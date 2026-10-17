Разграбиха резиденцията на префекта в Бордо

Резиденцията на префекта на департамент Жиронда в Бордо е била разграбена по време на безредиците, избухнали в събота в рамките на протестите срещу високите цени. „Лица са влезли и са опустошили мястото“, е заявил портпарол на префектурата пред АФП.

Префектата Софи Брока е осъдила нанесените щети с най-голяма твърдост. Резиденцията се намира в историческата сграда „Отел дьо Несмон“ на улица „Витал-Карл“ в центъра на Бордо.

RAID, специализираното звено на френската полиция за операции при висок риск, е било задействано след нападението срещу резиденцията, съобщава източник, близък до властите. Информацията е потвърдена и от Европа 1, която цитира АФП.

В града са продължили сблъсъците между радикални участници и силите на реда. Според АФП в района на кметството са пристигнали два бронирани автомобила „Сентор“ на жандармерията. В търговската улица „Сент-Катрин“ са били атакувани магазини, сред които „Декатлон“, „Интерспорт“, „Епъл Стор“, „Снипс“ и „Карфур Експрес“.

По-ранни съобщения за изпращането на RAID и за евентуален пожар в резиденцията не бяха официално потвърдени от префектурата. Последвалата информация, цитирана от АФП, потвърждава разграбването на сградата и задействането на специализираното полицейско звено, но не потвърждава пожар в резиденцията.

Източници: europe1.fr, fr.headtopics.com