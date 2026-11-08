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Над 150 чувала с червен пипер изхвърли морето край Синеморец

Над 150 чувала с червен пипер изхвърли морето край Синеморец

8 Ноември, 2026 12:47 515 14

  • синеморец-
  • плаж листи-
  • червен пипер-
  • община царево-
  • морско замърсяване

Чувалите са на плаж Листи, а община Царево чака разрешение за почистването. Достъпът до мястото е труден, а районът се охранява от Гранична полиция

Над 150 чувала с червен пипер изхвърли морето край Синеморец - 1
Снимка: Facebook
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Повече от 150 чувала с червен пипер са изхвърлени от морето на плаж Листи край Синеморец. Община Царево и Държавното горско стопанство ще съдействат за почистването на плажната ивица, но първо трябва да бъде получено разпореждане от Военната прокуратура, съобщи кметът на Царево Марин Киров.

Общината вече е поискала съдействие от областния управител на Бургас. На място има наряд на Гранична полиция, който охранява района.

„Достъпът до плаж Листи е изключително труден“, каза Марин Киров.

Трудният достъп ще усложни извозването на чувалите и почистването на брега. В публикация във Facebook кметът посочи, че макар плажовете да са изключителна държавна собственост, общината ще се включи в отстраняването на замърсяването заради сериозността на проблема.

Общината настоява за механизъм при подобни случаи

Киров призова да бъде създаден механизъм за почистване на бреговата ивица, когато морето изхвърля товари по плажовете и скалите. Според него държавата трябва да осигури средства на Областната администрация в Бургас, ако подобни ситуации зачестят.

Случаят с чувалите е поредният сигнал за изхвърлени от морето товари по Южното Черноморие. На 2 ноември морето изхвърли корабен контейнер в района между плаж Арапя и къмпинг Оазис край Царево.

Впоследствие край Синеморец беше изхвърлен и изотанк, за който областният управител на Бургас съобщи, че е празен. На 3 ноември беше съобщено и за втори контейнер, забелязан в близост до местността Бутамята.

Почистването на плаж Листи ще бъде организирано след получаването на необходимото разпореждане. До тогава мястото остава под охрана.

Източници: bta.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелен потник

    2 6 Отговор
    - Стоката миииии!!!!!

    12:48 08.11.2026

  • 2 Пич

    12 5 Отговор
    Даа, взели са това, което е прикривал червеният пипер, и той повече им не требе!!!
    Да не си мислите, че някаква банда готвачи го контрабандира...?!

    12:50 08.11.2026

  • 3 ДА НЕ Е

    5 3 Отговор
    Пудра захар?

    12:52 08.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Снабдяват !

    4 1 Отговор
    Турезма !

    С Подправки !

    Коментиран от #6

    12:54 08.11.2026

  • 6 Специално Обработени !

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Снабдяват !":

    С Фекална Морска Вода !

    За Високопоставени !

    Гости !

    12:57 08.11.2026

  • 7 Тошо

    2 2 Отговор
    И червеният пипер е оръжие на Запада.
    „Всяко кебапче – куршум в сражението срещу световния империализъм!

    12:59 08.11.2026

  • 8 Трътлю

    1 1 Отговор
    Украйна си връща верисиите

    12:59 08.11.2026

  • 9 червен лук

    2 2 Отговор
    ето с какво са били пълни потопените от просия кораби!

    Коментиран от #13

    13:03 08.11.2026

  • 10 Възраждане

    1 1 Отговор
    Не пипайте! Това е сигурно от "червеният" пипер на Зеленият

    13:05 08.11.2026

  • 11 Русия ще ни компенсира ли за

    1 0 Отговор
    замърсяването на българското черноморие? Или ще продължаваме да им плащаме скъпата газ

    13:09 08.11.2026

  • 12 Ама моля ви

    0 1 Отговор
    капейките са убедени, че е друго

    13:09 08.11.2026

  • 13 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "червен лук":

    Червеният пипер е само "тапа" или прикритие за кокаина, доставян редовно на киевските наркомани от "желаещите" и платен с нашите пари.

    13:09 08.11.2026

  • 14 Братчедите да берат,

    1 0 Отговор
    че зимата ша е тежка..

    13:10 08.11.2026

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