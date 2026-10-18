Украйна прати към Москва над 500 дрона за ден

Общо 512 безпилотника са летели към Московския регион за едно денонощие, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Данните обхващат периода от 08:30 часа на 17 октомври до 08:30 часа на 18 октомври.

„За денонощие към Московския регион са летели 512 безпилотника“, написа Собянин. По думите му повечето от апаратите са били унищожени от противовъздушната отбрана на далечни подстъпи, а други 127 са били прехванати непосредствено преди достигането им до Москва.

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Атаката е започнала вечерта на 17 октомври

Атаката срещу столицата е започнала вечерта на 17 октомври. Първоначално е съобщено за унищожени 51 безпилотника. До 02:14 часа на 18 октомври броят им е достигнал 87, след което са били отчетени още 40 прехванати апарата. Така общият брой на дроновете, унищожени или прехванати непосредствено на подстъпите към Москва, е достигнал 127.

На местата, където са паднали отломки, са работили аварийни и спасителни служби. В съобщенията на кмета не се посочват потвърдени данни за жертви или разрушения в Москва вследствие на тази атака.

Нова атака след серия от удари

Съобщението за 512-те безпилотника идва ден след като Собянин обяви, че в периода от 08:30 часа на 10 октомври до 08:30 часа на 17 октомври към Московския регион са били насочени 2730 дрона. Тогава по данни на кмета 534 апарата са били неутрализирани при приближаването им към столицата.

Предишната нощ руските власти съобщиха и за 144 унищожени безпилотника, летели към Москва. В разгледаните съобщения не се посочва кой стои зад последната атака. Украйна не е поела отговорност за нея.

Източници: rbc.ru, interfax.ru, realnoevremya.ru