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Грабежи, палежи и нападения във Франция: Протестиращи разрушиха кметството в Лимож

Грабежи, палежи и нападения във Франция: Протестиращи разрушиха кметството в Лимож

18 Октомври, 2026 06:01, обновена 18 Октомври, 2026 06:36 934 21

  • протести във франция-
  • лимож-
  • безредици-
  • себастиен лекорню-
  • полиция

Властите съобщиха за масови арести и 150 ранени полицаи

Грабежи, палежи и нападения във Франция: Протестиращи разрушиха кметството в Лимож - 1
Снимка: GB NEWS
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 1200 души са били арестувани, а 150 полицаи са ранени при протестите във Франция, съобщи премиерът Себастиен Лекорню. Демонстрациите срещу поскъпването на живота и в подкрепа на ученически искания прераснаха в сблъсъци, грабежи и нападения срещу обществени сгради в редица градове.

По данни на Министерството на вътрешните работи в шествията са участвали 550 000 души. Синдикатът CGT обяви по-висока оценка от 800 000 участници. Полицията е използвала сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращи, хвърляли предмети и пиротехника.

Кметството в Лимож е разрушено

Най-сериозните материални щети са в Лимож, където историческото кметство е било подпалено в края на демонстрацията. Според информация на Франс прес маскирани хора са разбили прозорци, проникнали са в сградата и са запалили огън. Пред кметството е била подпалена и кола на общинската полиция.

Построената през 1883 г. сграда е получила тежки поражения. Покривът се е срутил, а около две трети от фасадата са били унищожени. „Сградата е до голяма степен загубена“, заяви префектът на департамента От Виен Морис Барат, който определи случилото се като „катастрофа за културното наследство“.

Нападения в няколко френски града

Грабежи са регистрирани в Париж, Марсилия, Ница, Нант, Бордо, Лимож, Лил, Тулуза и Страсбург. В Париж маскирани групи са подпалвали паркирани автомобили и са разбивали магазини. В Марсилия протестиращи са проникнали във фоайето на кметството, а в Лион е бил подпален туристическият информационен център.

Властите съобщиха и за нападения срещу административни сгради в Бордо, опити за проникване в кметствата на Лил и Кале, както и за атака срещу полицейски участък в Брест.

Президентът Еманюел Макрон заяви, че извършителите на вандалски прояви и грабежи ще бъдат преследвани и наказани. „Правото на протест върви ръка за ръка с уважението към хората и собствеността“, написа той.

Министърът на правосъдието Жералд Дарманен поиска „изключително твърда“ съдебна реакция срещу хората, нападали полицаи, пожарникари, обществени сгради и магазини. Безредиците последваха седмици на ученически протести, свързани с условията в образованието, поскъпването и критики към полицейските действия.

Източници: apnews.com, afp.com, lemonde.fr


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само от кютек разбира

    3 18 Отговор
    По кпейската гмеж

    Коментиран от #11

    06:08 18.10.2026

  • 3 Стойко

    29 2 Отговор
    Каква евроатлантическа идилия 😂

    06:08 18.10.2026

  • 4 Софиянец

    24 1 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 💩🇪🇺🐖

    06:10 18.10.2026

  • 5 Макрон->

    25 2 Отговор
    Недоумявам какво не му харесвате на моята демокрация -> ето, всичко за Украйна и европейците да се оправят както могат с една консерва на ден за 10 евра!

    06:10 18.10.2026

  • 6 Иван

    22 2 Отговор
    Майдан! Свобода!

    06:10 18.10.2026

  • 7 Шорт

    23 2 Отговор
    Ясно ! Руската армия няма нужда да ходи в Париж. Французите сами ще се самоубият!

    06:13 18.10.2026

  • 8 Ъъъ

    23 0 Отговор
    И тези ще се бият с Раша?🤔
    Ми те с едни ученици не можаха да се оправят и вижте докъде докараха Франция....Това си е гражданска война....🤣

    06:19 18.10.2026

  • 9 Представете си

    14 0 Отговор
    Държавите служители взимат чисто около 3000 евро и искат вдигане на доходите във Франция. Тук имаме държавни служители с чисто заплащане от 481 евро.

    Коментиран от #12

    06:21 18.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Шорт

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "Представете си":

    АМА НИЕ СМЕ АНТЛАНТИЦИ! ПАЗИ БОЖЕ СЛЯПО ДА ПРОГЛЕДНЕ!😆😅

    06:23 18.10.2026

  • 13 Абе

    19 0 Отговор
    то не е само франция, че и италия. Урсулите убиха европа

    06:24 18.10.2026

  • 14 Работят

    4 0 Отговор
    санкциите...

    06:37 18.10.2026

  • 15 МЕРКЕЛ

    6 0 Отговор
    НЕКА ЕВРОПА ВЗЕМА ПОСТОЯННО И НЕОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО МИГРАНТИ ! САМО ТЕ ЩЕ НИ ОПРАВЯТ ?!!!

    06:39 18.10.2026

  • 16 Макарона които стана Наполеон

    3 0 Отговор
    ПУТИН Е ВИНОВЕН ЗА МАЙДАНА ВЪВ ФРАНЦИЯ !!!!!

    06:41 18.10.2026

  • 17 ха ха ха ....

    8 0 Отговор
    Да не извъртат нещата ! Това не са само мигранти !
    Хората протестират срещу високите цени , проблемите в училищата , подкрепата за Украйна и куп други неща !

    06:42 18.10.2026

  • 18 жик так

    6 0 Отговор
    Това ако беше нормална държава , макарона до сега трябваше да си е подал оставката !
    А ако беше в Япония щеше да си направи Хара Кири !!

    06:43 18.10.2026

  • 19 И така ще бъде до победата

    9 0 Отговор
    Управляващите европейски идиоти ще ядът голям КОЧАН !!

    06:43 18.10.2026

  • 20 Питане

    2 0 Отговор
    Да не стане същото и у нас? Явно управляващите в света много подценяват човешката сила. Колко време можеш да държиш този поток от хора в подчинение със сила? Бедният няма какво да губи, да му мислят богатите, защото с алчността си ни докараха до това положение. Те нямат засищане нито на пари, нито на имоти. Беднякът като гледа как живеят богаташите на негов гръб, а той е потънал в мизерия, повече от ясно е, че ще се бунтува. И в България е така - на едни 20 - 30 хиляди евро заплата, а на тези, които им я изкарват 600 ? Например политици, съдии, прокурори, държавните служители, полицаите... Просто не става по този начин, светът ще се подпали от такива несправедливости. Нека има разли в доходите, но разлика от 30 - 40 пъти е непоносимо, още повече когато друг ти изкарва тези незаслужени пари, за да живееш като бей. А и резултатът е видим - последни по всичко, но огромните заплати и бонуси си вървят. Срам за всяко упражнение и управляващите.

    06:55 18.10.2026

  • 21 Урсулите от фес

    1 0 Отговор
    Дайте да дадем още 90 милиарда на зеленясалия ....че няма да може да доживее до пролетта !!!!!

    06:55 18.10.2026

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