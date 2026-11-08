Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ердоган призова Тръмп за дипломация, 22-ма спасени от корабен пожар край ОАЕ
  Тема: Иранската криза

Ердоган призова Тръмп за дипломация, 22-ма спасени от корабен пожар край ОАЕ

8 Ноември, 2026 06:39 764 0

  • ердоган-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • саудитска арабия-
  • израел

На фона на напрежението в региона Саудитска Арабия отмени предупреждения за опасност, а в северен Израел прозвучаха сирени заради предполагаемо въздушно проникване

Ердоган призова Тръмп за дипломация, 22-ма спасени от корабен пожар край ОАЕ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган е призовал американския президент Доналд Тръмп напрежението между Иран и САЩ да бъде разрешено по дипломатически път. В телефонен разговор Ердоган е заявил, че Турция ще продължи усилията си за постигане на мир между Вашингтон и Техеран. „Тези напрежения трябва да бъдат разрешени чрез дипломация“, е посочил турският държавен глава, според информация, разпространена от международни медии, позоваващи се на канцеларията на Ердоган.

Разговорът се проведе на фона на поредица от инциденти в района на Персийския залив и Оманско море. В Оманско море бреговата охрана на Националната гвардия на Обединените арабски емирства е спасила 22 арабски граждани след пожар на борда на товарен кораб. Спасителната операция е била извършена от подразделение на бреговата охрана, като към момента няма потвърдени данни за загинали или за причината за избухването на пожара.

Саудитска Арабия отмени предупрежденията

Саудитската гражданска защита е обявила, че опасността е отминала в няколко района на богатата на петрол Източна провинция. Сигналите са били в сила за Дамам, Дахран, Абкайк и района на Ал-Ахса. На жителите първоначално е било препоръчано да се укрият и да следват указанията на властите.

Малко след отмяната на предупрежденията водената от Саудитска Арабия коалиция е съобщила, че е прихванала балистична ракета, изстреляна от подкрепяните от Иран хуси в Йемен. Не е уточнено дали ракетата е свързана с предупрежденията, отправени към жителите на Източната провинция.

Сирени за въздушна заплаха в северен Израел

Сирени са прозвучали и в северен Израел заради предполагаемо проникване на вражески летателен апарат. Израелските отбранителни сили първоначално са призовали населението в засегнатите райони да влезе в укрития.

Последващите съобщения на израелската армия представят различни уточнения за инцидента. В едно от тях се посочва, че е прихванат летателен апарат, преминал от Ливан в израелското въздушно пространство, а друг е паднал в района на Маргалиот. В друго съобщение се казва, че при отделна тревога не е установено въздушно проникване и че сирените са били задействани заради изстреляни от Ливан ракети. Потвърдено е, че израелската армия е нанесла артилерийски удари по източници на огън в Ливан.

Източници: iranintl.com, hindustantimes.com, wam.ae


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания