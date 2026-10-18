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ТАСС: Двама украински офицери от ВВС са загинали при удар край Виница
  Тема: Украйна

ТАСС: Двама украински офицери от ВВС са загинали при удар край Виница

18 Октомври, 2026 20:11 965 15

  • украйна-
  • виницка област-
  • руски удар-
  • украински военновъздушни сили-
  • таcс

Украинските власти потвърдиха щети по критична инфраструктура във Виницка област

ТАСС: Двама украински офицери от ВВС са загинали при удар край Виница - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама офицери от украинските ВВС са загинали при руски удар във Виницка област, съобщи ТАСС, позовавайки се на неназовани руски силови структури.

Агенцията не посочва имената, званията или длъжностите на военнослужещите. Не се уточняват и точният обект, мястото и часът на удара.

Твърдението не е потвърдено публично от украинското командване на ВВС или от други независими източници. Украинските власти съобщиха за последиците от руската атака във Виницка област, но не обявиха загинали офицери.

В нощта срещу 18 октомври е била повредена критична инфраструктура в региона, след което са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Областният управител Наталия Заболотна заяви, че „в най-близко време ситуацията с електроснабдяването ще остане нестабилна“.

Източници: tass.ru, amp.dw.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4567

    12 31 Отговор
    А ако бяха войници нямаше да е толкова важно нали?

    Коментиран от #12

    20:17 18.10.2026

  • 2 стоян георгиев

    15 31 Отговор
    Следващият път очакваме поне 20 .

    Коментиран от #9

    20:19 18.10.2026

  • 3 Пенчо

    15 32 Отговор
    Кой очаквате да потвърди, вермахта ли!?

    20:19 18.10.2026

  • 4 След освобождението на град Доброполье

    13 31 Отговор
    Руската армия е открила секретно и неизвестно оборудване и оръжия, оставени от ВСУ. В ексклузивен коментар военно-политически експерт и участник в СВО Ян Гагин е обяснил, че образци от съвременно чуждестранно военно производство ще бъдат предадени на Руските военни инженери за изследване "Оборудването и оръжията останали от ВСУ основно това което е прехвърлено от НАТО на Украйна, ще бъде доставено за изследване на специализирани научни институции. Съответно, всичко това ще бъде изучавано чрез военно-техническа разузнавателна информация" е казал Ян Гагин. Гагин е подчертал, че това е традиционна практика за боравене с пленени оръжия. "Всичко, което попада в ръцете на нашите бойци: чуждестранни оръжия, оборудване, боеприпаси - всичко това се изучава основно" е добавил военният експерт.

    20:21 18.10.2026

  • 5 Цеко

    9 17 Отговор
    Да са живи и здрави тези двама офицери.

    20:23 18.10.2026

  • 6 Мдаа

    14 15 Отговор
    И това се случи на летището край Виница, като спестявате да кажете какво точно се случи на него и колко още си отидоха покрай тези двамата.

    20:24 18.10.2026

  • 7 Меги от Тервел

    8 16 Отговор
    Ооох дано се оправят хората ,че грам насилие не понасям !

    20:25 18.10.2026

  • 8 Град Козлодуй

    6 16 Отговор
    Дано се оправят хората.

    20:27 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Браво браво

    3 13 Отговор
    Нацистите бог ги намира и обезврежда

    20:51 18.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ХА ХА

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Руски офицер премина":

    Лев Ступников с майка украинска Шлюю Хаа ,най вероятно отдавна е утилизиран от руснаците .СМЕРШ никога официално не е бил разформирован .

    21:10 18.10.2026

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