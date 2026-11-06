Турският парламент одобри Пакта от Мека

Турският парламент одобри законопроекта за ратифициране на Пакта от Мека за съвместна отбрана с Пакистан и Саудитска Арабия. При гласуването 279 депутати бяха „за“, а 119 – „против“. Участваха 398 от общо 592 народни представители.

С приемането на законопроекта приключи парламентарното разглеждане на споразумението, подписано на 7 август 2026 г. в Мека от Турция, Пакистан и Саудитска Арабия. Документът съдържа 16 члена и предвижда, че външно въоръжено нападение срещу една от трите държави ще се разглежда като нападение срещу всички.

Според текста страните трябва да си оказват помощ при заплахи за независимостта, суверенитета и териториалната им цялост. Помощта може да включва използване на военни способности, но конкретният обхват на действията ще се определя след консултации и с решение на страните.

Какво включва Пактът от Мека

Споразумението предвижда по-тясно сътрудничество в отбраната и сигурността, обмен на разузнавателна информация, съвместни военни учения, борба с тероризма, логистична подкрепа и взаимодействие в отбранителната промишленост. Предвижда се и създаването на Стратегически политически и отбранителен комитет, който да координира изпълнението на договореностите.

Законопроектът е от три члена. Първият одобрява ратифицирането на международното споразумение, вторият предвижда влизане на закона в сила след публикуването му в Държавен вестник, а третият възлага изпълнението му на президента. За да започне действието на самото международно споразумение, страните трябва да приключат необходимите вътрешни процедури и да депозират документите си за ратификация.

Спор за ангажиментите на Турция

По време на дебатите управляващият депутат Зия Алтънялдъз заяви, че споразумението не е насочено срещу трета държава и че основната му цел е да предотвратява, а не да разширява конфликтите. „Основната цел на споразумението е да предотвратява конфликтите, а не да ги ескалира“, каза той, цитиран от Анадолската агенция.

Опозиционни депутати изразиха опасения, че пактът може да въвлече Турция в регионални военни действия и поискаха по-ясни правила за парламентарен контрол. Председателят на парламентарната комисия по национална отбрана Хулуси Акар определи споразумението като допълващо, а не заместващо членството на Турция в НАТО.

Одобряването на Пакта от Мека само по себе си не дава автоматично разрешение за изпращане на турски войски в чужбина. За подобно действие ще бъде необходимо отделно решение на турския парламент.

Източници: apnews.com, aa.com.tr, turkiyetoday.com