Тръмп предложи на шефа на UFC Дейна Уайт пост в Белия дом

Доналд Тръмп предложи на президента и главен изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт да поеме поста прессекретар на Белия дом. Предложението е отправено в публикация на президента в Truth Social, след като администрацията остана без титуляр на длъжността.

„Радвам се да обявя, че на великия Дейна Уайт, жесток боец и воин, беше предложена работата на прессекретар на Съединените щати“, написа Тръмп.

Снимка: БГНЕС

Президентът допълва, че е поискал от Уайт да доведе със себе си асистенти, сред които бойците Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Джъстин Гейджи, Даниел Кормие, Аманда Нунес и Кейла Харисън. В публикацията Тръмп посочва, че те трябва да „защитават“ администрацията му от политическите ѝ противници.

Не е ясно дали Уайт ще приеме предложението. Към момента няма публично потвърждение от него, че възнамерява да напусне ръководството на UFC или да поеме официална функция в администрацията.

Постът остана вакантен след кратък мандат

Предложението идва след отстраняването на Кейти Захария, която е била прессекретар на Белия дом по-малко от седмица. Според публикацията тя е напуснала поста през октомври след първия си брифинг и последвало интервю, оценени като неуспешни от президента.

Захария е заела длъжността след оставката на Каролайн Левит през август. Левит, която беше прессекретар от началото на втория мандат на Тръмп, се е оттеглила, за да се съсредоточи върху майчинството след раждането на дъщеря си.

Краткият мандат на Захария е бил по-малък дори от този на Антъни Скарамучи, който през 2017 г. е останал 11 дни като директор по комуникациите на Белия дом.

Уайт е дългогодишен съюзник на Тръмп

Връзката между Тръмп и Уайт датира от години. Първото събитие на UFC при ръководството на Уайт се е състояло през 2001 г. в казиното Trump Taj Mahal в Атлантик Сити. По-късно Уайт се превръща в един от най-видимите поддръжници на Тръмп в спортните среди.

През 2016 г. той говори на националния конгрес на Републиканската партия, въпреки че близки хора са го призовавали да не се намесва в политиката. „Той беше добър приятел с мен, независимо дали ще спечели, или не“, казва Уайт пред списание Тайм.

Уайт подкрепи Тръмп и по време на кампанията през 2024 г., като му помогна да достигне до по-млада аудитория чрез популярни подкастъри и интернет инфлуенсъри. Сред тях бяха Джо Роугън, Адън Рос, Тео Вон и момчетата от Nelk.

Според публикацията състоянието на ръководителя на UFC се оценява на около 500 милиона долара. Предложението на Тръмп обаче остава политически жест, докато Уайт не обяви дали ще го приеме.

Източници: dailymail.com