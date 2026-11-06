Володимир Зеленски: Искам конкретни гаранции за сигурността на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от западните съюзници конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната. Той заяви, че Киев очаква яснота как ще функционира следвоенната подкрепа, когато почти петгодишният конфликт, започнал с пълномащабното руско нахлуване, приключи.
Зеленски направи изявлението в интервю, излъчено късно в четвъртък, след два дни разговори между съюзниците на Украйна в Брюксел. Обсъжданията бяха съсредоточени върху бъдещата сигурност и възстановяването на страната.
Призив към Латинска Америка
Впоследствие украинският президент пристигна на изненадващо посещение в Мадрид, където беше приет от испанския премиер Педро Санчес и крал Фелипе Шести. Зеленски участва и в 30-ата Иберо-американска среща на върха, на която призова лидерите от Латинска Америка да подкрепят Украйна в отбраната ѝ срещу руската инвазия.
„Уверете се, че светът ще научи за тези престъпления“, каза Зеленски, цитиран от испанската обществена телевизия RTVE, обръщайки се към латиноамериканските лидери.
Макар редица държави от региона да са осъдили руската инвазия, приносът им към помощта за Украйна остава ограничен, отбелязва ДПА. Санчес заяви, че подкрепата за Киев не трябва да бъде отговорност само на европейските държави.„Светът трябва да подкрепи Украйна в борбата ѝ за свобода и в защитата на международното право, защото в противен случай бихме легитимирали правото на по-силния“, предупреди Педро Санчес.
Спешни доставки за енергийната мрежа
По време на срещите си в Мадрид Зеленски разговаря и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и със заместник-председателя на Европейската комисия Тереса Рибера. Той очерта нуждите на Украйна от спешни доставки за възстановяване и защита на енергийната инфраструктура.
Киев поиска трансформатори от Бразилия, Мексико, Аржентина и Колумбия, електрически кабели от Чили и генератори от Испания. По данни, цитирани от БТА, руските сили нанасят удари по електроенергийната мрежа на Украйна, което води до прекъсвания на тока и нарушава доставките на отопление за милиони хора.
Така разговорите за следвоенната сигурност се свързват непосредствено с продължаващите нужди на Украйна по време на войната – от международни ангажименти за бъдещето до конкретно оборудване за поддържане на електроснабдяването и отоплението.
Източници: bta.bg, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
16:35 06.11.2026
2 Зеленият
16:35 06.11.2026
3 баце
16:36 06.11.2026
4 Гост
16:38 06.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Просяка
16:38 06.11.2026
7 Констатация
16:39 06.11.2026
8 Абе,
16:40 06.11.2026
9 Искаш един
16:43 06.11.2026
10 Абе Муня казА ли
16:44 06.11.2026
11 гост
16:45 06.11.2026
12 За първи път виждам победителят
Каква ирония на съдбата.
16:45 06.11.2026
13 Защо западния
Коментиран от #36
16:46 06.11.2026
14 Робот
16:46 06.11.2026
15 хихи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а България пак е от страната на Булката...
Коментиран от #21, #30
16:47 06.11.2026
16 Макс
16:49 06.11.2026
17 Шорт
Коментиран от #28
16:49 06.11.2026
18 мдааааааааа
16:54 06.11.2026
19 Шумк@р
16:54 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Един
До коментар #15 от "хихи":И коя е булката?
16:58 06.11.2026
22 Един
16:59 06.11.2026
23 Ясно е
16:59 06.11.2026
24 Хмм
16:59 06.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ами
Вече плащаш и чак тогава поучаваш.
Или по-скоро плащаш и ще има да чакаш за да го получиш :)
17:01 06.11.2026
27 Шопо
Кой ще даде гаранции за сигурност на западните съюзници ?
17:01 06.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 българина
17:02 06.11.2026
30 Тя вече е пробвана
До коментар #15 от "хихи":Явно им е харесало и продължават нататък
17:06 06.11.2026
31 коментатор
Коментиран от #33, #37
17:07 06.11.2026
32 ЗЕЛЬО НА ТЕБ НАЙ
Коментиран от #35
17:09 06.11.2026
33 Къде е този документ
До коментар #31 от "коментатор":Да го прочетем и ние?
17:09 06.11.2026
34 народа
17:10 06.11.2026
35 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #32 от "ЗЕЛЬО НА ТЕБ НАЙ":Бомбене то на Путин не спира
И без гаранции за Украйна.
17:10 06.11.2026
36 бай Шиле
До коментар #13 от "Защо западния":Задължава го управляващата върхушка на ЕС, която си върти далаверата и изобщо не и дреме за европейските избиратели. Сиреч, помагаме доброзорно.
17:11 06.11.2026
37 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #31 от "коментатор":Кой ли е победител, че нещо не са разбра
17:11 06.11.2026
38 УдоМача
17:12 06.11.2026