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Разграбиха резиденцията на префекта в Бордо

Разграбиха резиденцията на префекта в Бордо

17 Октомври, 2026 20:23, обновена 17 Октомври, 2026 20:29 677 14

  • бордо-
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  • raid-
  • протести-
  • безредици

В сградата са проникнали участници в безредиците, а в центъра на града са избухнали сблъсъци между протестиращи и полиция

Разграбиха резиденцията на префекта в Бордо - 1
Снимка: YouTube
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Резиденцията на префекта на департамент Жиронда в Бордо е била разграбена по време на безредиците, избухнали в събота в рамките на протестите срещу високите цени. „Лица са влезли и са опустошили мястото“, е заявил портпарол на префектурата пред АФП.

Префектата Софи Брока е осъдила нанесените щети с най-голяма твърдост. Резиденцията се намира в историческата сграда „Отел дьо Несмон“ на улица „Витал-Карл“ в центъра на Бордо.

RAID, специализираното звено на френската полиция за операции при висок риск, е било задействано след нападението срещу резиденцията, съобщава източник, близък до властите. Информацията е потвърдена и от Европа 1, която цитира АФП.

В града са продължили сблъсъците между радикални участници и силите на реда. Според АФП в района на кметството са пристигнали два бронирани автомобила „Сентор“ на жандармерията. В търговската улица „Сент-Катрин“ са били атакувани магазини, сред които „Декатлон“, „Интерспорт“, „Епъл Стор“, „Снипс“ и „Карфур Експрес“.

По-ранни съобщения за изпращането на RAID и за евентуален пожар в резиденцията не бяха официално потвърдени от префектурата. Последвалата информация, цитирана от АФП, потвърждава разграбването на сградата и задействането на специализираното полицейско звено, но не потвърждава пожар в резиденцията.

Източници: europe1.fr, fr.headtopics.com


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Браво!

    20:31 17.10.2026

  • 2 Кучето на Мими 🐕

    12 0 Отговор
    Тека е в Клуба на богатите!🕌🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #13

    20:31 17.10.2026

  • 3 Хахахахаахах

    7 2 Отговор
    Само така
    ..браво

    20:31 17.10.2026

  • 4 Хмм

    10 1 Отговор
    помня как грабеха при нас от Партийния дом като го подпалиха

    20:32 17.10.2026

  • 5 Овчар

    5 1 Отговор
    Ако продължи хаоса дълго ще изпразни хладилника и тегленето на кеш ще стане по зловещо..! Тегленето на масов кеш е ФАЛИТ НА СИСТЕМАТА..!

    Коментиран от #9

    20:32 17.10.2026

  • 6 Урсула

    8 0 Отговор
    Ние сме дълбоко загрижени от факта че скоро ни приключва едноличното управление.

    20:33 17.10.2026

  • 7 Пич

    5 0 Отговор
    Гле да видиш, като разграбят музея, шо ке стане!!!
    Там има гилотина!!!

    20:33 17.10.2026

  • 8 665

    3 0 Отговор
    Берат маратонки и тИлИфони от рафтовете!

    20:33 17.10.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Овчар":

    Те нямат толкова кеш Всичко е пирамида Ако хората тръгнат да си теглят депозитите банките ще фалират за един ден Те нямат толкова пари

    20:35 17.10.2026

  • 10 Софиянец

    8 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 😂

    Коментиран от #11

    20:37 17.10.2026

  • 11 ГрУЙО

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Софиянец":

    И на мен ми е готино да ги гледам. В ада да вървят с техните ценности и демокрация.

    20:41 17.10.2026

  • 12 В куеф

    0 0 Отговор
    Ще има златни тоалетни чинии(укрiя - новini)

    20:42 17.10.2026

  • 13 Съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кучето на Мими 🐕":

    Крайно време е да стане като в Русия, тояга а те кроасан.

    20:47 17.10.2026

  • 14 Да изкарат гилотината и да започват

    0 0 Отговор
    От тоя префект и да продължават до макарона и всички франчоля които закопаха Франция

    20:49 17.10.2026

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