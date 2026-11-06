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Володимир Зеленски: Искам конкретни гаранции за сигурността на Украйна
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Искам конкретни гаранции за сигурността на Украйна

6 Ноември, 2026 16:34 1 204 38

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • гаранции за сигурност-
  • руска инвазия-
  • енергийна инфраструктура

Украинският президент настоя западните съюзници да уточнят как ще бъде осигурена подкрепата след края на войната, в Мадрид той поиска и спешна помощ за енергийната инфраструктура

Володимир Зеленски: Искам конкретни гаранции за сигурността на Украйна - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от западните съюзници конкретни гаранции за сигурността на Украйна след края на войната. Той заяви, че Киев очаква яснота как ще функционира следвоенната подкрепа, когато почти петгодишният конфликт, започнал с пълномащабното руско нахлуване, приключи.

Зеленски направи изявлението в интервю, излъчено късно в четвъртък, след два дни разговори между съюзниците на Украйна в Брюксел. Обсъжданията бяха съсредоточени върху бъдещата сигурност и възстановяването на страната.

Призив към Латинска Америка

Впоследствие украинският президент пристигна на изненадващо посещение в Мадрид, където беше приет от испанския премиер Педро Санчес и крал Фелипе Шести. Зеленски участва и в 30-ата Иберо-американска среща на върха, на която призова лидерите от Латинска Америка да подкрепят Украйна в отбраната ѝ срещу руската инвазия.

„Уверете се, че светът ще научи за тези престъпления“, каза Зеленски, цитиран от испанската обществена телевизия RTVE, обръщайки се към латиноамериканските лидери.

Макар редица държави от региона да са осъдили руската инвазия, приносът им към помощта за Украйна остава ограничен, отбелязва ДПА. Санчес заяви, че подкрепата за Киев не трябва да бъде отговорност само на европейските държави.

„Светът трябва да подкрепи Украйна в борбата ѝ за свобода и в защитата на международното право, защото в противен случай бихме легитимирали правото на по-силния“, предупреди Педро Санчес.

Спешни доставки за енергийната мрежа

По време на срещите си в Мадрид Зеленски разговаря и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и със заместник-председателя на Европейската комисия Тереса Рибера. Той очерта нуждите на Украйна от спешни доставки за възстановяване и защита на енергийната инфраструктура.

Киев поиска трансформатори от Бразилия, Мексико, Аржентина и Колумбия, електрически кабели от Чили и генератори от Испания. По данни, цитирани от БТА, руските сили нанасят удари по електроенергийната мрежа на Украйна, което води до прекъсвания на тока и нарушава доставките на отопление за милиони хора.

Така разговорите за следвоенната сигурност се свързват непосредствено с продължаващите нужди на Украйна по време на войната – от международни ангажименти за бъдещето до конкретно оборудване за поддържане на електроснабдяването и отоплението.

Източници: bta.bg, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 6 Отговор
    Тръмп каза че на 18 ти в Китай ще си делят Европа.

    Коментиран от #15

    16:35 06.11.2026

  • 2 Зеленият

    10 13 Отговор
    Казвам и изпълнявате, толкоз!!

    16:35 06.11.2026

  • 3 баце

    39 2 Отговор
    Нагло моше

    16:36 06.11.2026

  • 4 Гост

    37 2 Отговор
    Този след раждането си вместо да произнесе първата си дума "мама" изревал "ИСКААААМ! Реве и до сега пък кой каквото даде, но винаги с процент за даващия!

    16:38 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Просяка

    27 2 Отговор
    искал пак просия проси гаранции,тоя накрая ще го вържат със синджир неговите хора и ще направят нов майдан и там ще го показват

    16:38 06.11.2026

  • 7 Констатация

    22 4 Отговор
    ДругарЕ, престанете да давате желаемото за действителност и да афиширате Безкрайните "искания и желания" -))) на една ни що жна ма ри о нет ка като този Клоун!

    16:39 06.11.2026

  • 8 Абе,

    20 2 Отговор
    зеленият шмъркач не спира да иска и проси денонощно...

    16:40 06.11.2026

  • 9 Искаш един

    17 2 Отговор
    голям🖕

    16:43 06.11.2026

  • 10 Абе Муня казА ли

    2 13 Отговор
    Чий дроня?

    16:44 06.11.2026

  • 11 гост

    4 4 Отговор
    А клоун где?

    16:45 06.11.2026

  • 12 За първи път виждам победителят

    20 0 Отговор
    да иска гаранции за своята сигурност.
    Каква ирония на съдбата.

    16:45 06.11.2026

  • 13 Защо западния

    19 1 Отговор
    Избирател да дава гаранции на Украйна?!? Кое точно го задължава

    Коментиран от #36

    16:46 06.11.2026

  • 14 Робот

    18 0 Отговор
    Този удавник чете ли го някой..?

    16:46 06.11.2026

  • 15 хихи

    14 25 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а България пак е от страната на Булката...

    Коментиран от #21, #30

    16:47 06.11.2026

  • 16 Макс

    25 18 Отговор
    Прав е Зеленски . Най-важно е повече никой да не си позволява да напада не само Украйна , но и която и да е държава .

    16:49 06.11.2026

  • 17 Шорт

    13 25 Отговор
    Ква Украйна? Зелю това е Новорусия!!!!

    Коментиран от #28

    16:49 06.11.2026

  • 18 мдааааааааа

    5 7 Отговор
    Тоя командори цял свят. Искам, искам искаааааам.............

    16:54 06.11.2026

  • 19 Шумк@р

    5 7 Отговор
    Искш ама няма, ха ха

    16:54 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    И коя е булката?

    16:58 06.11.2026

  • 22 Един

    15 7 Отговор
    Единствената гаранция е силна украинска армия.

    16:59 06.11.2026

  • 23 Ясно е

    15 8 Отговор
    Абсолютно никакви гаранции няма да получи Зеленски от кремълския подъл фашист или от Дончо .

    16:59 06.11.2026

  • 24 Хмм

    7 7 Отговор
    а гаранциите са САЩ да нападне Русия, за да защити украйна?

    16:59 06.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами

    2 1 Отговор
    Зеленски се пазари на едро. Но времето на подаръците приключи.
    Вече плащаш и чак тогава поучаваш.
    Или по-скоро плащаш и ще има да чакаш за да го получиш :)

    17:01 06.11.2026

  • 27 Шопо

    3 0 Отговор
    Зеленски поиска от западните съюзници конкретни гаранции за сигурността на Украйна.
    Кой ще даде гаранции за сигурност на западните съюзници ?

    17:01 06.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 българина

    2 0 Отговор
    и руснаците искаха такива, след 1990 за нато но са намери един украински евреин който им ги гарантира по френски...

    17:02 06.11.2026

  • 30 Тя вече е пробвана

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "хихи":

    Явно им е харесало и продължават нататък

    17:06 06.11.2026

  • 31 коментатор

    4 2 Отговор
    Като гледам протестите в Европа , не знам каква сигурност търси от Европа .Украйна си става руска , и не знам защо Зеленски се е загрижил как руснаците ще си гарантират сигурност . Руснаците го казаха , дажи има писмен документ , НАТО в границите от 1997 година и това ще е факт . Победителите във войните вземат всичко .

    Коментиран от #33, #37

    17:07 06.11.2026

  • 32 ЗЕЛЬО НА ТЕБ НАЙ

    3 0 Отговор
    ТИ ПРИЛЯГА ВЪЖЕТО НАМАЗАНО С ВОСЪК ДА НЕ СТАВА ЗАСЕЧКА..

    Коментиран от #35

    17:09 06.11.2026

  • 33 Къде е този документ

    0 2 Отговор

    До коментар #31 от "коментатор":

    Да го прочетем и ние?

    17:09 06.11.2026

  • 34 народа

    2 0 Отговор
    Не е лошо Зеленски да си спомни за Садам Хюсеин и Кадафи , а тя бяха железни лидери , а не комедианти .

    17:10 06.11.2026

  • 35 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "ЗЕЛЬО НА ТЕБ НАЙ":

    Бомбене то на Путин не спира
    И без гаранции за Украйна.

    17:10 06.11.2026

  • 36 бай Шиле

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Защо западния":

    Задължава го управляващата върхушка на ЕС, която си върти далаверата и изобщо не и дреме за европейските избиратели. Сиреч, помагаме доброзорно.

    17:11 06.11.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "коментатор":

    Кой ли е победител, че нещо не са разбра

    17:11 06.11.2026

  • 38 УдоМача

    0 0 Отговор
    А една бабалюга не иска ли още малко???

    17:12 06.11.2026

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