Иран ще тества собствен тежък изтребител през 2027 г

Иран планира да проведе първи летателни изпитания на собствен тежък изтребител през 2027 г. Това обяви Мехрдад Ахлаги Кетабчи след утвърждаването му за министър на отбраната и логистиката на въоръжените сили.

По думите му самолетът първо ще премине през наземни изпитания, преди да бъде подготвен за първия си полет. Не са обявени официални подробности за модела, двигателя, въоръжението или техническите характеристики на машината. Не е уточнено и на какъв етап се намира изграждането на прототипа.

Новият министър поема отбраната

„Ще продължим работата си с увереност“, заяви Ахлаги пред журналисти след парламентарното гласуване.

Иранският парламент одобри Ахлаги за министър на отбраната с 237 гласа „за“ и 15 „против“ при 277 участвали депутати. Президентът Масуд Пезешкиан го номинира на 5 октомври 2026 г.

Ахлаги наследява поста след Азиз Насирзаде, който според публикуваните сведения е бил убит на 28 февруари 2026 г. Маджид Ебн ал Реза изпълняваше временно длъжността до избора на нов министър. За назначаването съобщиха „Ал Джазира“, Анадолската агенция и „Кюрдистан 24“.

Новият ръководител на ведомството е дългогодишен кадър на иранската отбранителна индустрия. Той е ръководил Организацията на авиационната промишленост, както и предприятия, свързани с ракетното производство.

Ракети, дронове и противовъздушна отбрана

В програмата си Ахлаги поставя акцент върху увеличаването на производството на ракети, дронове и системи за противовъздушна отбрана. Сред останалите приоритети са развитието на радиолокационни средства, радиоелектронната борба, военните спътници и новите технологии.

Той заяви, че Иран възнамерява да произвежда и извежда в орбита собствени военни спътници. Плановете включват и разширяване на изследванията върху далекобойни, разузнавателни, бойни и средства за противодействие на дронове.

Ахлаги предупреди, че при ново нападение от САЩ и Израел отговорът на Иран ще бъде „изненадващ и широкомащабен“. Тези изявления са част от общата му програма за ускорено производство на въоръжения и преструктуриране на отбранителния сектор.

Засега потвърденото за проекта е намерението за наземни изпитания и планиран първи полет през 2027 г. Иранските власти не са посочили конкретна дата за изпитанието, нито дали самолетът ще бъде пилотиран или безпилотен.

Източници: kurdistan24.net, aljazeera.com, aa.com.tr