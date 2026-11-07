Нападателят в Краков е поляк, шестима са загинали

Шестима души са загинали, а 15 са ранени при стрелбата в центъра на Краков, съобщиха полските власти. Нападателят е гражданин на Полша и е бил задържан след престрелка с полицията. Самият той е ранен.

Стрелбата е започнала след 15:00 часа в района на Главния пазарен площад – едно от най-посещаваните места в града. Според полицията мъжът е стрелял по случайни хора, докато се е движел с автомобил към площада.

Стрелба от автомобил и по трамвай

Нападателят е бил облечен с военно облекло и е използвал дълго огнестрелно оръжие от военен тип. В автомобила му са открити други оръжия и голямо количество боеприпаси, съобщи говорителката на краковската полиция Катажина Цисло.

Малко преди стрелбата по хора мъжът е стрелял и по трамвай на линия 1 на площад „Вси светии“. Стъклото на кабината на ватмана е било счупено, но нито той, нито пътниците са пострадали.

След като напуснал района на Главния пазарен площад, нападателят е бил засечен от полицейски патрули на кръстовището на улиците „Диетла“ и „Страдомска“. Там е последвала пряка конфронтация. По данни на полицията мъжът е открил огън по служителите, а те са използвали служебното си оръжие и са го ранили.

Полицаи са сред ранените

Полицаи са сред пострадалите при инцидента. Нападателят е откаран в болница под полицейска охрана. Полицията съобщава, че той е действал сам и че няма данни за втори извършител. Районът е бил отцепен, а на място са изпратени медицински екипи, пожарникари и антитерористични части.

Броят на жертвите беше променян в хода на следобеда. Първоначално властите съобщиха за петима загинали, но по-късно областната администрация актуализира броя на шестима. Ранените са 15.

Мотивите за нападението все още не са обявени. Полицията и прокуратурата изясняват произхода на оръжията, подготовката на нападателя и причините, довели до стрелбата.

„Полицията разследва мотивите и всички обстоятелства около нападението“, заяви полският премиер Доналд Туск.

Министърът на правосъдието Валдемар Журек съобщи, че прокурори, полиция и останалите служби работят по обезопасяването на местопроизшествието и събирането на доказателства. Властите призоваха гражданите да не се приближават до зоните, в които продължава работата на службите.

Източници: apnews.com, wiadomosci.wp.pl, polskieradio.pl