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Руски удар по Изюм остави трима пострадали
  Тема: Украйна

Руски удар по Изюм остави трима пострадали

18 Октомври, 2026 08:55 566 2

  • изюм-
  • харковска област-
  • руски удар-
  • войната в украйна-
  • пострадали

Атаката е нанесена около полунощ с предполагаемо използване на реактивна система за залпов огън. Повредени са най-малко 10 частни домове

Руски удар по Изюм остави трима пострадали - 1
Снимка: Днепропетровская ОВА
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Трима души са потърсили медицинска помощ след руски удар по град Изюм в Харковска област през нощта на 18 октомври. Атаката е нанесена около полунощ, а по предварителни данни е използвана реактивна система за залпов огън.

Попаденията са регистрирани в района на Долния град. Повредени са най-малко 10 частни домове, съобщава Изюмската градска военна администрация. Данните за щетите са предварителни и подлежат на уточняване.

„На трима души им е била необходима медицинска помощ“, се посочва в информацията на местната военна администрация, цитирана от Суспилне Харков. Други подробности за състоянието на пострадалите не са съобщени.

Щетите в града се уточняват

Украинската правда също съобщава за трима пострадали и за повредени повече от 10 частни имота. Към публикуването на информацията няма данни за окончателния размер на материалните щети или за допълнително засегнати обекти.

Изюм се намира в Харковска област, близо до фронтовата зона, и често е обект на руски атаки. След нощния удар местните власти продължават да установяват пълните последици за жилищата и населението.

Източници: pravda.com.ua, suspilne.media


Украйна
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мишел

    0 0 Отговор
    След атакатаа на руски дронове срещу енергетиката в Одеска област, цялата област е без електричество.

    09:43 18.10.2026

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