Украински дронове удариха Тамбовска област, под прицел може да е нефтопроводът „Дружба“

Дронове атакуваха през нощта Тамбовска област в Русия, а на територията на едно от предприятията в Мичуринския окръг избухна пожар. Губернаторът Евгений Первышов съобщи, че няма пострадали и че за потушаването на огъня са привлечени необходимите сили и средства. „Пострадали няма. За ликвидирането на пожара са привлечени всички необходими сили и средства“, заяви той, цитиран от Интерфакс.

Руските власти не са уточнили кое предприятие е било засегнато. Украинският мониторингов проект Exilenova+ и OSINT анализатори от Astra обаче посочват като вероятна цел линейната производствено-диспечерска станция „Никольское“ в Мичуринския окръг. Информацията за конкретния обект остава предварителна и не е потвърдена официално.

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Станция от системата „Дружба“

ЛПДС „Никольское“ е възлов елемент от магистралната нефтопроводна система „Дружба“. Станцията приема, съхранява, изпомпва и транзитира нефт и нефтопродукти, а посочената ѝ пропускателна способност достига до 300 000 тона нефт дневно.

По данни на Exilenova+ и Astra станцията е била атакувана най-малко два пъти през лятото на 2025 г. Новите сведения не дават информация за размера на щетите, евентуално прекъсване на работата или влиянието върху преноса по нефтопровода.

Официалните данни остават ограничени

Първишов съобщи и за свалени дронове над региона, но в публикуваната информация не се посочват подробности за броя им. Не е обявено и дали пожарът е локализиран напълно. Украинските власти не са коментирали публично съобщенията за атаката.

Източници: meduza.io, m.interfax.ru, vedomosti.ru