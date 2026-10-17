Стотици протестираха в Киев с искане за оставка на Кличко

Няколкостотин жители на Киев се събраха пред сградата на Киевската градска държавна администрация с искане за оставката на кмета Виталий Кличко. Акцията продължи около два часа, а участниците скандираха „Киев без Кличко“ и „Оставка“.

Протестиращите издигнаха плакати с надписи „Кмет или мародер?“, „Кличко в оставка“ и „Киев не е готов дори за есента“. Сред основните им претенции са недостатъчният брой укрития, подготовката на столицата за зимата, използването на бюджетни средства, състоянието на критичната инфраструктура и застрояването на зелени площи и исторически места.

Протестът и позицията на градската власт

Акцията беше организирана от граждански движения, доброволци и ветерани. Сред организациите, посочени като организатори, са „Марш за Киев“, „Пасажири Києва“, „Автомайдан“, „Семиярусна гора“, „Спадщина“, „Спалах“, „Право на град“ и Repair Together. Към инициативата се присъединиха доброволци и обществени активисти, сред които Алина Михайлова, Сергей Стерненко и ветеранът Дмитрий Козятински.

Представители на партията „УДАР Виталий Кличко“ призоваха киевчани да не участват в масови събирания заради опасността от руски атаки. Предупреждението беше отправено ден преди протеста и беше свързано с риска за хората при струпване на едно място.

Местната власт отхвърля обвиненията, че не е подготвила града за отоплителния сезон и не е предприела достатъчно мерки за защита на критичната инфраструктура. Виталий Кличко заяви пред Върховната рада: „Ние, като градска власт, се опитваме с всички сили да осигурим жизнената дейност на града, въпреки ударите, които централната власт постоянно ни нанася.“

Спорът за енергетиката и укритията

Протестът се проведе на фона на остър спор между Киевската градска власт и централната власт за подготовката на столицата за зимата. Кличко заяви, че Киев е подложен на постоянни атаки срещу енергетиката и инфраструктурата, а градът не контролира противовъздушната отбрана.

Президентът Володимир Зеленски обаче каза, че към средата на месеца Киев изостава от други украински региони в изпълнението на плановете за устойчивост. Премиерът Сергей Корецки също определи енергийната ситуация в столицата като една от най-тежките в страната.

Кметът на Киев предупреди по-рано, че градът може да се изправи пред тежка зима заради повредите по енергийните обекти и призова хората, които имат възможност, временно да напуснат столицата. Засега няма данни протестът да е довел до решение за оставката му или до официална процедура за предсрочно прекратяване на мандата.

Източници: rbc.ru, suspilne.media, radiosvoboda.org