Руски удар по Изюм остави трима пострадали

Трима души са потърсили медицинска помощ след руски удар по град Изюм в Харковска област през нощта на 18 октомври. Атаката е нанесена около полунощ, а по предварителни данни е използвана реактивна система за залпов огън.

Попаденията са регистрирани в района на Долния град. Повредени са най-малко 10 частни домове, съобщава Изюмската градска военна администрация. Данните за щетите са предварителни и подлежат на уточняване.

„На трима души им е била необходима медицинска помощ“, се посочва в информацията на местната военна администрация, цитирана от Суспилне Харков. Други подробности за състоянието на пострадалите не са съобщени.

Щетите в града се уточняват

Украинската правда също съобщава за трима пострадали и за повредени повече от 10 частни имота. Към публикуването на информацията няма данни за окончателния размер на материалните щети или за допълнително засегнати обекти.

Изюм се намира в Харковска област, близо до фронтовата зона, и често е обект на руски атаки. След нощния удар местните власти продължават да установяват пълните последици за жилищата и населението.

Източници: pravda.com.ua, suspilne.media