Грабежи, палежи и нападения във Франция: Протестиращи разрушиха кметството в Лимож

Около 1200 души са били арестувани, а 150 полицаи са ранени при протестите във Франция, съобщи премиерът Себастиен Лекорню. Демонстрациите срещу поскъпването на живота и в подкрепа на ученически искания прераснаха в сблъсъци, грабежи и нападения срещу обществени сгради в редица градове.
По данни на Министерството на вътрешните работи в шествията са участвали 550 000 души. Синдикатът CGT обяви по-висока оценка от 800 000 участници. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращи, хвърляли предмети и пиротехника.
Кметството в Лимож е разрушено
Най-сериозните материални щети са в Лимож, където историческото кметство е било подпалено в края на демонстрацията. Според информация на Франс прес маскирани хора са разбили прозорци, проникнали са в сградата и са запалили огън. Пред кметството е била подпалена и кола на общинската полиция.
Построената през 1883 г. сграда е получила тежки поражения. Покривът се е срутил, а около две трети от фасадата са били унищожени. „Сградата е до голяма степен загубена“, заяви префектът на департамента От Виен Морис Барат, който определи случилото се като „катастрофа за културното наследство“.
Нападения в няколко френски града
Грабежи са регистрирани в Париж, Марсилия, Ница, Нант, Бордо, Лимож, Лил, Тулуза и Страсбург. В Париж маскирани групи са подпалвали паркирани автомобили и са разбивали магазини. В Марсилия протестиращи са проникнали във фоайето на кметството, а в Лион е бил подпален туристическият информационен център.
Властите съобщиха и за нападения срещу административни сгради в Бордо, опити за проникване в кметствата на Лил и Кале, както и за атака срещу полицейски участък в Брест.
Президентът Еманюел Макрон заяви, че извършителите на вандалски прояви и грабежи ще бъдат преследвани и наказани. „Правото на протест върви ръка за ръка с уважението към хората и собствеността“, написа той.
Министърът на правосъдието Жералд Дарманен поиска „изключително твърда“ съдебна реакция срещу хората, нападали полицаи, пожарникари, обществени сгради и магазини. Безредиците последваха седмици на ученически протести, свързани с условията в образованието, поскъпването и критики към полицейските действия.
Източници: apnews.com, afp.com, lemonde.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Само от кютек разбира
Коментиран от #11
06:08 18.10.2026
3 Стойко
06:08 18.10.2026
4 Софиянец
06:10 18.10.2026
5 Макрон->
06:10 18.10.2026
6 Иван
06:10 18.10.2026
7 Шорт
06:13 18.10.2026
8 Ъъъ
Ми те с едни ученици не можаха да се оправят и вижте докъде докараха Франция....Това си е гражданска война....🤣
06:19 18.10.2026
9 Представете си
Коментиран от #12
06:21 18.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Шорт
До коментар #9 от "Представете си":АМА НИЕ СМЕ АНТЛАНТИЦИ! ПАЗИ БОЖЕ СЛЯПО ДА ПРОГЛЕДНЕ!😆😅
06:23 18.10.2026
13 Абе
06:24 18.10.2026
14 Работят
06:37 18.10.2026
15 МЕРКЕЛ
06:39 18.10.2026
16 Макарона които стана Наполеон
06:41 18.10.2026
17 ха ха ха ....
Хората протестират срещу високите цени , проблемите в училищата , подкрепата за Украйна и куп други неща !
06:42 18.10.2026
18 жик так
А ако беше в Япония щеше да си направи Хара Кири !!
06:43 18.10.2026
19 И така ще бъде до победата
06:43 18.10.2026
20 Питане
06:55 18.10.2026
21 Урсулите от фес
06:55 18.10.2026