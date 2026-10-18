Грабежи, палежи и нападения във Франция: Протестиращи разрушиха кметството в Лимож

Около 1200 души са били арестувани, а 150 полицаи са ранени при протестите във Франция, съобщи премиерът Себастиен Лекорню. Демонстрациите срещу поскъпването на живота и в подкрепа на ученически искания прераснаха в сблъсъци, грабежи и нападения срещу обществени сгради в редица градове.

По данни на Министерството на вътрешните работи в шествията са участвали 550 000 души. Синдикатът CGT обяви по-висока оценка от 800 000 участници. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращи, хвърляли предмети и пиротехника.

Кметството в Лимож е разрушено

Най-сериозните материални щети са в Лимож, където историческото кметство е било подпалено в края на демонстрацията. Според информация на Франс прес маскирани хора са разбили прозорци, проникнали са в сградата и са запалили огън. Пред кметството е била подпалена и кола на общинската полиция.

Построената през 1883 г. сграда е получила тежки поражения. Покривът се е срутил, а около две трети от фасадата са били унищожени. „Сградата е до голяма степен загубена“, заяви префектът на департамента От Виен Морис Барат, който определи случилото се като „катастрофа за културното наследство“.

Нападения в няколко френски града

Грабежи са регистрирани в Париж, Марсилия, Ница, Нант, Бордо, Лимож, Лил, Тулуза и Страсбург. В Париж маскирани групи са подпалвали паркирани автомобили и са разбивали магазини. В Марсилия протестиращи са проникнали във фоайето на кметството, а в Лион е бил подпален туристическият информационен център.

Властите съобщиха и за нападения срещу административни сгради в Бордо, опити за проникване в кметствата на Лил и Кале, както и за атака срещу полицейски участък в Брест.

Президентът Еманюел Макрон заяви, че извършителите на вандалски прояви и грабежи ще бъдат преследвани и наказани. „Правото на протест върви ръка за ръка с уважението към хората и собствеността“, написа той.

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен поиска „изключително твърда“ съдебна реакция срещу хората, нападали полицаи, пожарникари, обществени сгради и магазини. Безредиците последваха седмици на ученически протести, свързани с условията в образованието, поскъпването и критики към полицейските действия.

Източници: apnews.com, afp.com, lemonde.fr