Разграбиха резиденцията на префекта в Бордо

Резиденцията на префекта на департамент Жиронда в Бордо е била разграбена по време на безредиците, избухнали в събота в рамките на протестите срещу високите цени. „Лица са влезли и са опустошили мястото“, е заявил портпарол на префектурата пред АФП.
Префектата Софи Брока е осъдила нанесените щети с най-голяма твърдост. Резиденцията се намира в историческата сграда „Отел дьо Несмон“ на улица „Витал-Карл“ в центъра на Бордо.
RAID, специализираното звено на френската полиция за операции при висок риск, е било задействано след нападението срещу резиденцията, съобщава източник, близък до властите. Информацията е потвърдена и от Европа 1, която цитира АФП.
В града са продължили сблъсъците между радикални участници и силите на реда. Според АФП в района на кметството са пристигнали два бронирани автомобила „Сентор“ на жандармерията. В търговската улица „Сент-Катрин“ са били атакувани магазини, сред които „Декатлон“, „Интерспорт“, „Епъл Стор“, „Снипс“ и „Карфур Експрес“.
По-ранни съобщения за изпращането на RAID и за евентуален пожар в резиденцията не бяха официално потвърдени от префектурата. Последвалата информация, цитирана от АФП, потвърждава разграбването на сградата и задействането на специализираното полицейско звено, но не потвърждава пожар в резиденцията.
Източници: europe1.fr, fr.headtopics.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:31 17.10.2026
2 Кучето на Мими 🐕
Коментиран от #13
20:31 17.10.2026
3 Хахахахаахах
..браво
20:31 17.10.2026
4 Хмм
20:32 17.10.2026
5 Овчар
Коментиран от #9
20:32 17.10.2026
6 Урсула
20:33 17.10.2026
7 Пич
Там има гилотина!!!
20:33 17.10.2026
8 665
20:33 17.10.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Овчар":Те нямат толкова кеш Всичко е пирамида Ако хората тръгнат да си теглят депозитите банките ще фалират за един ден Те нямат толкова пари
20:35 17.10.2026
10 Софиянец
Коментиран от #11
20:37 17.10.2026
11 ГрУЙО
До коментар #10 от "Софиянец":И на мен ми е готино да ги гледам. В ада да вървят с техните ценности и демокрация.
20:41 17.10.2026
12 В куеф
20:42 17.10.2026
13 Съгласен
До коментар #2 от "Кучето на Мими 🐕":Крайно време е да стане като в Русия, тояга а те кроасан.
20:47 17.10.2026
14 Да изкарат гилотината и да започват
20:49 17.10.2026