Гърция въвежда дигитална система за проследяване на сделките със земеделска продукция

Гърция планира да въведе до края на 2027 г. дигитална система за проследяване на сделките със земеделска продукция, която ще позволи на данъчните власти да контролират по-прецизно движението на стоките и да ограничават измамите на пазара, съобщи електронното издание на в. "Катимерини", предаде БТА.

Проектът на Независимия орган за държавни приходи (ААДЕ) предвижда поетапно въвеждане на дигитална идентификация и стандартизирано отчитане на сделките с продукти като мляко, месо, зехтин, мед, плодове и зеленчуци. Първоначално системата ще обхване млякото и месото, след което ще бъде разширена и към останалите категории земеделска продукция, отбелязва гръцкият всекидневник.

Всяка сделка ще съдържа подробни данни за вида, категорията и количеството на търгувания продукт. Така данъчната администрация ще може да проследява стоките от производството и първоначалната продажба до последващата им преработка, както и да съпоставя декларираните количества с реално отчетените сделки. Целта е да се ограничат практики, които водят до изкривяване на пазара, включително представянето на вносни стоки като гръцка продукция, неточното деклариране на произведените количества и нарушенията при контрола върху земеделските субсидии.

За целта ААДЕ разработва единна класификация на земеделските продукти, която ще бъде съчетана с по-подробни документи за продажба. За разлика от досегашното отчитане чрез общи продуктови категории, новият модел ще позволява по-точно описание на конкретната стока и количеството, предмет на сделката.

Според замисъла на проекта дигитализацията ще осигури на данъчните власти по-пълна информация за реалните потоци от земеделска продукция и ще улесни установяването на несъответствия между производството, продажбите и декларираните данни. Очаква се това да подобри прозрачността на пазара и да затрудни укриването на приходи и други нарушения по веригата на доставки, посочва още "Катимерини".