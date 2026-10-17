Мерц: Германия е поляризирана, CDU трябва да се промени

Германският канцлер и председател на Християндемократическия съюз Фридрих Мерц призна, че страната преживява силна политическа поляризация, и призова партията да предефинира ролята си. Той направи изказването си на годишния конгрес на младежката организация на CDU и CSU в Бон.

„Нека бъдем честни един с друг: преживяваме тежка политическа поляризация и я преживяваме вътре в страната“, заяви Мерц в речта, излъчена от телевизия Phoenix. По думите му Германия ще има нужда от Християндемократическия съюз и в бъдеще, но партията трябва да преосмисли начина, по който съществува и действа.

Напрежение и вътре в консервативния съюз

„Германия има нужда от нас и в бъдеще, но ние трябва да се предефинираме“, каза Фридрих Мерц.

Изказването прозвуча по време на тридневния „Дойчландтаг“ на Junge Union, който се провежда в Бон от 16 до 18 октомври. В организацията членуват около 90 000 души. Форумът се провежда на фона на спорове за посоката на CDU и за темпото на реформите в управляващата коалиция.

Председателят на Junge Union Йоханес Винкел заяви, че партията трябва отново да се бори за политическото си влияние. Той каза, че много членове са изпаднали в примирение през последните месеци и настоя CDU да даде по-ясни отговори по въпросите за пенсиите, социалната система и икономиката.

Според Deutschlandfunk Мерц е обещал планираните социални реформи да бъдат доведени до край възможно най-бързо. Той посочи промените в здравното осигуряване, грижите за възрастни хора и пазара на труда като области, в които правителството трябва да постигне резултати.

Канцлерът предупреди, че CDU и управляващите няма да имат шанс на следващите федерални избори, ако не докажат, че германската икономика може отново да расте устойчиво и че социалните системи са подготвени за бъдещето.

В неделя, 18 октомври, на конгреса се очаква да говори и председателят на Християнсоциалния съюз Маркус Зьодер. Форумът трябва да завърши с обсъждане на предложенията на Junge Union за реформаторски курс, икономическа конкурентоспособност и по-широко използване на изкуствения интелект.

Източници: deutschlandfunk.de, zdfheute.de, radiobonn.de