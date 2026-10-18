Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран ще тества собствен тежък изтребител през 2027 г
  Тема: Иранската криза

Иран ще тества собствен тежък изтребител през 2027 г

18 Октомври, 2026 19:37 730 5

  • иран-
  • мехрдад ахлаги-
  • тежък изтребител-
  • военна промишленост-
  • отбрана

Новият министър на отбраната Мехрдад Ахлаги обяви, че преди първия полет самолетът ще премине през наземни изпитания. Технически данни за проекта засега не са публикувани

Иран ще тества собствен тежък изтребител през 2027 г - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран планира да проведе първи летателни изпитания на собствен тежък изтребител през 2027 г. Това обяви Мехрдад Ахлаги Кетабчи след утвърждаването му за министър на отбраната и логистиката на въоръжените сили.

По думите му самолетът първо ще премине през наземни изпитания, преди да бъде подготвен за първия си полет. Не са обявени официални подробности за модела, двигателя, въоръжението или техническите характеристики на машината. Не е уточнено и на какъв етап се намира изграждането на прототипа.

„Ще продължим работата си с увереност“, заяви Ахлаги пред журналисти след парламентарното гласуване.

Новият министър поема отбраната

Иранският парламент одобри Ахлаги за министър на отбраната с 237 гласа „за“ и 15 „против“ при 277 участвали депутати. Президентът Масуд Пезешкиан го номинира на 5 октомври 2026 г.

Ахлаги наследява поста след Азиз Насирзаде, който според публикуваните сведения е бил убит на 28 февруари 2026 г. Маджид Ебн ал Реза изпълняваше временно длъжността до избора на нов министър. За назначаването съобщиха „Ал Джазира“, Анадолската агенция и „Кюрдистан 24“.

Новият ръководител на ведомството е дългогодишен кадър на иранската отбранителна индустрия. Той е ръководил Организацията на авиационната промишленост, както и предприятия, свързани с ракетното производство.

Ракети, дронове и противовъздушна отбрана

В програмата си Ахлаги поставя акцент върху увеличаването на производството на ракети, дронове и системи за противовъздушна отбрана. Сред останалите приоритети са развитието на радиолокационни средства, радиоелектронната борба, военните спътници и новите технологии.

Той заяви, че Иран възнамерява да произвежда и извежда в орбита собствени военни спътници. Плановете включват и разширяване на изследванията върху далекобойни, разузнавателни, бойни и средства за противодействие на дронове.

Ахлаги предупреди, че при ново нападение от САЩ и Израел отговорът на Иран ще бъде „изненадващ и широкомащабен“. Тези изявления са част от общата му програма за ускорено производство на въоръжения и преструктуриране на отбранителния сектор.

Засега потвърденото за проекта е намерението за наземни изпитания и планиран първи полет през 2027 г. Иранските власти не са посочили конкретна дата за изпитанието, нито дали самолетът ще бъде пилотиран или безпилотен.

Източници: kurdistan24.net, aljazeera.com, aa.com.tr


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А50

    5 4 Отговор
    Е, руснаците и китайците ще им помогнат малко. Браво на иранците

    19:42 18.10.2026

  • 2 Майор Мишев

    3 4 Отговор
    Няма проблеми ,Китай ще им доставят изтребители или технологията да си ги произвеждат сами, J15 базиран на платформата на Су 33 при конфликта неотдавна между Пакистан и Индия свали 2или 3броя от френските прехвалени Рафали на Индия .Между другото цената на J 15 e 1/3 от цената на Рафал .

    19:50 18.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ветеран от протеста

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "стоян":

    Стоянчо ,георгиев ,да муу идешш главватта с много слюнка 👈

    20:14 18.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания