Ердоган призова Тръмп за дипломация, 22-ма спасени от корабен пожар край ОАЕ

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е призовал американския президент Доналд Тръмп напрежението между Иран и САЩ да бъде разрешено по дипломатически път. В телефонен разговор Ердоган е заявил, че Турция ще продължи усилията си за постигане на мир между Вашингтон и Техеран. „Тези напрежения трябва да бъдат разрешени чрез дипломация“, е посочил турският държавен глава, според информация, разпространена от международни медии, позоваващи се на канцеларията на Ердоган.

Разговорът се проведе на фона на поредица от инциденти в района на Персийския залив и Оманско море. В Оманско море бреговата охрана на Националната гвардия на Обединените арабски емирства е спасила 22 арабски граждани след пожар на борда на товарен кораб. Спасителната операция е била извършена от подразделение на бреговата охрана, като към момента няма потвърдени данни за загинали или за причината за избухването на пожара.

Саудитска Арабия отмени предупрежденията

Саудитската гражданска защита е обявила, че опасността е отминала в няколко района на богатата на петрол Източна провинция. Сигналите са били в сила за Дамам, Дахран, Абкайк и района на Ал-Ахса. На жителите първоначално е било препоръчано да се укрият и да следват указанията на властите.

Малко след отмяната на предупрежденията водената от Саудитска Арабия коалиция е съобщила, че е прихванала балистична ракета, изстреляна от подкрепяните от Иран хуси в Йемен. Не е уточнено дали ракетата е свързана с предупрежденията, отправени към жителите на Източната провинция.

Сирени за въздушна заплаха в северен Израел

Сирени са прозвучали и в северен Израел заради предполагаемо проникване на вражески летателен апарат. Израелските отбранителни сили първоначално са призовали населението в засегнатите райони да влезе в укрития.

Последващите съобщения на израелската армия представят различни уточнения за инцидента. В едно от тях се посочва, че е прихванат летателен апарат, преминал от Ливан в израелското въздушно пространство, а друг е паднал в района на Маргалиот. В друго съобщение се казва, че при отделна тревога не е установено въздушно проникване и че сирените са били задействани заради изстреляни от Ливан ракети. Потвърдено е, че израелската армия е нанесла артилерийски удари по източници на огън в Ливан.

Източници: iranintl.com, hindustantimes.com, wam.ae