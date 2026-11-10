Кристиан Вигенин ще вземе участие в Парижкия форум за мир ​

Българският евродепутат Кристиан Вигенин ще участва в деветото издание на Парижкия форум за мир, който тази година се провежда под надслов „От суверенитет към сътрудничество“. Международното събитие събира политически лидери, представители на международни организации, гражданското общество и бизнеса за обсъждане на предизвикателствата пред мира, сигурността и международното сътрудничество.

Вигенин ще се включи в парламентарна дискусия на тема „Отбрана без разделение: Парламентите между сигурността и обществения договор“, посветена на съчетаването на нарастващите разходи за отбрана със запазването на социалните приоритети. В нея ще участват парламентаристи от Европа, Африка и Азия, а водещ на дискусията е председателят на парламента на Малта Кармело Абела.

Участниците ще обсъдят ролята на парламентите при осъществяването на контрол върху разходите за отбрана, както и необходимостта от гарантиране на достатъчно средства за здравеопазване, образование и социална защита. Сред темите ще бъдат и демократичният контрол върху политиките за сигурност, доверието на гражданите и значението на международното и междупарламентарното сътрудничество за справяне с общите заплахи.

Форумът се провежда под патронажа на френския президент Еманюел Макрон, като в него ще участва и българският президент Илияна Йотова. Деветото издание поставя акцент върху необходимостта от засилване на международното сътрудничество в условията на нарастващо геополитическо напрежение и продължаващи конфликти.

Програмата на Кристиан Вигенин в Париж включва и посещение в централата на Световната организация по здравеопазване на животните (WOAH), организирано от Европейския форум за храните. В рамките на посещението е предвидена среща с генералния директор на организацията д-р Еманюел Субейран.

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