Украйна прати към Москва над 500 дрона за ден

Общо 512 безпилотника са летели към Московския регион за едно денонощие, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Данните обхващат периода от 08:30 часа на 17 октомври до 08:30 часа на 18 октомври.
„За денонощие към Московския регион са летели 512 безпилотника“, написа Собянин. По думите му повечето от апаратите са били унищожени от противовъздушната отбрана на далечни подстъпи, а други 127 са били прехванати непосредствено преди достигането им до Москва.
Атаката е започнала вечерта на 17 октомври
Атаката срещу столицата е започнала вечерта на 17 октомври. Първоначално е съобщено за унищожени 51 безпилотника. До 02:14 часа на 18 октомври броят им е достигнал 87, след което са били отчетени още 40 прехванати апарата. Така общият брой на дроновете, унищожени или прехванати непосредствено на подстъпите към Москва, е достигнал 127.
На местата, където са паднали отломки, са работили аварийни и спасителни служби. В съобщенията на кмета не се посочват потвърдени данни за жертви или разрушения в Москва вследствие на тази атака.
Нова атака след серия от удари
Съобщението за 512-те безпилотника идва ден след като Собянин обяви, че в периода от 08:30 часа на 10 октомври до 08:30 часа на 17 октомври към Московския регион са били насочени 2730 дрона. Тогава по данни на кмета 534 апарата са били неутрализирани при приближаването им към столицата.
Предишната нощ руските власти съобщиха и за 144 унищожени безпилотника, летели към Москва. В разгледаните съобщения не се посочва кой стои зад последната атака. Украйна не е поела отговорност за нея.
Източници: rbc.ru, interfax.ru, realnoevremya.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
10:52 18.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Многоход
10:53 18.10.2026
4 Путин
10:54 18.10.2026
5 До хората от бот фермата в Краснодар
10:55 18.10.2026
6 авантгард
10:55 18.10.2026
7 3 дни до Киев
10:56 18.10.2026
8 Гатанка
10:56 18.10.2026
9 Пусин
10:56 18.10.2026
10 3 дни до Киев
Коментиран от #12, #13, #16, #20
10:57 18.10.2026
11 зельо наркомана
10:58 18.10.2026
12 Крепостни Сър
До коментар #10 от "3 дни до Киев":В Москва са свикнали да чакат по 40 часа в затворен самолет.
10:59 18.10.2026
13 да, бе
До коментар #10 от "3 дни до Киев":Поне хората имат летища и керосин, и дори и след 40 часа са излетели. За разлика от някой други държави, където няма ни бензиностанции, ни летища, ни жп траспорт и президента им не може да се прибере по няколко седмици.
Коментиран от #17
11:00 18.10.2026
14 А50
11:02 18.10.2026
15 Факт
11:03 18.10.2026
16 Мишел
До коментар #10 от "3 дни до Киев":Разликата в ситуацията по летищата е, че в Украйна практически непрекъснато всички летища са затворени, а в Русия само от време на време някои в европейската част.
11:03 18.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Григор
11:07 18.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ЕДГАР КЕЙСИ
11:09 18.10.2026
22 Уточнение
11:09 18.10.2026
23 Позора на Русия
11:11 18.10.2026