоваха киевчани да не участват в масови събирания заради опасността от руски атаки. Предупреждението беше отправено ден преди протеста и беше свързано с риска за хората при струпване на едно място.

Местната власт отхвърля обвиненията, че не е подготвила града за отоплителния сезон и не е предприела достатъчно мерки за защита на критичната инфраструктура. Виталий Кличко заяви пред Върховната рада: „Ние, като градска власт, се опитваме с всички сили да осигурим жизнената дейност на града, въпреки ударите, които централната власт постоянно ни нанася.“

Спорът за енергетиката и укритията

Протестът се проведе на фона на остър спор между Киевската градска власт и централната власт за подготовката на столицата за зимата. Кличко заяви, че Киев е подложен на постоянни атаки срещу енергетиката и инфраструктурата, а градът не контролира противовъздушната отбрана.

Президентът Володимир Зеленски обаче каза, че към средата на месеца Киев изостава от други украински региони в изпълнението на плановете за устойчивост. Премиерът Сергей Корецки също определи енергийната ситуация в столицата като една от най-тежките в страната.

Кметът на Киев предупреди по-рано, че градът може да се изправи пред тежка зима заради повредите по енергийните обекти и призова хората, които имат възможност, временно да напуснат столицата. Засега няма данни протестът да е довел до решение за оставката му или до официална процедура за предсрочно прекратяване на мандата.

Източници: rbc.ru, suspilne.media, radiosvoboda.org


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха ха ха

    28 5 Отговор
    Слаба Украйна! Героям слаба!

    Коментиран от #8, #18

    15:32 17.10.2026

  • 2 Зелката е платил

    26 1 Отговор
    за този Майдан. Кличко непрекъснато го критикува и го нарича ,като други депутати в Радата π®€©т@πNиk

    15:33 17.10.2026

  • 3 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 4 Отговор
    Уважавам Кличко за това че намести чакрите на нашия самозванец Но взе и девизът му БИЯТ НИ ПРОДЪЛЖАВАМЕ НАПРЕД

    15:35 17.10.2026

  • 4 арбалета 🎯

    33 3 Отговор
    Не срещу Кличко , а срещу наш зеля да протестират , че той ги доведе до това дередже .

    15:36 17.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    Кличко се опитва да ги спаси от Зеленски.

    15:38 17.10.2026

  • 6 зелен белоноско

    20 3 Отговор
    Достоевски и Гогол няма да ни помогнат , укрития ни трябват от лошите руснаци , дето ни бият кат маче у дувар , а ние си мислим , че сме победители ...

    15:39 17.10.2026

  • 7 ами

    18 4 Отговор
    Зеления подлец клати Кличко, като зряла джанка!

    15:40 17.10.2026

  • 8 койдазнай

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    "Слаба Украйна! Героям слаба!"
    Това скандираха руските нацисти, като бягаха от Купянск!

    Коментиран от #9, #13

    15:41 17.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Конец фильма

    20 2 Отговор
    Зеленото явно е организирало Майдан срещу конкурента си Кличко. Но със сто човека едва ли ще успее. Краят идвааааа.....

    15:44 17.10.2026

  • 11 време е за КОВИД20

    10 2 Отговор
    При нас всичко ще стане по-бързо. Няма да ни остане време за протести.

    15:46 17.10.2026

  • 12 Пич

    15 1 Отговор
    Не е новина!!! Точно тук, поне няколко човека предсказахме, че украинците накрая ще се справят с хунтата!!!

    15:46 17.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боксиора от маалата

    6 0 Отговор
    Кличко ако му изтърве един на зеления, ще го прати в стратосферата.

    15:58 17.10.2026

  • 16 Клечко

    1 2 Отговор
    Не стотици.... Хиляди!

    15:59 17.10.2026

  • 17 Мишел

    5 1 Отговор
    Украйна отива към последната си зима като държава.

    16:00 17.10.2026

  • 18 Диктор

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха ха ха":

    Па вие или сте от Купянск или от Кремъл?!

    Коментиран от #21

    16:03 17.10.2026

  • 19 Инна

    7 1 Отговор
    Щом Кличко започна да критикува режима в Киев, те бързо измислиха митинг... Съвпадение?
    Чудя се дали скачат наоколо на митинга?

    16:04 17.10.2026

  • 20 Киевски метроплъх

    5 0 Отговор
    Ами то в Киев са останали има-няма стотина човека.

    16:05 17.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чума

    0 1 Отговор
    Ами, стотици! Толкова останаха в Киев!

    16:10 17.10.2026

  • 24 Пхадахаа

    0 0 Отговор
    Това не може да се случи в раззия никога!!! Ако някой кмет дори си помисли да роптае срещу кремлин, веднага скача от прозореца....сам естествено

    16:15 17.10.2026

  • 25 Наркоманчето

    0 0 Отговор
    Иска да се отърве от Кличко, защото му разкрива далаверите!
    Протестиращите, защо не искат да бъдат върнати екскурзиянтите, ами сами опъват каиша?
    Сборен пункт пред украинското посолство и кой от къде е, заедно с мащехата посланичка на убиец!

    16:16 17.10.2026

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