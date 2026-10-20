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Украински дронове удариха Тамбовска област, под прицел може да е нефтопроводът „Дружба“
  Тема: Украйна

Украински дронове удариха Тамбовска област, под прицел може да е нефтопроводът „Дружба“

20 Октомври, 2026 11:04 907 13

  • тамбовска област-
  • дронове-
  • нефтопровод дружба-
  • никольское-
  • евгений первышов

По предварителни данни цел на удара може да е била станция от нефтопровода „Дружба“. Губернаторът Евгений Первишов съобщи, че няма пострадали.

Украински дронове удариха Тамбовска област, под прицел може да е нефтопроводът „Дружба“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дронове атакуваха през нощта Тамбовска област в Русия, а на територията на едно от предприятията в Мичуринския окръг избухна пожар. Губернаторът Евгений Первышов съобщи, че няма пострадали и че за потушаването на огъня са привлечени необходимите сили и средства. „Пострадали няма. За ликвидирането на пожара са привлечени всички необходими сили и средства“, заяви той, цитиран от Интерфакс.

Руските власти не са уточнили кое предприятие е било засегнато. Украинският мониторингов проект Exilenova+ и OSINT анализатори от Astra обаче посочват като вероятна цел линейната производствено-диспечерска станция „Никольское“ в Мичуринския окръг. Информацията за конкретния обект остава предварителна и не е потвърдена официално.

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Станция от системата „Дружба“

ЛПДС „Никольское“ е възлов елемент от магистралната нефтопроводна система „Дружба“. Станцията приема, съхранява, изпомпва и транзитира нефт и нефтопродукти, а посочената ѝ пропускателна способност достига до 300 000 тона нефт дневно.

По данни на Exilenova+ и Astra станцията е била атакувана най-малко два пъти през лятото на 2025 г. Новите сведения не дават информация за размера на щетите, евентуално прекъсване на работата или влиянието върху преноса по нефтопровода.

Официалните данни остават ограничени

Първишов съобщи и за свалени дронове над региона, но в публикуваната информация не се посочват подробности за броя им. Не е обявено и дали пожарът е локализиран напълно. Украинските власти не са коментирали публично съобщенията за атаката.

Източници: meduza.io, m.interfax.ru, vedomosti.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    9 3 Отговор
    Остава да чакаме и колко кораба ще изпищят!!!
    Защото се трае поне докато не измине едно денонощие, за да може да се поразреват- дрона е руски...!!!

    11:09 20.10.2026

  • 2 укроекспрес

    9 8 Отговор
    Колко ли живот остава на зелената еугленаааааЗеленски

    Коментиран от #8, #9

    11:11 20.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 иван костов

    7 3 Отговор
    Нефтопроводът Дружба захранва с петрол важни съюзници на Украйна! Ако спре да помпа към Чехия, Унгария, Австрия и Германия, ще бъде много хубаво!

    11:18 20.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ае Сега

    5 9 Отговор

    До коментар #2 от "укроекспрес":

    Цел Свет знае:
    2 дня и все. След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лиса бон
    Еееееееехехе

    11:25 20.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Урконюзинформ

    3 1 Отговор
    А област Тимбукту и банановата плантация, не са ли ударили още?

    11:32 20.10.2026

  • 11 Мишел

    5 3 Отговор
    Украйна не атакува военни обекти, защото те са защитени и шансовете за успех са малки. Атакува граждански обекти , типичен тероризъм. За да воюва с Русия, НатО отгледа терорист- наемник.

    Коментиран от #12, #13

    11:42 20.10.2026

  • 12 прав си,

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    колега!

    12:20 20.10.2026

  • 13 гого

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    русиа бомби само цивилни обекти .

    12:23 20.10.2026

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