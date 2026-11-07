Чужденец сред жертвите на стрелбата в Краков, Полша обяви траур

Един чужд гражданин е сред шестимата загинали при стрелбата на централния площад в Краков, съобщи полският вътрешен министър Марчин Кервински. Той не уточни гражданството на жертвата.
При нападението са ранени 16 души, сред които двама полицаи. Двама от пострадалите вече са изписани от болницата. Полските власти и международните агенции съобщават за шестима загинали и 15 ранени, докато по-ранни данни включваха и стрелеца в общия брой на пострадалите.„Сред идентифицираните има един чужд гражданин“, заяви Кервински на пресконференция, излъчена по TVP Info.
Стрелецът е задържан
Стрелбата е започнала около 15:00 ч. местно време, след като 24-годишен полски гражданин влязъл с автомобил на централния площад и започнал да стреля по случайни минувачи. По данни на полицията той е бил облечен с военно облекло и е използвал дългоцевно оръжие.
Заподозреният е бил прострелян от полицаи при задържането му и е настанен в болница. В автомобила са открити други оръжия и боеприпаси. Полицията съобщи, че към момента няма данни за втори извършител. Мотивът за нападението не е обявен.
Двама полицаи са били ранени при операцията по задържането. Състоянието на единия от тях първоначално е било определено като критично, съобщи Ройтерс.
Полша обявява национален траур
Канцеларията на президента на Полша обяви, че е започнала официална процедура за обявяване на национален траур на 8 и 9 ноември заради стрелбата в Краков. Проектът на указ трябва да бъде внесен за подпис от премиера Доналд Туск.
Разследването продължава, като полицията и прокуратурата изясняват точната последователност на нападението, произхода на оръжията и мотива на задържания.
Източници: apnews.com, new.streetinsider.com, tvp.info
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 горски
Коментиран от #16
21:39 07.11.2026
2 a се фукаха много пъти
и обвиняваха западните че с притока на мигранти много золуми там
Коментиран от #10
21:42 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Страхотна PR-акция на Туск
21:42 07.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 от луната
пак Русия ще да е виновна както винаги че е вербувала убиеца
21:44 07.11.2026
9 Мотива е
Коментиран от #21
21:48 07.11.2026
10 Неустановен Чуждестранен Гражаданин
До коментар #2 от "a се фукаха много пъти":Това беше при предното правителство. А сегашното дето и избори не е печелило, филантропа ви го е "Отворил Обществено"
21:50 07.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Давид
21:50 07.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мунчо
До коментар #1 от "горски":От горското.От къде да е.
21:56 07.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мнение
21:57 07.11.2026
19 То се предполагаше
Коментиран от #29
21:58 07.11.2026
20 Факт
Коментиран от #23
21:59 07.11.2026
21 Радев
До коментар #9 от "Мотива е":ще му издигне паметник.
21:59 07.11.2026
22 чужд гражданин е естествено
22:02 07.11.2026
23 Факти
До коментар #20 от "Факт":Като всички украинци . нормално .
22:04 07.11.2026
24 От "коалицията на желаещите"
22:05 07.11.2026
25 Знаеш ли?
До коментар #17 от "Всъщност":Защитавах украинските имигранти, бягащи от войната, докато не започнах да работя чест с такива. Говоря за мъже. Оказва се, че 90 процента от тях са проруски настроени и се радват на разрухата и убийствата причинявани в Украйна от руснаците. Те дори не се възприемат за украинци, но се възползват от помощта на ЕС, докато в същото време го плюят.
Коментиран от #31
22:05 07.11.2026
26 Степан
22:07 07.11.2026
27 Истината
22:10 07.11.2026
28 Племето хазари русия
22:12 07.11.2026
29 Смърф
До коментар #19 от "То се предполагаше":Бивш наемник в Украйна .
Доказано ,само тук не го пишат .
22:23 07.11.2026
30 Дааа
22:45 07.11.2026
31 Заслужават cona,
До коментар #25 от "Знаеш ли?":а не помощи, гадните предатели.
22:51 07.11.2026