Нападателят в Краков е поляк, шестима са загинали

Шестима души са загинали, а 15 са ранени при стрелбата в центъра на Краков, съобщиха полските власти. Нападателят е гражданин на Полша и е бил задържан след престрелка с полицията. Самият той е ранен.
Стрелбата е започнала след 15:00 часа в района на Главния пазарен площад – едно от най-посещаваните места в града. Според полицията мъжът е стрелял по случайни хора, докато се е движел с автомобил към площада.
Стрелба от автомобил и по трамвай
Нападателят е бил облечен с военно облекло и е използвал дълго огнестрелно оръжие от военен тип. В автомобила му са открити други оръжия и голямо количество боеприпаси, съобщи говорителката на краковската полиция Катажина Цисло.
Малко преди стрелбата по хора мъжът е стрелял и по трамвай на линия 1 на площад „Вси светии“. Стъклото на кабината на ватмана е било счупено, но нито той, нито пътниците са пострадали.
След като напуснал района на Главния пазарен площад, нападателят е бил засечен от полицейски патрули на кръстовището на улиците „Диетла“ и „Страдомска“. Там е последвала пряка конфронтация. По данни на полицията мъжът е открил огън по служителите, а те са използвали служебното си оръжие и са го ранили.
Полицаи са сред ранените
Полицаи са сред пострадалите при инцидента. Нападателят е откаран в болница под полицейска охрана. Полицията съобщава, че той е действал сам и че няма данни за втори извършител. Районът е бил отцепен, а на място са изпратени медицински екипи, пожарникари и антитерористични части.
Броят на жертвите беше променян в хода на следобеда. Първоначално властите съобщиха за петима загинали, но по-късно областната администрация актуализира броя на шестима. Ранените са 15.
Мотивите за нападението все още не са обявени. Полицията и прокуратурата изясняват произхода на оръжията, подготовката на нападателя и причините, довели до стрелбата.„Полицията разследва мотивите и всички обстоятелства около нападението“, заяви полският премиер Доналд Туск.
Министърът на правосъдието Валдемар Журек съобщи, че прокурори, полиция и останалите служби работят по обезопасяването на местопроизшествието и събирането на доказателства. Властите призоваха гражданите да не се приближават до зоните, в които продължава работата на службите.
Източници: apnews.com, wiadomosci.wp.pl, polskieradio.pl
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мюмю
19:24 07.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нааканите руснета живеят до
Коментиран от #14, #15
19:26 07.11.2026
4 да ве да
19:26 07.11.2026
5 Дудов
Коментиран от #10, #26
19:26 07.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мюмюн
19:27 07.11.2026
8 Ивайло Мирчев
Та това е толкова ясно-
Поредна Руска хибридна атака на Путин...!
19:27 07.11.2026
9 хахахахха
Коментиран от #17, #18
19:28 07.11.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Дудов":Карабината Haenel CR е от военната помощ на Германия за Украйна.
19:28 07.11.2026
11 Всеки ден така и ще заприлича
19:29 07.11.2026
12 666
19:30 07.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 не съди за хората
До коментар #3 от "Нааканите руснета живеят до":по себе си...
Коментиран от #22
19:31 07.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мотивите не са обявени
Коментиран от #20
19:32 07.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
19:35 07.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 А някой водили списък
Коментиран от #27
19:38 07.11.2026
25 Останалото за наивници
19:39 07.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Знам,че Путин издаде указ
До коментар #24 от "А някой водили списък":14 годишните да раждат и да не се води като педофилия.
19:40 07.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Лицемер
19:41 07.11.2026
30 ГОЛЕМ ПРОБЛЕМ
19:43 07.11.2026