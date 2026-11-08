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Йовичевич: Трябваше мачът да свърши 5:0 за нас, а не 2:2
  Тема: Български спортни успехи

Йовичевич: Трябваше мачът да свърши 5:0 за нас, а не 2:2

8 Ноември, 2026 09:54 878 0

  • лудогорец-
  • цска 1948-
  • първа лига-
  • игор йовичевич-
  • огнян младенов

Разочарованието е голямо и в щаба на ЦСКА 1948

Йовичевич: Трябваше мачът да свърши 5:0 за нас, а не 2:2 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лудогорец и ЦСКА 1948 завършиха 2:2 в мач от 13-ия кръг на Първа лига, в който домакините поведоха, гостите направиха обрат с човек по-малко, а Ивайло Чочев изравни в седмата минута на добавеното време. Резултатът остави Лудогорец на третото място с 30 точки, докато ЦСКА 1948 е четвърти с 29.

Петър Станич откри резултата в 51-ата минута. В 73-ата минута Емерсон Барбоса получи втори жълт картон и ЦСКА 1948 остана с десетима футболисти. Въпреки това Атанас Илиев изравни в 79-ата минута, а две минути по-късно Георги Русев вкара за 2:1. Чочев, който се появи като резерва, оформи крайното 2:2 с удар с глава.

„Не се чувстваме добре. Доминирахме през целия двубой“, заяви треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич. Той посочи отпускането след червения картон като основна причина за промяната в мача и добави, че домакините са започнали да губят индивидуалните единоборства.

„Този мач трябваше да завърши 4-5:0 за нас, а не 2:2. Това е урок за нас“, каза Йовичевич.

Наставникът на Лудогорец заяви още, че отборът му е имал достатъчно положения, но не е успял да контролира ритъма след изгонването на Емерсон. Според него късният гол на Чочев е спасил точката за разградчани.

Младенов: Разочарованието е голямо

Огнян Младенов оцени високо реакцията на ЦСКА 1948 след допуснатия първи гол, но изрази съжаление, че тимът не е задържал преднината си в края.

„Показахме характер, вкарахме два гола, за съжаление, в последната секунда ни изравниха“, заяви Младенов.

Треньорът на гостите определи Атанас Илиев като много ценен за отбора заради способността му да задържа топката и да създава по-голямо присъствие в наказателното поле. Младенов каза, че ЦСКА 1948 ще анализира допуснатите грешки и ще работи за подобряването им.

Русев: Чочев отново показа класата си

Георги Русев, който вкара втория гол за ЦСКА 1948, заяви, че тимът е променил тактиката си след червения картон и е започнал да използва по-добре свободните пространства.

„Пазете Чочев в последните минути, но за пореден път показа, че е класа“, каза Русев.

Според футболиста първото полувреме е било по-силно за Лудогорец, който е създал повече положения. След изгонването обаче ЦСКА 1948 е намерил по-добър начин да атакува и е стигнал до два гола за кратко време.

След паузата в първенството Лудогорец ще приеме Дунав Русе на 23 ноември, а ЦСКА 1948 ще гостува на Ботев Враца ден по-рано.

Източници: dsport.bg, novsport.com


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