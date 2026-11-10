Новини
България »
Кристиан Вигенин ще вземе участие в Парижкия форум за мир ​

Кристиан Вигенин ще вземе участие в Парижкия форум за мир ​

10 Ноември, 2026 11:03 411

  • кристиан вигенин-
  • париж-
  • форум

Евродепутатът ще направи изказване в парламентарна дискусия за баланса между разходите за отбрана и социалните приоритети

Кристиан Вигенин ще вземе участие в Парижкия форум за мир ​ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският евродепутат Кристиан Вигенин ще участва в деветото издание на Парижкия форум за мир, който тази година се провежда под надслов „От суверенитет към сътрудничество“. Международното събитие събира политически лидери, представители на международни организации, гражданското общество и бизнеса за обсъждане на предизвикателствата пред мира, сигурността и международното сътрудничество.

Вигенин ще се включи в парламентарна дискусия на тема „Отбрана без разделение: Парламентите между сигурността и обществения договор“, посветена на съчетаването на нарастващите разходи за отбрана със запазването на социалните приоритети. В нея ще участват парламентаристи от Европа, Африка и Азия, а водещ на дискусията е председателят на парламента на Малта Кармело Абела.

Участниците ще обсъдят ролята на парламентите при осъществяването на контрол върху разходите за отбрана, както и необходимостта от гарантиране на достатъчно средства за здравеопазване, образование и социална защита. Сред темите ще бъдат и демократичният контрол върху политиките за сигурност, доверието на гражданите и значението на международното и междупарламентарното сътрудничество за справяне с общите заплахи.

Форумът се провежда под патронажа на френския президент Еманюел Макрон, като в него ще участва и българският президент Илияна Йотова. Деветото издание поставя акцент върху необходимостта от засилване на международното сътрудничество в условията на нарастващо геополитическо напрежение и продължаващи конфликти.

Програмата на Кристиан Вигенин в Париж включва и посещение в централата на Световната организация по здравеопазване на животните (WOAH), организирано от Европейския форум за храните. В рамките на посещението е предвидена среща с генералния директор на организацията д-р Еманюел Субейран.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове