Чужденец сред жертвите на стрелбата в Краков, Полша обяви траур

Един чужд гражданин е сред шестимата загинали при стрелбата на централния площад в Краков, съобщи полският вътрешен министър Марчин Кервински. Той не уточни гражданството на жертвата.

При нападението са ранени 16 души, сред които двама полицаи. Двама от пострадалите вече са изписани от болницата. Полските власти и международните агенции съобщават за шестима загинали и 15 ранени, докато по-ранни данни включваха и стрелеца в общия брой на пострадалите.

Стрелецът е задържан

„Сред идентифицираните има един чужд гражданин“, заяви Кервински на пресконференция, излъчена по TVP Info.

Стрелбата е започнала около 15:00 ч. местно време, след като 24-годишен полски гражданин влязъл с автомобил на централния площад и започнал да стреля по случайни минувачи. По данни на полицията той е бил облечен с военно облекло и е използвал дългоцевно оръжие.

Заподозреният е бил прострелян от полицаи при задържането му и е настанен в болница. В автомобила са открити други оръжия и боеприпаси. Полицията съобщи, че към момента няма данни за втори извършител. Мотивът за нападението не е обявен.

Двама полицаи са били ранени при операцията по задържането. Състоянието на единия от тях първоначално е било определено като критично, съобщи Ройтерс.

Полша обявява национален траур

Канцеларията на президента на Полша обяви, че е започнала официална процедура за обявяване на национален траур на 8 и 9 ноември заради стрелбата в Краков. Проектът на указ трябва да бъде внесен за подпис от премиера Доналд Туск.

Разследването продължава, като полицията и прокуратурата изясняват точната последователност на нападението, произхода на оръжията и мотива на задържания.

Източници: apnews.com, new.streetinsider.com, tvp.info