Пожар в Кириши: ВСУ поразиха втория по мощност нефтен завод в Русия

Пожар избухна в нефтопреработвателния завод „Киришинефтеоргсинтез“ в град Кириши, Ленинградска област, след атака с дронове през нощта на 9 ноември. Предприятието е вторият по мощност нефтопреработвателен завод в Русия и е част от групата „Сургутнефтегаз“.
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 113 безпилотни летателни апарата. Украинската медия „Украинская правда“, която се позовава на украински мониторингови канали, руския медиен проект ASTRA и Дрозденко, съобщи за пожар на територията на завода.
„В Ленинградска област гори Киришкият НПЗ на фона на атаката с БпЛА. Това е ключов доставчик на гориво за Санкт Петербург и авиационен керосин за летище „Пулково“, заяви ASTRA.
Предварителни данни за щетите
По предварителна информация е горяла една от инсталациите за първична преработка на нефт - „ЕЛОУ-АВТ-2“. Посочва се още, че са повредени инсталациите „ЕЛОУ-АВТ-6“ и „ЕЛОУ-АТ-6“.
Към момента няма потвърдени данни дали производството в завода е спряно изцяло, нито за размера на щетите. Информацията за засегнатите съоръжения е предварителна и е базирана на анализ на видеозаписи и снимки от района, извършен от OSINT анализатори на ASTRA и Dnipro Osint.
Киришинефтеоргсинтез има проектен капацитет от около 20-21 милиона тона нефт годишно. Заводът произвежда бензин, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, битум, втечнен газ и нефтохимически продукти. Заради местоположението си предприятието има значение за снабдяването с горива на Северозападна Русия.
Заводът вече е бил атакуван
Киришкият НПЗ е под санкции на Съединените щати, Европейския съюз и Великобритания заради връзката му със „Сургутнефтегаз“. Американските санкции срещу компанията и свързани с нея структури, включително завода, са въведени през 2025 г.
Предприятието вече е ставало мишена на атаки с дронове. След удар през март работата му е била напълно преустановена, а последната посочена преди сегашната атака атака е била през август. Новите повреди могат да засегнат преработката на нефт и доставките на горива, но конкретният ефект все още не е обявен официално.
Източници: pravda.com.ua, kyivindependent.com, 178.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Нов рекорд!
Коментиран от #67
09:05 09.11.2026
3 Ясно нафта няма.
09:05 09.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Путин-
Коментиран от #8
09:06 09.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Признай!
До коментар #5 от "Путин-":Откъде сви климатика за бункера?
09:08 09.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Еми нали било само
Коментиран от #50, #63
09:09 09.11.2026
11 Точна информация
09:09 09.11.2026
12 Ха ха
Православният трябва да живее в землянка без газ, ток и закопана в земята с тоалетна на улицата.
Коментиран от #58
09:09 09.11.2026
13 Хаджи Ахил
Умерен - 23 организации:
1. Руски народен съюз - ROS
2. Националдемократическа партия – НДП
3. Нова сила
4. ЕО руснаци
5. Велика Русия - VR
6. Национален демократичен алианс – НДА
7. Народна катедрала – НС
8. Руско имперско движение – RID
9. NSR (Национален съюз на Русия)
10. Катедрала на руския народ - RNC
11. Руско обществено движение – РОД
12. Национално руско освободително движение – НРОД
13. Партия за защита на руската конституция "Русь" - ПЗРК "Русь"
14. Национални патриоти на Русия – НПР
15. Национално демократично движение "Руски граждански съюз" - НДД РГС
16. Freedom Nation - NS
17. Руско национално патриотично движение
18. Съпротива
19. Националсоциалистическа инициатива – НСИ
20. Конгрес на руските общности
21. Реструктуриране
22. ОД "РАСВЕТ" (Обществено движение "РАСВЕТ")
23. Национална организация на руските мюсюлмани
Радикални - 22 организации:
1. Народна милиция на името на Минин и Пожарски - NOMP
2. Друга Русия
3. Руски освободителен фронт "Памет" - RFO "Памет"
4. ООПД "Руско национално единство" - "Гвардия Баркашов"
5. ВОПД „Руско национално единство” – ВОПД РНУ
6. Движение "Александър Баркашов"
7. Партия на националната власт на Русия – НДПР
8. Народна национална партия – НПП
9. Истинско руско национално единство – ИРНЕ
10. Балтийски авангард на руската съпротива – БАРС
11. Руски единен национален ал
Коментиран от #26
09:09 09.11.2026
14 Дон Корлеоне
Коментиран от #34
09:10 09.11.2026
15 Сорос
До коментар #7 от "Путин":Аз те направих такъв
09:10 09.11.2026
16 Ако
09:10 09.11.2026
17 Подробност
Коментиран от #27, #31
09:11 09.11.2026
18 Фен
Коментиран от #41
09:11 09.11.2026
19 Укропат
8 Ноември, 2026
Не. Шефчето не се крие. Той пази нацията. Сега яде и пие с Урси. После по програма лети за Париж ,докато тя е в Румъния. Обаче на Биданов глобата докато не се изшмръка ще черпиме всички наред.
Коментиран от #32
09:11 09.11.2026
20 Радостин Василев
6 февруари 2022
Пенсионираният генерал-лейтенант Леонид Ивашов, председател на „Общоруските офицерски събрания“, излезе с позиция срещу евентуална война на Русия срещу Украйна. Той обвини ръководството на държавата и конкретно Владимир Путин в подготовка на военни действия и призова президента да подаде оставка.
В последните месеци Русия струпа над 100 хил. войници по границата си с Украйна. САЩ и НАТО определиха действията на Москва като сигнал за потенциална инвазия. Засега от Кремъл отхвърлят тези обвинения. Според Киев струпаните до момента руски войски не са достатъчни за пълномащабна инвазия.
Коментиран от #28, #65
09:11 09.11.2026
21 Ще, ще, ще....
До коментар #1 от "Споко":Всички русофили повтарят тази мантра в стойка лотус.
Това им сваляло стреса.
09:11 09.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бг гражданин
09:12 09.11.2026
24 Хаджи Ахил
11. Руски единен национален алианс (РОНА)
12. Стража на Христос
13. Национален съюз – НС
14. Съюз на православните знаменосци – СПХ
15. Съюз на руския народ - RNC
16. Северно братство – СБ
17. Черна стотна
18. Движение Парабелум
19. Националсоциалистическа партия на Русия – НСПР
20. Партия на свободата – PS
21. Руски образ
22. Национална синдикалистка офанзива – НСН
Забранени - 8 организации:
1. Движение срещу нелегалната имиграция - ДПНИ
2. Националсоциалистическо дружество – НСО
3. Националболшевишка партия – НБП
4. Славянски съюз – СС
5. Фронт за национално революционно действие (FNRD)
6. Руски национален съюз - RONS
7. Московска отбранителна лига
8. Формат 18
За чистотата на експеримента погледнах колко са в Украйна. Знаете ли колко са? ЧЕТИРИ :
1.ВО Свобода
2. Конгрес на украинските националисти
3. УНА-УНСО
4. Украинско народно събрание, на базата на което наскоро беше създаден Деснен сектор
Разбирате ли какво имам предвид?
Коментиран от #40
09:12 09.11.2026
25 Пламен
На 31 януари 2022 г., малко преди началото на руската инвазия в Украйна, Ивашов публикува отворено обръщение озаглавено „Навечерие на война“ от името на Общоруските офицерски събрания. В него той остро се обявява против евентуална война с Украйна, критикува политиката на руското ръководство и призовава президента Владимир Путин да подаде оставка, като предупреждава, че една такава война ще доведе до тежки последици за самата Русия.
Този генерал е много по-умен от кремълския хамстер.
09:12 09.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Точно това е
До коментар #17 от "Подробност":Има тайни сделки между тях. Путин помага на Иран и мачкат американски военни бази и кораби, а Тръмп и Мъск предоставят на хунтата навигация и целеуказания за нападенията им по Русия, дават оръжия пряко и вече през евро уж "партньори те"... Макар и огромните замърсявания, смърт на милиони... има мръсни договори това да е така и да продължи!
09:15 09.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 бензинджиите с ракети
Коментиран от #52
09:16 09.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Стоянчо Пуканката
09:18 09.11.2026
34 Умнокрасив
До коментар #14 от "Дон Корлеоне":Не . Количествата са задържани , както.и цената на петрола , която държи 100 $ / барел . Но ние спираме петрола , щото Урсула и Кая казаха : "не повече от 50 на барел ! Така ще накажем Русия .😜
Коментиран от #47
09:19 09.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хаджи Ахил
До коментар #26 от "Абе, човек":Дай дефиниция за фашизъм, де! За тия горе организации самите руснаци казват, че са фашистки, някои от тях са забранени, а други са под контрол, каквото и да значи това.
Коментиран от #51
09:21 09.11.2026
37 Има човека
До коментар #26 от "Абе, човек":Руснаците са фашисти
09:22 09.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Десен сектор
До коментар #24 от "Хаджи Ахил":Беше създаден наскоро? Я си провери източниците! И дай справка и за движенията в САЩ, където има цели градове (като в Юта) със свои закони основани на сектантски вероизповедания и свои въоръжени сили, независими от централната власт!
Коментиран от #55
09:25 09.11.2026
41 наблюдател
До коментар #18 от "Фен":до 18 моста си е там - има дупка на едното платно - мост с ракета не се унищожава - украинците с 20 удара от ракети хаймърс не можаха да съборят херсонския мост а само го дупчиха
09:26 09.11.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 ПУТИНАЦИСТИТЕ
Е СКУЧНО ?
ФЮРЕРА ПУСКАТ ЛИ МУ
НА МОНИТОРА
ХУБАВИТЕ ПОЖАРИ ?
09:26 09.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 каунчо
09:29 09.11.2026
49 Терористи!
09:29 09.11.2026
50 2554
До коментар #10 от "Еми нали било само":Той Пуси това си и мислеше. Киев для 3 дня ... Толкова си може просто.
Киевската театрална школа направи за смях школата на КГБ.
Коментиран от #59
09:30 09.11.2026
51 Какво е фашизъм
До коментар #36 от "Хаджи Ахил":Когато властта в една страна попадне в ръцете на най-богатата върхушка, олигархията, крайно десни..., те източват страната до шушка, тормозят народа й, правят войни и концлагери. Идеологията е, че те "богатите" са "нещо повече от населението " на страната, но често и от другите страни. Правят войни за ресурси! Не ги интересува изобщо загубите както на собствената им страна, така и на другите. Изобщо много вредна идеология! Фашисти никога не отдават властта доброволно! Само с войни или с гражданска война в стената може да се свалят. Но те използват полицията и армията против народа. Просто когато на власт са Фашисти, нищо добро не очаква тази страна и света!!!
Коментиран от #61
09:31 09.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
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55 Хаджи Ахил
До коментар #40 от "Десен сектор":Десен сектор е основан през 2014 год. и в сравнение с гореописаните руски фашистки организации е сравнително нов. Защо и в отговор на какво е основан именно в 2014 мисля, че няма нужда да се пише. А тия дежурни приказки ,,защо в Америка бият негрите" ги остави! Ако имаш някакви аргументи ги изложи директно!
09:35 09.11.2026
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59 Млад еврас
До коментар #50 от "2554":Вече бяха в киииф на 3я ден, и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията има други цели хахахаха и ги постига всеки ден хахахаха, искати се май всичко да беше свършило за 3 дни а хахахаха.
Коментиран от #62
09:41 09.11.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Хаджи Ахил
До коментар #51 от "Какво е фашизъм":Съзнаваш ли, че тази твоя интерпретация на какво е фашизъм пасва без грешка на днешна Русия? Свръх богатата руска олигархия, лагерите в Сибир за инакомислещите, войната за ресурсите на Донбас и Донецк, незаинтересованост от фронтовите загуби на жива сила, Путин постоянно на власт от десетилетия...
Коментиран от #69, #72
09:44 09.11.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Стоянов
До коментар #10 от "Еми нали било само":Аз не знам защо му слагате минуси!? Много е ясно и за малките че 404 е на системи и не може да живее сама...просто е по-слаба и се вижда колко са силни самички/// па и се дърват
09:46 09.11.2026
64 Дон Корлеоне
09:47 09.11.2026
65 2022г
До коментар #20 от "Радостин Василев":беше преди 4 години бре.
09:48 09.11.2026
66 Бай Араб
09:55 09.11.2026
67 Хихи
До коментар #2 от "Нов рекорд!":рано ,рано си се докопал до тавата с фалшивото брашно...
09:56 09.11.2026
68 Бай Араб
09:57 09.11.2026
69 Я виж по-добре
До коментар #61 от "Хаджи Ахил":Тази дефиниция пасва днес и за ЕС, за Британия, ва САЩ и почти навсякъде. Само че, в някои страни и региони не е стигнало до големи крайности. В вдругиден намериха и концлагери, отвличат президенти и младежи за войни
Коментиран от #74
10:03 09.11.2026
70 До Ком 2
Коментиран от #76
10:06 09.11.2026
71 ГОЛЕМ СМЕХ
10:10 09.11.2026
72 още повече
До коментар #61 от "Хаджи Ахил":пасва и за Ивропътъ, нали съзнаваш!
10:12 09.11.2026
73 Голям
До коментар #56 от "Стоянчо Пуканката":Че руснаците са лошите в тази война, може да си сигурен че е така, за останалото ти си знаеш... няма да започнете да просперирате в русия, докато не започнете да казвате нещата с истинските им имена. В русия живеете много зле и ви трябва оправдание от време на време, за това и все някой друг ви е виновен, за кривата ви ракета??? И в България русофилите, които сега управляват са като вас и не спират да се оправдават с други врагове... и както обещаваше преди изборите че той ще оправи всичко, че може всичко и знае как... и о Боже, той си нямал на идея какво да прави, той си мислел, че както е свикнал да прехвърля отговорността си на подчинените и те да опират пешкира, сега не му се получава... разправял румен радев, че България била като камион без спирачки... как допреди него всичко беше добре и изведнъж... дойдоха русофилите и дойде катастрофа, както беше Жан Виденовата сега ще я викаме румен радева катастрофа????
10:15 09.11.2026
74 Хаджи Ахил
До коментар #69 от "Я виж по-добре":Сам знаеш, че това не е вярно. Къде в Европа има лагери за опозиционно мислещи? Ти защо пишеш срещу сегашната власт, а не си в затвора? Защото има в Европа фашизъм ли? САЩ, през властта на Путин в Русия, колко президенти смениха? А в Европа? В България?
10:21 09.11.2026
75 НЕ Е ЗАВОД, А ЧАСТ ОТ ОГРАДА НА ЗАВОДА !
САЩ СА УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 5 Г ОТ= 30 НА =40 ТРИЛ.$ А РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ .РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ. ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА КОЕТО РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА= 3 % ОТ БВП ! 🇷🇺РФ Е С =3 ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(=5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО САМО= 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
10:22 09.11.2026
76 Даката
До коментар #70 от "До Ком 2":Нима, а ти в русия имаш ли какво да ядеш, а зареди ли си автомобила или все още нямаш и все още чакаш за "Лада", щото западните автомобили са лоши, нали така??? Трябва да започнете да се учите да казвате на черното черно и на бялото бяло, а не както ви обясняват от кремъл, че едва ли не Украйна ви е нападнала... хайде сега се успокой и поразсъждавай на спокойствие.
10:24 09.11.2026
77 ГОЛЕМ СМЕХ
Дали тук не е замесен ф16....
10:25 09.11.2026