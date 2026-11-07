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Чужденец сред жертвите на стрелбата в Краков, Полша обяви траур

Чужденец сред жертвите на стрелбата в Краков, Полша обяви траур

7 Ноември, 2026 21:36 1 512 31

  • стрелба в краков-
  • полша-
  • марчин кервински-
  • национален траур-
  • полицейско разследване

Шестима души загинаха, а 16 бяха ранени при стрелба на централния площад в града

Чужденец сред жертвите на стрелбата в Краков, Полша обяви траур - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един чужд гражданин е сред шестимата загинали при стрелбата на централния площад в Краков, съобщи полският вътрешен министър Марчин Кервински. Той не уточни гражданството на жертвата.

При нападението са ранени 16 души, сред които двама полицаи. Двама от пострадалите вече са изписани от болницата. Полските власти и международните агенции съобщават за шестима загинали и 15 ранени, докато по-ранни данни включваха и стрелеца в общия брой на пострадалите.

„Сред идентифицираните има един чужд гражданин“, заяви Кервински на пресконференция, излъчена по TVP Info.

Стрелецът е задържан

Стрелбата е започнала около 15:00 ч. местно време, след като 24-годишен полски гражданин влязъл с автомобил на централния площад и започнал да стреля по случайни минувачи. По данни на полицията той е бил облечен с военно облекло и е използвал дългоцевно оръжие.

Заподозреният е бил прострелян от полицаи при задържането му и е настанен в болница. В автомобила са открити други оръжия и боеприпаси. Полицията съобщи, че към момента няма данни за втори извършител. Мотивът за нападението не е обявен.

Двама полицаи са били ранени при операцията по задържането. Състоянието на единия от тях първоначално е било определено като критично, съобщи Ройтерс.

Полша обявява национален траур

Канцеларията на президента на Полша обяви, че е започнала официална процедура за обявяване на национален траур на 8 и 9 ноември заради стрелбата в Краков. Проектът на указ трябва да бъде внесен за подпис от премиера Доналд Туск.

Разследването продължава, като полицията и прокуратурата изясняват точната последователност на нападението, произхода на оръжията и мотива на задържания.

Източници: apnews.com, new.streetinsider.com, tvp.info


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 горски

    18 9 Отговор
    Оръжието какво е и от къде е дошло.....просто питам...

    Коментиран от #16

    21:39 07.11.2026

  • 2 a се фукаха много пъти

    19 12 Отговор
    че са най безопасна държава в европа и я даваха за пример
    и обвиняваха западните че с притока на мигранти много золуми там

    Коментиран от #10

    21:42 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Страхотна PR-акция на Туск

    16 11 Отговор
    Браво за кризисния PR. Така се прави, когато "демокрацията" е в опасност!

    21:42 07.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 от луната

    8 14 Отговор
    Чужденец сред жертвите на стрелбата в Краков

    пак Русия ще да е виновна както винаги че е вербувала убиеца

    21:44 07.11.2026

  • 9 Мотива е

    7 13 Отговор
    безкрайна любов към Путин

    Коментиран от #21

    21:48 07.11.2026

  • 10 Неустановен Чуждестранен Гражаданин

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "a се фукаха много пъти":

    Това беше при предното правителство. А сегашното дето и избори не е печелило, филантропа ви го е "Отворил Обществено"

    21:50 07.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Давид

    11 5 Отговор
    Вече се знае , че това е работа на полското разузнаване ;)

    21:50 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мунчо

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "горски":

    От горското.От къде да е.

    21:56 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мнение

    7 6 Отговор
    Преди това се наблюдаваше в Щатите. Сега в Европа. Хората не могат да полудяват по един и същ начин. Кой и как?

    21:57 07.11.2026

  • 19 То се предполагаше

    5 11 Отговор
    Руски дезертьор.

    Коментиран от #29

    21:58 07.11.2026

  • 20 Факт

    8 10 Отговор
    Крият щото е рускоговорящ

    Коментиран от #23

    21:59 07.11.2026

  • 21 Радев

    7 10 Отговор

    До коментар #9 от "Мотива е":

    ще му издигне паметник.

    21:59 07.11.2026

  • 22 чужд гражданин е естествено

    12 6 Отговор
    ЕС е чужд и за поляците също както и за нас

    22:02 07.11.2026

  • 23 Факти

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Факт":

    Като всички украинци . нормално .

    22:04 07.11.2026

  • 24 От "коалицията на желаещите"

    6 4 Отговор
    е произхода на оръжията. Рюте му ги е дал

    22:05 07.11.2026

  • 25 Знаеш ли?

    11 3 Отговор

    До коментар #17 от "Всъщност":

    Защитавах украинските имигранти, бягащи от войната, докато не започнах да работя чест с такива. Говоря за мъже. Оказва се, че 90 процента от тях са проруски настроени и се радват на разрухата и убийствата причинявани в Украйна от руснаците. Те дори не се възприемат за украинци, но се възползват от помощта на ЕС, докато в същото време го плюят.

    Коментиран от #31

    22:05 07.11.2026

  • 26 Степан

    10 5 Отговор
    Полски гражданин с украинско потекло използвал модел карабина предоставена от Германия на Украйна. Отново масажирани новини в стил Брюксел!

    22:07 07.11.2026

  • 27 Истината

    4 8 Отговор
    Руснак е,и оръжието е с руски произход

    22:10 07.11.2026

  • 28 Племето хазари русия

    4 8 Отговор
    Руснак искал убежище в Полша с родители от Петербург

    22:12 07.11.2026

  • 29 Смърф

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "То се предполагаше":

    Бивш наемник в Украйна .
    Доказано ,само тук не го пишат .

    22:23 07.11.2026

  • 30 Дааа

    0 1 Отговор
    Сигурно е бил християнист

    22:45 07.11.2026

  • 31 Заслужават cona,

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Знаеш ли?":

    а не помощи, гадните предатели.

    22:51 07.11.2026

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