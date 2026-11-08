Откриха телата на родителите и сестрата на убиеца от Краков

Телата на тримата души, открити в дома на извършителя на кървавото нападение в полския град Краков, най-вероятно са на неговите родители и сестра му. Това съобщи говорителят на Главната комендатура на полската полиция Анджей Фийолек, цитиран от Полската агенция по печата (PAP). Окончателното потвърждение на самоличността им се очаква след приключването на действията на разследващите.

Трите тела – на две жени и един мъж – са открити в жилището на 24-годишния нападател в град Островец Швентокшиски, на около 150 километра от Краков. Полицията е използвала дрон за първоначалния оглед на имота заради опасения, че вътре може да има голямо количество оръжия.

Все още не е установено кога и при какви обстоятелства са починали тримата. Разследващите проверяват дали смъртта им е свързана с нападението в Краков и дали са били убити от самия извършител.

При стрелбата на централния площад в Краков на 7 ноември загинаха шестима души – четири жени и двама мъже, а 16 бяха ранени. Сред жертвите има и британски гражданин. Двама полицейски служители също пострадаха при операцията по задържането на нападателя.

Според полските власти 24-годишният Михал О. е навлязъл с автомобил на Главния пазарен площад около 15:00 часа местно време и е открил огън по случайни минувачи. Мъжът е носел маска, тактическо облекло и бронежилетка. Използвал е огнестрелно оръжие от типа AR-15.

Полицаите са реагирали в рамките на три минути след първия сигнал за стрелбата. При последвалата престрелка нападателят е бил ранен и задържан. В момента той се намира в болница под полицейска охрана.

По информация на полските медии заподозреният е притежавал разрешително за две огнестрелни оръжия, а баща му – за 11. Автомобилът, използван при нападението, е бил регистриран на името на 52-годишния му баща.

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински съобщи, че първоначалните данни сочат интерес на нападателя към крайнодесни и ултранационалистически идеологии. Мотивите за престъплението обаче все още не са окончателно установени.

В разследването участват полската Агенция за вътрешна сигурност и военното контраразузнаване. Проверяват се контактите на извършителя, произходът на оръжията и евентуалното участие на други лица.

Полският премиер Доналд Туск определи стрелбата като терористичен акт и призова да не се правят прибързани заключения за мотивите на извършителя.

Президентът Карол Навроцки обяви двудневен национален траур на 8 и 9 ноември. В Краков траурът ще продължи до 11 ноември.