Над 150 чувала с червен пипер изхвърли морето край Синеморец

Повече от 150 чувала с червен пипер са изхвърлени от морето на плаж Листи край Синеморец. Община Царево и Държавното горско стопанство ще съдействат за почистването на плажната ивица, но първо трябва да бъде получено разпореждане от Военната прокуратура, съобщи кметът на Царево Марин Киров.

Общината вече е поискала съдействие от областния управител на Бургас. На място има наряд на Гранична полиция, който охранява района.

„Достъпът до плаж Листи е изключително труден“, каза Марин Киров.

Трудният достъп ще усложни извозването на чувалите и почистването на брега. В публикация във Facebook кметът посочи, че макар плажовете да са изключителна държавна собственост, общината ще се включи в отстраняването на замърсяването заради сериозността на проблема.

Общината настоява за механизъм при подобни случаи

Киров призова да бъде създаден механизъм за почистване на бреговата ивица, когато морето изхвърля товари по плажовете и скалите. Според него държавата трябва да осигури средства на Областната администрация в Бургас, ако подобни ситуации зачестят.

Случаят с чувалите е поредният сигнал за изхвърлени от морето товари по Южното Черноморие. На 2 ноември морето изхвърли корабен контейнер в района между плаж Арапя и къмпинг Оазис край Царево.

Впоследствие край Синеморец беше изхвърлен и изотанк, за който областният управител на Бургас съобщи, че е празен. На 3 ноември беше съобщено и за втори контейнер, забелязан в близост до местността Бутамята.

Почистването на плаж Листи ще бъде организирано след получаването на необходимото разпореждане. До тогава мястото остава под охрана.

Източници: bta.bg