Володимир Зеленски: Искам конкретни гаранции за сигурността на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от западните съюзници конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната. Той заяви, че Киев очаква яснота как ще функционира следвоенната подкрепа, когато почти петгодишният конфликт, започнал с пълномащабното руско нахлуване, приключи.

Зеленски направи изявлението в интервю, излъчено късно в четвъртък, след два дни разговори между съюзниците на Украйна в Брюксел. Обсъжданията бяха съсредоточени върху бъдещата сигурност и възстановяването на страната.

Призив към Латинска Америка

Впоследствие украинският президент пристигна на изненадващо посещение в Мадрид, където беше приет от испанския премиер Педро Санчес и крал Фелипе Шести. Зеленски участва и в 30-ата Иберо-американска среща на върха, на която призова лидерите от Латинска Америка да подкрепят Украйна в отбраната ѝ срещу руската инвазия.

„Уверете се, че светът ще научи за тези престъпления“, каза Зеленски, цитиран от испанската обществена телевизия RTVE, обръщайки се към латиноамериканските лидери.

Макар редица държави от региона да са осъдили руската инвазия, приносът им към помощта за Украйна остава ограничен, отбелязва ДПА. Санчес заяви, че подкрепата за Киев не трябва да бъде отговорност само на европейските държави.

Спешни доставки за енергийната мрежа

„Светът трябва да подкрепи Украйна в борбата ѝ за свобода и в защитата на международното право, защото в противен случай бихме легитимирали правото на по-силния“, предупреди Педро Санчес.

По време на срещите си в Мадрид Зеленски разговаря и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и със заместник-председателя на Европейската комисия Тереса Рибера. Той очерта нуждите на Украйна от спешни доставки за възстановяване и защита на енергийната инфраструктура.

Киев поиска трансформатори от Бразилия, Мексико, Аржентина и Колумбия, електрически кабели от Чили и генератори от Испания. По данни, цитирани от БТА, руските сили нанасят удари по електроенергийната мрежа на Украйна, което води до прекъсвания на тока и нарушава доставките на отопление за милиони хора.

Така разговорите за следвоенната сигурност се свързват непосредствено с продължаващите нужди на Украйна по време на войната – от международни ангажименти за бъдещето до конкретно оборудване за поддържане на електроснабдяването и отоплението.

Източници: bta.bg, apnews.com