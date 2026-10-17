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Мерц: Германия е поляризирана, CDU трябва да се промени

Мерц: Германия е поляризирана, CDU трябва да се промени

17 Октомври, 2026 19:03 562 8

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  • политическа поляризация

Германският канцлер призова Християндемократическия съюз да предефинира ролята си на фона на напрежението в страната и вътре в управляващия блок

Мерц: Германия е поляризирана, CDU трябва да се промени - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Германският канцлер и председател на Християндемократическия съюз Фридрих Мерц призна, че страната преживява силна политическа поляризация, и призова партията да предефинира ролята си. Той направи изказването си на годишния конгрес на младежката организация на CDU и CSU в Бон.

„Нека бъдем честни един с друг: преживяваме тежка политическа поляризация и я преживяваме вътре в страната“, заяви Мерц в речта, излъчена от телевизия Phoenix. По думите му Германия ще има нужда от Християндемократическия съюз и в бъдеще, но партията трябва да преосмисли начина, по който съществува и действа.

„Германия има нужда от нас и в бъдеще, но ние трябва да се предефинираме“, каза Фридрих Мерц.

Напрежение и вътре в консервативния съюз

Изказването прозвуча по време на тридневния „Дойчландтаг“ на Junge Union, който се провежда в Бон от 16 до 18 октомври. В организацията членуват около 90 000 души. Форумът се провежда на фона на спорове за посоката на CDU и за темпото на реформите в управляващата коалиция.

Председателят на Junge Union Йоханес Винкел заяви, че партията трябва отново да се бори за политическото си влияние. Той каза, че много членове са изпаднали в примирение през последните месеци и настоя CDU да даде по-ясни отговори по въпросите за пенсиите, социалната система и икономиката.

Според Deutschlandfunk Мерц е обещал планираните социални реформи да бъдат доведени до край възможно най-бързо. Той посочи промените в здравното осигуряване, грижите за възрастни хора и пазара на труда като области, в които правителството трябва да постигне резултати.

Канцлерът предупреди, че CDU и управляващите няма да имат шанс на следващите федерални избори, ако не докажат, че германската икономика може отново да расте устойчиво и че социалните системи са подготвени за бъдещето.

В неделя, 18 октомври, на конгреса се очаква да говори и председателят на Християнсоциалния съюз Маркус Зьодер. Форумът трябва да завърши с обсъждане на предложенията на Junge Union за реформаторски курс, икономическа конкурентоспособност и по-широко използване на изкуствения интелект.

Източници: deutschlandfunk.de, zdfheute.de, radiobonn.de


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    6 0 Отговор
    Факти бясно работят срещу себе си и наблягат на едната страна..! Абе хора събудете се бре..!

    19:10 17.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 РЕАЛИСТ

    3 0 Отговор
    Пътят към промяна минава първо през оставката на Мерц. След Франция и Германия ще гори, ако тази мишка не си подаде оставката.

    19:23 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Горски

    5 0 Отговор
    Този мишок до нова година ще е персона нон грата..! В Германия протестите взеха да набират сериозна сила и не само там. Франция вече от никой не се споменава ,че дава нещо в бюджета на ЕС.Изглежда немците ще ядат зеле ,а Французите месото,като статистиката спомене ,че средно и в двете държави се яде зеле с месо. Валидно е, както и за по строг контрол на разходите. Но я си хванте шефката на ЕС, която назначихте там и една ревизия къде и колко е давала и раздавала пари като флайери. Лесно е да бъркаш в кацата с мед и да хвълящ за щяло и не щяло, а в това време икономиката която дава тезипари загива. Отделно, защо ЕК се дърпа да покажат договорите за ваксините, освен ако няма за какво да се притесняват? Разбира се, виновни няма да има.. това го знаем. След като общо-европейския фонд за възстановяване след ковид беше източен НЕЗНАЙНО ОТ КОГО - стотици Милиарди евро (скандал преди месец-два в ЕК), никакви общи дългове повече. Пиявиците като урсула дето вземат по 30 хиляди евро на месец са откраднали достатъчно вече. Преведено за България да не се занимава с глупости. Да сложи в ред Енергетика, Селско Стопанство, Управление на Отпадъците. Някога произвеждахме компютри, телевизори, радиоапарати, телефони и дори тогава нямаше развита военна промишленост.

    19:39 17.10.2026

  • 8 факт

    1 0 Отговор
    време е за разпад на измисленото фрг..

    19:55 17.10.2026

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