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Откриха телата на родителите и сестрата на убиеца от Краков

Откриха телата на родителите и сестрата на убиеца от Краков

8 Ноември, 2026 09:30 1 121 12

  • краков-
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  • убийство-
  • роднини

Президентът Карол Навроцки обяви двудневен национален траур на 8 и 9 ноември

Откриха телата на родителите и сестрата на убиеца от Краков - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Телата на тримата души, открити в дома на извършителя на кървавото нападение в полския град Краков, най-вероятно са на неговите родители и сестра му. Това съобщи говорителят на Главната комендатура на полската полиция Анджей Фийолек, цитиран от Полската агенция по печата (PAP). Окончателното потвърждение на самоличността им се очаква след приключването на действията на разследващите.

Трите тела – на две жени и един мъж – са открити в жилището на 24-годишния нападател в град Островец Швентокшиски, на около 150 километра от Краков. Полицията е използвала дрон за първоначалния оглед на имота заради опасения, че вътре може да има голямо количество оръжия.

Все още не е установено кога и при какви обстоятелства са починали тримата. Разследващите проверяват дали смъртта им е свързана с нападението в Краков и дали са били убити от самия извършител.

При стрелбата на централния площад в Краков на 7 ноември загинаха шестима души – четири жени и двама мъже, а 16 бяха ранени. Сред жертвите има и британски гражданин. Двама полицейски служители също пострадаха при операцията по задържането на нападателя.

Според полските власти 24-годишният Михал О. е навлязъл с автомобил на Главния пазарен площад около 15:00 часа местно време и е открил огън по случайни минувачи. Мъжът е носел маска, тактическо облекло и бронежилетка. Използвал е огнестрелно оръжие от типа AR-15.

Полицаите са реагирали в рамките на три минути след първия сигнал за стрелбата. При последвалата престрелка нападателят е бил ранен и задържан. В момента той се намира в болница под полицейска охрана.

По информация на полските медии заподозреният е притежавал разрешително за две огнестрелни оръжия, а баща му – за 11. Автомобилът, използван при нападението, е бил регистриран на името на 52-годишния му баща.

Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински съобщи, че първоначалните данни сочат интерес на нападателя към крайнодесни и ултранационалистически идеологии. Мотивите за престъплението обаче все още не са окончателно установени.

В разследването участват полската Агенция за вътрешна сигурност и военното контраразузнаване. Проверяват се контактите на извършителя, произходът на оръжията и евентуалното участие на други лица.

Полският премиер Доналд Туск определи стрелбата като терористичен акт и призова да не се правят прибързани заключения за мотивите на извършителя.

Президентът Карол Навроцки обяви двудневен национален траур на 8 и 9 ноември. В Краков траурът ще продължи до 11 ноември.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 14 Отговор
    ИЗПУСНАХА НАЕМНИК БИЛ В УКРАЙНА ОТ КАИШКАТА ;)

    Коментиран от #9

    09:35 08.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъъъ

    10 11 Отговор
    Нормално! Стрелбата е част от "либералната демокрация"....Това, да извадиш автомата и да застреляш 10-20 човека, или пък да ходиш по улиците със запасан ятаган, е новото нормално в полудялата Европа...

    09:38 08.11.2026

  • 5 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    4 1 Отговор
    МНОГО ЖАЛКО ЗА
    НЕВИНИТЕ ЖЕРТВИ

    МИР НА ПРАХА ИМ

    09:41 08.11.2026

  • 6 Хитър Петър

    10 2 Отговор
    Нападателят имал интерес към крайнодесни и ултранационалистически идеологии. Изглежда на 3 страница на упътването за налагане на националистически идеи в Европа има телефон за връзка със Съвета за сигурност на Русия.

    09:41 08.11.2026

  • 7 без

    6 9 Отговор
    да съм запознат..Путин е виновен...и разбира се крайнодесни..а ако бяхте пуснали милиони имигранти в Полша..нямаше да имате тези проблеми, отваряйте граници и ще имате мир иблагоденствие..както в Приж и Лондон..и други мюслимански анклави в ЕС..които живеят по законите на шериата..и да не забравите да ги послещнети с цветя и бисквити..тези доктУри и инженери..

    09:42 08.11.2026

  • 8 Това оръжие

    4 6 Отговор
    не е ли руско? Като руското взривно вещество намерено на летището в Лайпциг? Очакваме и ДНК следите и отпечатъци на руските разузнавачи, картотекирани в Литва, Латвия и Естония...

    09:44 08.11.2026

  • 9 По твоята логика , може да е....

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    бил и в Русия???
    На война... като на война , няма разлика!!!
    Или убиваш или те убиват???

    Коментиран от #12

    09:46 08.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 туй онуй

    1 0 Отговор
    на кого му пука..важното само да имате тактика за оцеляване..особенно внимавайте със съседите, които винаги са вежливи и не пропускат да ви поздравяват..лош признак..че скоро ще стане касапница...Ще видите, как съседите на това момче ще го характеризират като мило, ученолюбиво и винаги услужливо..и резултатът е на лице..

    09:50 08.11.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "По твоята логика , може да е....":

    ДА ГОВОРИ СЕ ЧЕ Е БИЛ В КУРСКА ОБЛАСТ
    .....
    И СЕГА ГОСПОД ГО ИЗЧЕГЪРКА С ЦЯЛОТО МУ СЕМЕЙСТВО:)

    09:55 08.11.2026

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