Пожар в Кириши: ВСУ поразиха втория по мощност нефтен завод в Русия

Пожар избухна в нефтопреработвателния завод „Киришинефтеоргсинтез“ в град Кириши, Ленинградска област, след атака с дронове през нощта на 9 ноември. Предприятието е вторият по мощност нефтопреработвателен завод в Русия и е част от групата „Сургутнефтегаз“.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 113 безпилотни летателни апарата. Украинската медия „Украинская правда“, която се позовава на украински мониторингови канали, руския медиен проект ASTRA и Дрозденко, съобщи за пожар на територията на завода.

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„В Ленинградска област гори Киришкият НПЗ на фона на атаката с БпЛА. Това е ключов доставчик на гориво за Санкт Петербург и авиационен керосин за летище „Пулково“, заяви ASTRA.

Предварителни данни за щетите

По предварителна информация е горяла една от инсталациите за първична преработка на нефт - „ЕЛОУ-АВТ-2“. Посочва се още, че са повредени инсталациите „ЕЛОУ-АВТ-6“ и „ЕЛОУ-АТ-6“.

Към момента няма потвърдени данни дали производството в завода е спряно изцяло, нито за размера на щетите. Информацията за засегнатите съоръжения е предварителна и е базирана на анализ на видеозаписи и снимки от района, извършен от OSINT анализатори на ASTRA и Dnipro Osint.

Киришинефтеоргсинтез има проектен капацитет от около 20-21 милиона тона нефт годишно. Заводът произвежда бензин, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, битум, втечнен газ и нефтохимически продукти. Заради местоположението си предприятието има значение за снабдяването с горива на Северозападна Русия.

Заводът вече е бил атакуван

Киришкият НПЗ е под санкции на Съединените щати, Европейския съюз и Великобритания заради връзката му със „Сургутнефтегаз“. Американските санкции срещу компанията и свързани с нея структури, включително завода, са въведени през 2025 г.

Предприятието вече е ставало мишена на атаки с дронове. След удар през март работата му е била напълно преустановена, а последната посочена преди сегашната атака атака е била през август. Новите повреди могат да засегнат преработката на нефт и доставките на горива, но конкретният ефект все още не е обявен официално.

Източници: pravda.com.ua, kyivindependent.com, 178.ru