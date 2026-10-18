ТАСС: Двама украински офицери от ВВС са загинали при удар край Виница

Двама офицери от украинските ВВС са загинали при руски удар във Виницка област, съобщи ТАСС, позовавайки се на неназовани руски силови структури.

Агенцията не посочва имената, званията или длъжностите на военнослужещите. Не се уточняват и точният обект, мястото и часът на удара.

Твърдението не е потвърдено публично от украинското командване на ВВС или от други независими източници. Украинските власти съобщиха за последиците от руската атака във Виницка област, но не обявиха загинали офицери.

В нощта срещу 18 октомври е била повредена критична инфраструктура в региона, след което са въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването. Областният управител Наталия Заболотна заяви, че „в най-близко време ситуацията с електроснабдяването ще остане нестабилна“.

Източници: tass.ru, amp.dw.com