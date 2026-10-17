Стотици протестираха в Киев с искане за оставка на Кличко

Няколкостотин жители на Киев се събраха пред сградата на Киевската градска държавна администрация с искане за оставката на кмета Виталий Кличко. Акцията продължи около два часа, а участниците скандираха „Киев без Кличко“ и „Оставка“.
Протестиращите издигнаха плакати с надписи „Кмет или мародер?“, „Кличко в оставка“ и „Киев не е готов дори за есента“. Сред основните им претенции са недостатъчният брой укрития, подготовката на столицата за зимата, използването на бюджетни средства, състоянието на критичната инфраструктура и застрояването на зелени площи и исторически места.
Протестът и позицията на градската власт
Акцията беше организирана от граждански движения, доброволци и ветерани. Сред организациите, посочени като организатори, са „Марш за Киев“, „Пасажири Києва“, „Автомайдан“, „Семиярусна гора“, „Спадщина“, „Спалах“, „Право на град“ и Repair Together. Към инициативата се присъединиха доброволци и обществени активисти, сред които Алина Михайлова, Сергей Стерненко и ветеранът Дмитрий Козятински.
Представители на партията „УДАР Виталий Кличко“ призоваха киевчани да не участват в масови събирания заради опасността от руски атаки. Предупреждението беше отправено ден преди протеста и беше свързано с риска за хората при струпване на едно място.
Местната власт отхвърля обвиненията, че не е подготвила града за отоплителния сезон и не е предприела достатъчно мерки за защита на критичната инфраструктура. Виталий Кличко заяви пред Върховната рада: „Ние, като градска власт, се опитваме с всички сили да осигурим жизнената дейност на града, въпреки ударите, които централната власт постоянно ни нанася.“
Спорът за енергетиката и укритията
Протестът се проведе на фона на остър спор между Киевската градска власт и централната власт за подготовката на столицата за зимата. Кличко заяви, че Киев е подложен на постоянни атаки срещу енергетиката и инфраструктурата, а градът не контролира противовъздушната отбрана.
Президентът Володимир Зеленски обаче каза, че към средата на месеца Киев изостава от други украински региони в изпълнението на плановете за устойчивост. Премиерът Сергей Корецки също определи енергийната ситуация в столицата като една от най-тежките в страната.
Кметът на Киев предупреди по-рано, че градът може да се изправи пред тежка зима заради повредите по енергийните обекти и призова хората, които имат възможност, временно да напуснат столицата. Засега няма данни протестът да е довел до решение за оставката му или до официална процедура за предсрочно прекратяване на мандата.
Източници: rbc.ru, suspilne.media, radiosvoboda.org
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха ха ха ха
Коментиран от #8, #18
15:32 17.10.2026
2 Зелката е платил
15:33 17.10.2026
3 Дякон Унуфрий Араллампиев
15:35 17.10.2026
4 арбалета 🎯
15:36 17.10.2026
5 Последния Софиянец
15:38 17.10.2026
6 зелен белоноско
15:39 17.10.2026
7 ами
15:40 17.10.2026
8 койдазнай
До коментар #1 от "Ха ха ха ха":"Слаба Украйна! Героям слаба!"
Това скандираха руските нацисти, като бягаха от Купянск!
Коментиран от #9, #13
15:41 17.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Конец фильма
15:44 17.10.2026
11 време е за КОВИД20
15:46 17.10.2026
12 Пич
15:46 17.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Боксиора от маалата
15:58 17.10.2026
16 Клечко
15:59 17.10.2026
17 Мишел
16:00 17.10.2026
18 Диктор
До коментар #1 от "Ха ха ха ха":Па вие или сте от Купянск или от Кремъл?!
Коментиран от #21
16:03 17.10.2026
19 Инна
Чудя се дали скачат наоколо на митинга?
16:04 17.10.2026
20 Киевски метроплъх
16:05 17.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Чума
16:10 17.10.2026
24 Пхадахаа
16:15 17.10.2026
25 Наркоманчето
Протестиращите, защо не искат да бъдат върнати екскурзиянтите, ами сами опъват каиша?
Сборен пункт пред украинското посолство и кой от къде е, заедно с мащехата посланичка на убиец!
16:16 17.10.2026