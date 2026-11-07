Новини
Свят »
Полша »
Нападателят в Краков е поляк, шестима са загинали

Нападателят в Краков е поляк, шестима са загинали

7 Ноември, 2026 19:23 956 30

  • краков-
  • стрелба-
  • полша-
  • полиция-
  • жертви

Петнадесет души са ранени, а мъжът е задържан след престрелка с полицията. В автомобила му са открити други оръжия и боеприпаси

Нападателят в Краков е поляк, шестима са загинали - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шестима души са загинали, а 15 са ранени при стрелбата в центъра на Краков, съобщиха полските власти. Нападателят е гражданин на Полша и е бил задържан след престрелка с полицията. Самият той е ранен.

Стрелбата е започнала след 15:00 часа в района на Главния пазарен площад – едно от най-посещаваните места в града. Според полицията мъжът е стрелял по случайни хора, докато се е движел с автомобил към площада.

Стрелба от автомобил и по трамвай

Нападателят е бил облечен с военно облекло и е използвал дълго огнестрелно оръжие от военен тип. В автомобила му са открити други оръжия и голямо количество боеприпаси, съобщи говорителката на краковската полиция Катажина Цисло.

Малко преди стрелбата по хора мъжът е стрелял и по трамвай на линия 1 на площад „Вси светии“. Стъклото на кабината на ватмана е било счупено, но нито той, нито пътниците са пострадали.

След като напуснал района на Главния пазарен площад, нападателят е бил засечен от полицейски патрули на кръстовището на улиците „Диетла“ и „Страдомска“. Там е последвала пряка конфронтация. По данни на полицията мъжът е открил огън по служителите, а те са използвали служебното си оръжие и са го ранили.

Полицаи са сред ранените

Полицаи са сред пострадалите при инцидента. Нападателят е откаран в болница под полицейска охрана. Полицията съобщава, че той е действал сам и че няма данни за втори извършител. Районът е бил отцепен, а на място са изпратени медицински екипи, пожарникари и антитерористични части.

Броят на жертвите беше променян в хода на следобеда. Първоначално властите съобщиха за петима загинали, но по-късно областната администрация актуализира броя на шестима. Ранените са 15.

Мотивите за нападението все още не са обявени. Полицията и прокуратурата изясняват произхода на оръжията, подготовката на нападателя и причините, довели до стрелбата.

„Полицията разследва мотивите и всички обстоятелства около нападението“, заяви полският премиер Доналд Туск.

Министърът на правосъдието Валдемар Журек съобщи, че прокурори, полиция и останалите служби работят по обезопасяването на местопроизшествието и събирането на доказателства. Властите призоваха гражданите да не се приближават до зоните, в които продължава работата на службите.

Източници: apnews.com, wiadomosci.wp.pl, polskieradio.pl


Полша
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмю

    4 5 Отговор
    кой филм снимат?

    19:24 07.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нааканите руснета живеят до

    10 15 Отговор
    10 минути на фронта.

    Коментиран от #14, #15

    19:26 07.11.2026

  • 4 да ве да

    6 10 Отговор
    "поляк" друг път!

    19:26 07.11.2026

  • 5 Дудов

    13 7 Отговор
    Със сигурност някои тайно са де надявали нападателя да е руснак....ама-на....Язък.Сега ще обвинят Путин само.

    Коментиран от #10, #26

    19:26 07.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мюмюн

    7 6 Отговор
    липсва ми социализма. такива нямаше, и да имаше: изчезваха безвъзмезно и веднага още при помислите си

    19:27 07.11.2026

  • 8 Ивайло Мирчев

    8 4 Отговор
    Какво ще ми разследвате...?!
    Та това е толкова ясно-
    Поредна Руска хибридна атака на Путин...!

    19:27 07.11.2026

  • 9 хахахахха

    9 9 Отговор
    направо пък повярвахме че е поляк,поредната нагла хахла 100%

    Коментиран от #17, #18

    19:28 07.11.2026

  • 10 Последния Софиянец

    19 7 Отговор

    До коментар #5 от "Дудов":

    Карабината Haenel CR е от военната помощ на Германия за Украйна.

    19:28 07.11.2026

  • 11 Всеки ден така и ще заприлича

    8 4 Отговор
    На съвременна и модерна европейска държава

    19:29 07.11.2026

  • 12 666

    2 0 Отговор
    Направил е тренировка когато руснаците ще ги нападнат

    19:30 07.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 не съди за хората

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Нааканите руснета живеят до":

    по себе си...

    Коментиран от #22

    19:31 07.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мотивите не са обявени

    3 2 Отговор
    Вероятно полякът си е представял, че е Наполеон в Москва през 1812 г. и е стрелял срещу подпалвачите на руската столица.

    Коментиран от #20

    19:32 07.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    3 5 Отговор
    ...МАЙКА МУ И БАЩА МУ СА ОТ ЛЕНИНГРАД НА ПОЛЯКА...

    19:35 07.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 А някой водили списък

    2 2 Отговор
    Полякините колко аборта правят в чужбина

    Коментиран от #27

    19:38 07.11.2026

  • 25 Останалото за наивници

    3 2 Отговор
    Руснак е,пиян и дрогиран е подивял,

    19:39 07.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Знам,че Путин издаде указ

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "А някой водили списък":

    14 годишните да раждат и да не се води като педофилия.

    19:40 07.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Лицемер

    2 1 Отговор
    Не го споменават ,когато е мигрант, но иначе още в заглавието "Нападателят в Краков е поляк.."

    19:41 07.11.2026

  • 30 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ

    0 0 Отговор
    Не останаа азуфци. Трепят ги и у полско.

    19:43 07.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания