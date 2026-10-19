Танкер удари мина и се запали в Ормузкия проток

Танкер е ударил морска мина в южната част на Ормузкия проток, след което в машинното отделение е избухнал взрив и е започнал пожар. Това съобщиха Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, цитирани от агенция Анадолу и иранската агенция Фарс. Според информацията инцидентът е станал, докато плавателният съд се е опитвал да напусне стратегическия воден път.

Иранската страна твърди, че танкерът е използвал неразрешен според Техеран южен маршрут и е плавал с изключени системи за позициониране и навигация. IRGC обвини плавателния съд в нарушение на правилата за преминаване през протока, но не посочи името му, флага или произхода на товара.

Корабите, които преминават през Ормузкия проток и Персийския залив с изключени навигационни и идентификационни системи, ще се сблъскат с твърд отговор, предупреди IRGC.

До момента няма съобщени данни за жертви, ранени или мащаба на щетите. Няма и независимо потвърждение, че морска мина е причинила взрива. Информацията за причината и последиците от инцидента остава основана на съобщението на иранската Революционна гвардия.

Пореден инцидент в стратегическия воден път

Случаят идва след серия от подобни съобщения за танкери в района. Според „Ал Джазира“ два предишни плавателни съда, всеки с около 2 милиона барела суров петрол, са се запалили след удари в морски мини. И при тези случаи Иран заяви, че корабите са използвали маршрут, който не е разрешен от властите, и са изключили системите си за проследяване.

Ормузкият проток е основен маршрут за износа на петрол от държавите от Персийския залив. Данните на „Кплер“, цитирани от „Ал Джазира“, показват, че на 8 октомври през водния път са преминали близо 20,8 милиона барела петрол, докато на 11 октомври количеството е спаднало до 2,9 милиона барела. Не е ясно дали новият инцидент ще доведе до допълнително ограничаване на корабоплаването.

Източници: aa.com.tr, aljazeera.com