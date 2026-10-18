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Украйна прати към Москва над 500 дрона за ден
  Тема: Украйна

Украйна прати към Москва над 500 дрона за ден

18 Октомври, 2026 10:48 612 23

  • москва-
  • сергей собянин-
  • дронове-
  • русия-
  • противовъздушна отбрана

По данни на кмета на Собянин 127 безпилотника са били прехванати непосредствено преди достигането им до столицата

Украйна прати към Москва над 500 дрона за ден - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Общо 512 безпилотника са летели към Московския регион за едно денонощие, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин. Данните обхващат периода от 08:30 часа на 17 октомври до 08:30 часа на 18 октомври.

„За денонощие към Московския регион са летели 512 безпилотника“, написа Собянин. По думите му повечето от апаратите са били унищожени от противовъздушната отбрана на далечни подстъпи, а други 127 са били прехванати непосредствено преди достигането им до Москва.

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Атаката е започнала вечерта на 17 октомври

Атаката срещу столицата е започнала вечерта на 17 октомври. Първоначално е съобщено за унищожени 51 безпилотника. До 02:14 часа на 18 октомври броят им е достигнал 87, след което са били отчетени още 40 прехванати апарата. Така общият брой на дроновете, унищожени или прехванати непосредствено на подстъпите към Москва, е достигнал 127.

На местата, където са паднали отломки, са работили аварийни и спасителни служби. В съобщенията на кмета не се посочват потвърдени данни за жертви или разрушения в Москва вследствие на тази атака.

Нова атака след серия от удари

Съобщението за 512-те безпилотника идва ден след като Собянин обяви, че в периода от 08:30 часа на 10 октомври до 08:30 часа на 17 октомври към Московския регион са били насочени 2730 дрона. Тогава по данни на кмета 534 апарата са били неутрализирани при приближаването им към столицата.

Предишната нощ руските власти съобщиха и за 144 унищожени безпилотника, летели към Москва. В разгледаните съобщения не се посочва кой стои зад последната атака. Украйна не е поела отговорност за нея.

Източници: rbc.ru, interfax.ru, realnoevremya.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    6 10 Отговор
    Сорос ми заповяда да съм бав н ра виващ

    10:52 18.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Многоход

    6 9 Отговор
    Това е един от многото ходове на гениалния кремълски бакшиш.

    10:53 18.10.2026

  • 4 Путин

    5 9 Отговор
    Важното е, че съм по-богат от Елон Мъск и копейките ме боготворят още повече за моята стратегия муахахахахах

    10:54 18.10.2026

  • 5 До хората от бот фермата в Краснодар

    5 8 Отговор
    Добро утро руски тролове

    10:55 18.10.2026

  • 6 авантгард

    6 2 Отговор
    Е нали рева зелю, че нямало било старшийлд, откачалка.

    10:55 18.10.2026

  • 7 3 дни до Киев

    5 3 Отговор
    Москва не е паднала.

    10:56 18.10.2026

  • 8 Гатанка

    7 3 Отговор
    Нисичко, зеленичко, некъпано, спи на тъмно и студено в метрото. Що е то?

    10:56 18.10.2026

  • 9 Пусин

    5 7 Отговор
    Нашите рафинерии успешно свалят Украйнските дронове

    10:56 18.10.2026

  • 10 3 дни до Киев

    4 6 Отговор
    Вчера даваха репортаж от самолет на перона с пътници, в който крепостните стояха вече 40 часа без разрешение за излитане. Стюардесите плачеха

    Коментиран от #12, #13, #16, #20

    10:57 18.10.2026

  • 11 зельо наркомана

    4 4 Отговор
    Ао не ударим поне един външен кенеф без ПВО, че да ни пишат мисирите как побеждаваме, оставам без пари от ЕССР за златни тоалетни!

    10:58 18.10.2026

  • 12 Крепостни Сър

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "3 дни до Киев":

    В Москва са свикнали да чакат по 40 часа в затворен самолет.

    10:59 18.10.2026

  • 13 да, бе

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "3 дни до Киев":

    Поне хората имат летища и керосин, и дори и след 40 часа са излетели. За разлика от някой други държави, където няма ни бензиностанции, ни летища, ни жп траспорт и президента им не може да се прибере по няколко седмици.

    Коментиран от #17

    11:00 18.10.2026

  • 14 А50

    5 5 Отговор
    Украйна даже пощенски гълъби не може да изпрати. Всичко е от Нато

    11:02 18.10.2026

  • 15 Факт

    4 5 Отговор
    Няма край мъката на фашисткия агресор . Свалили са едва половината дронове .

    11:03 18.10.2026

  • 16 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "3 дни до Киев":

    Разликата в ситуацията по летищата е, че в Украйна практически непрекъснато всички летища са затворени, а в Русия само от време на време някои в европейската част.

    11:03 18.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Григор

    2 2 Отговор
    Само дето почти всички са свалени в Подмосковието. Не знам някой да е достигнал до мегаполиса. В Москва живеят над 13 милиона души и тя представлява елипса с голяма ос 80 километра и малка ос 60 километра. Едно е мегаполисът, друго е подстъпите към него.

    11:07 18.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 1 Отговор
    "УКРАЙНА ИЗПРАТИ НАД 500 ДРОНА КЪМ МОС............ " ................... .. КАКВОТО ПОВИКАЛО, ТОВА СЕ ОБАДИЛО ................. ФАКТ !

    11:09 18.10.2026

  • 22 Уточнение

    1 3 Отговор
    Как 500 бе, руснаците рапортуват за свалени 1000+ дрона.

    11:09 18.10.2026

  • 23 Позора на Русия

    2 1 Отговор
    Се пренася в самата Русия

    11:11 18.10.2026

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