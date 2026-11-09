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Пожар в Кириши: ВСУ поразиха втория по мощност нефтен завод в Русия
  Тема: Украйна

Пожар в Кириши: ВСУ поразиха втория по мощност нефтен завод в Русия

9 Ноември, 2026 09:03 1 744 77

  • киришинефтеоргсинтез-
  • дронове-
  • ленинградска област-
  • сургутнефтегаз-
  • санкции

Дронове са атакували втория по мощност нефтопреработвателен завод в Русия. По предварителни данни са засегнати три производствени инсталации

Пожар в Кириши: ВСУ поразиха втория по мощност нефтен завод в Русия - 1
Снимка: Telegram-канал Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна в нефтопреработвателния завод „Киришинефтеоргсинтез“ в град Кириши, Ленинградска област, след атака с дронове през нощта на 9 ноември. Предприятието е вторият по мощност нефтопреработвателен завод в Русия и е част от групата „Сургутнефтегаз“.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 113 безпилотни летателни апарата. Украинската медия „Украинская правда“, която се позовава на украински мониторингови канали, руския медиен проект ASTRA и Дрозденко, съобщи за пожар на територията на завода.

Още новини от Украйна

„В Ленинградска област гори Киришкият НПЗ на фона на атаката с БпЛА. Това е ключов доставчик на гориво за Санкт Петербург и авиационен керосин за летище „Пулково“, заяви ASTRA.

Предварителни данни за щетите

По предварителна информация е горяла една от инсталациите за първична преработка на нефт - „ЕЛОУ-АВТ-2“. Посочва се още, че са повредени инсталациите „ЕЛОУ-АВТ-6“ и „ЕЛОУ-АТ-6“.

Към момента няма потвърдени данни дали производството в завода е спряно изцяло, нито за размера на щетите. Информацията за засегнатите съоръжения е предварителна и е базирана на анализ на видеозаписи и снимки от района, извършен от OSINT анализатори на ASTRA и Dnipro Osint.

Киришинефтеоргсинтез има проектен капацитет от около 20-21 милиона тона нефт годишно. Заводът произвежда бензин, дизелово гориво, авиационен керосин, мазут, битум, втечнен газ и нефтохимически продукти. Заради местоположението си предприятието има значение за снабдяването с горива на Северозападна Русия.

Заводът вече е бил атакуван

Киришкият НПЗ е под санкции на Съединените щати, Европейския съюз и Великобритания заради връзката му със „Сургутнефтегаз“. Американските санкции срещу компанията и свързани с нея структури, включително завода, са въведени през 2025 г.

Предприятието вече е ставало мишена на атаки с дронове. След удар през март работата му е била напълно преустановена, а последната посочена преди сегашната атака атака е била през август. Новите повреди могат да засегнат преработката на нефт и доставките на горива, но конкретният ефект все още не е обявен официално.

Източници: pravda.com.ua, kyivindependent.com, 178.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нов рекорд!

    33 32 Отговор
    За последното денонощие минус 2980 окупатора.

    Коментиран от #67

    09:05 09.11.2026

  • 3 Ясно нафта няма.

    22 16 Отговор
    Ще ходим пеш

    09:05 09.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путин-

    30 24 Отговор
    "Заради гадния Зеленски сменяме нафтовите печки в бункера с дървени"

    Коментиран от #8

    09:06 09.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Признай!

    20 15 Отговор

    До коментар #5 от "Путин-":

    Откъде сви климатика за бункера?

    09:08 09.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Еми нали било само

    13 26 Отговор
    СВО и не било война? Докато врагът има органи и държавна власт, така ще е.... Ако се премахнат президентските институции, правителствените структури, министерствата, командни пунктове на армията на противника, то той е победен. Но, руската армия предпочита да воюва по ливади и гори и да се правят на герои. А можеха още 2022 г да превземат властта на противника и нямаше да гледаме целия този сеир и на западните срещу тях.... Пълна глупост на война!

    Коментиран от #50, #63

    09:09 09.11.2026

  • 11 Точна информация

    33 20 Отговор
    До Коледа в Русия няма да има нито един работещ на 100% НПЗ

    09:09 09.11.2026

  • 12 Ха ха

    27 24 Отговор
    Киев извършва православно дело - чисти Русия от буржоазното западно наследство - интернет, онлайн търговия, газ, нефт, дизел и автомобилен транспорт.

    Православният трябва да живее в землянка без газ, ток и закопана в земята с тоалетна на улицата.

    Коментиран от #58

    09:09 09.11.2026

  • 13 Хаджи Ахил

    32 10 Отговор
    Фашистките организации в Руската федерация са разделени на умерени, радикални и забранени, а те са 53!
    Умерен - 23 организации:

    1. Руски народен съюз - ROS
    2. Националдемократическа партия – НДП
    3. Нова сила
    4. ЕО руснаци
    5. Велика Русия - VR
    6. Национален демократичен алианс – НДА
    7. Народна катедрала – НС
    8. Руско имперско движение – RID
    9. NSR (Национален съюз на Русия)
    10. Катедрала на руския народ - RNC
    11. Руско обществено движение – РОД
    12. Национално руско освободително движение – НРОД
    13. Партия за защита на руската конституция "Русь" - ПЗРК "Русь"
    14. Национални патриоти на Русия – НПР
    15. Национално демократично движение "Руски граждански съюз" - НДД РГС
    16. Freedom Nation - NS
    17. Руско национално патриотично движение
    18. Съпротива
    19. Националсоциалистическа инициатива – НСИ
    20. Конгрес на руските общности
    21. Реструктуриране
    22. ОД "РАСВЕТ" (Обществено движение "РАСВЕТ")
    23. Национална организация на руските мюсюлмани
    Радикални - 22 организации:
    1. Народна милиция на името на Минин и Пожарски - NOMP
    2. Друга Русия
    3. Руски освободителен фронт "Памет" - RFO "Памет"
    4. ООПД "Руско национално единство" - "Гвардия Баркашов"
    5. ВОПД „Руско национално единство” – ВОПД РНУ
    6. Движение "Александър Баркашов"
    7. Партия на националната власт на Русия – НДПР
    8. Народна национална партия – НПП
    9. Истинско руско национално единство – ИРНЕ
    10. Балтийски авангард на руската съпротива – БАРС
    11. Руски единен национален ал

    Коментиран от #26

    09:09 09.11.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    18 14 Отговор
    Тръмп разтовари ли нафтата по сделката с Хаяско?

    Коментиран от #34

    09:10 09.11.2026

  • 15 Сорос

    12 14 Отговор

    До коментар #7 от "Путин":

    Аз те направих такъв

    09:10 09.11.2026

  • 16 Ако

    9 14 Отговор
    Паветниците не бяха ренфераси, след тази статия щяха да си бършат слиповете от полицията...

    09:10 09.11.2026

  • 17 Подробност

    23 5 Отговор
    Всички удари са с любезното съдействие на САЩ и по указанията на Тръмп .

    Коментиран от #27, #31

    09:11 09.11.2026

  • 18 Фен

    17 17 Отговор
    Явно на киевчани, Урсула скоро ще почне да изпраща канута. След като толкова много искат да останат без мостове...🤷

    Коментиран от #41

    09:11 09.11.2026

  • 19 Укропат

    17 27 Отговор
    Steigan: Зеленски отлага завръщането си в Украйна, повече от седмица е в чужбина
    8 Ноември, 2026
    Не. Шефчето не се крие. Той пази нацията. Сега яде и пие с Урси. После по програма лети за Париж ,докато тя е в Румъния. Обаче на Биданов глобата докато не се изшмръка ще черпиме всички наред.

    Коментиран от #32

    09:11 09.11.2026

  • 20 Радостин Василев

    20 14 Отговор
    Руски генерал призова Москва да не напада Киев и Путин да подаде оставка

    6 февруари 2022

    Пенсионираният генерал-лейтенант Леонид Ивашов, председател на „Общоруските офицерски събрания“, излезе с позиция срещу евентуална война на Русия срещу Украйна. Той обвини ръководството на държавата и конкретно Владимир Путин в подготовка на военни действия и призова президента да подаде оставка.

    В последните месеци Русия струпа над 100 хил. войници по границата си с Украйна. САЩ и НАТО определиха действията на Москва като сигнал за потенциална инвазия. Засега от Кремъл отхвърлят тези обвинения. Според Киев струпаните до момента руски войски не са достатъчни за пълномащабна инвазия.

    Коментиран от #28, #65

    09:11 09.11.2026

  • 21 Ще, ще, ще....

    16 14 Отговор

    До коментар #1 от "Споко":

    Всички русофили повтарят тази мантра в стойка лотус.
    Това им сваляло стреса.

    09:11 09.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бг гражданин

    11 11 Отговор
    Путин е страхлив,нерешителен,не стова зъ водене на война.за излагане на исторически факти и дърдорене по икон.фопуми да!!!

    09:12 09.11.2026

  • 24 Хаджи Ахил

    18 11 Отговор
    Продължение към 13 коментар
    11. Руски единен национален алианс (РОНА)
    12. Стража на Христос
    13. Национален съюз – НС
    14. Съюз на православните знаменосци – СПХ
    15. Съюз на руския народ - RNC
    16. Северно братство – СБ
    17. Черна стотна
    18. Движение Парабелум
    19. Националсоциалистическа партия на Русия – НСПР
    20. Партия на свободата – PS
    21. Руски образ
    22. Национална синдикалистка офанзива – НСН
    Забранени - 8 организации:
    1. Движение срещу нелегалната имиграция - ДПНИ
    2. Националсоциалистическо дружество – НСО
    3. Националболшевишка партия – НБП
    4. Славянски съюз – СС
    5. Фронт за национално революционно действие (FNRD)
    6. Руски национален съюз - RONS
    7. Московска отбранителна лига
    8. Формат 18
    За чистотата на експеримента погледнах колко са в Украйна. Знаете ли колко са? ЧЕТИРИ :
    1.ВО Свобода
    2. Конгрес на украинските националисти
    3. УНА-УНСО
    4. Украинско народно събрание, на базата на което наскоро беше създаден Деснен сектор
    Разбирате ли какво имам предвид?

    Коментиран от #40

    09:12 09.11.2026

  • 25 Пламен

    14 14 Отговор
    Ген. Леонид Ивашов.

    На 31 януари 2022 г., малко преди началото на руската инвазия в Украйна, Ивашов публикува отворено обръщение озаглавено „Навечерие на война“ от името на Общоруските офицерски събрания. В него той остро се обявява против евентуална война с Украйна, критикува политиката на руското ръководство и призовава президента Владимир Путин да подаде оставка, като предупреждава, че една такава война ще доведе до тежки последици за самата Русия.

    Този генерал е много по-умен от кремълския хамстер.

    09:12 09.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Точно това е

    9 13 Отговор

    До коментар #17 от "Подробност":

    Има тайни сделки между тях. Путин помага на Иран и мачкат американски военни бази и кораби, а Тръмп и Мъск предоставят на хунтата навигация и целеуказания за нападенията им по Русия, дават оръжия пряко и вече през евро уж "партньори те"... Макар и огромните замърсявания, смърт на милиони... има мръсни договори това да е така и да продължи!

    09:15 09.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 бензинджиите с ракети

    17 10 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация...

    Коментиран от #52

    09:16 09.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Стоянчо Пуканката

    12 8 Отговор
    Верваме ви!...

    09:18 09.11.2026

  • 34 Умнокрасив

    6 14 Отговор

    До коментар #14 от "Дон Корлеоне":

    Не . Количествата са задържани , както.и цената на петрола , която държи 100 $ / барел . Но ние спираме петрола , щото Урсула и Кая казаха : "не повече от 50 на барел ! Така ще накажем Русия .😜

    Коментиран от #47

    09:19 09.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хаджи Ахил

    17 6 Отговор

    До коментар #26 от "Абе, човек":

    Дай дефиниция за фашизъм, де! За тия горе организации самите руснаци казват, че са фашистки, някои от тях са забранени, а други са под контрол, каквото и да значи това.

    Коментиран от #51

    09:21 09.11.2026

  • 37 Има човека

    15 9 Отговор

    До коментар #26 от "Абе, човек":

    Руснаците са фашисти

    09:22 09.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Десен сектор

    3 12 Отговор

    До коментар #24 от "Хаджи Ахил":

    Беше създаден наскоро? Я си провери източниците! И дай справка и за движенията в САЩ, където има цели градове (като в Юта) със свои закони основани на сектантски вероизповедания и свои въоръжени сили, независими от централната власт!

    Коментиран от #55

    09:25 09.11.2026

  • 41 наблюдател

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Фен":

    до 18 моста си е там - има дупка на едното платно - мост с ракета не се унищожава - украинците с 20 удара от ракети хаймърс не можаха да съборят херсонския мост а само го дупчиха

    09:26 09.11.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ПУТИНАЦИСТИТЕ

    11 4 Отговор
    ОЩЕ ЛИ ИМ

    Е СКУЧНО ?

    ФЮРЕРА ПУСКАТ ЛИ МУ
    НА МОНИТОРА

    ХУБАВИТЕ ПОЖАРИ ?

    09:26 09.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 каунчо

    3 5 Отговор
    И всичко от нашите данъци

    09:29 09.11.2026

  • 49 Терористи!

    2 9 Отговор
    Ще си платят!

    09:29 09.11.2026

  • 50 2554

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "Еми нали било само":

    Той Пуси това си и мислеше. Киев для 3 дня ... Толкова си може просто.

    Киевската театрална школа направи за смях школата на КГБ.

    Коментиран от #59

    09:30 09.11.2026

  • 51 Какво е фашизъм

    8 9 Отговор

    До коментар #36 от "Хаджи Ахил":

    Когато властта в една страна попадне в ръцете на най-богатата върхушка, олигархията, крайно десни..., те източват страната до шушка, тормозят народа й, правят войни и концлагери. Идеологията е, че те "богатите" са "нещо повече от населението " на страната, но често и от другите страни. Правят войни за ресурси! Не ги интересува изобщо загубите както на собствената им страна, така и на другите. Изобщо много вредна идеология! Фашисти никога не отдават властта доброволно! Само с войни или с гражданска война в стената може да се свалят. Но те използват полицията и армията против народа. Просто когато на власт са Фашисти, нищо добро не очаква тази страна и света!!!

    Коментиран от #61

    09:31 09.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хаджи Ахил

    13 2 Отговор

    До коментар #40 от "Десен сектор":

    Десен сектор е основан през 2014 год. и в сравнение с гореописаните руски фашистки организации е сравнително нов. Защо и в отговор на какво е основан именно в 2014 мисля, че няма нужда да се пише. А тия дежурни приказки ,,защо в Америка бият негрите" ги остави! Ако имаш някакви аргументи ги изложи директно!

    09:35 09.11.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Млад еврас

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "2554":

    Вече бяха в киииф на 3я ден, и се отиде на преговори в Истанбул, сега операцията има други цели хахахаха и ги постига всеки ден хахахаха, искати се май всичко да беше свършило за 3 дни а хахахаха.

    Коментиран от #62

    09:41 09.11.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Хаджи Ахил

    12 5 Отговор

    До коментар #51 от "Какво е фашизъм":

    Съзнаваш ли, че тази твоя интерпретация на какво е фашизъм пасва без грешка на днешна Русия? Свръх богатата руска олигархия, лагерите в Сибир за инакомислещите, войната за ресурсите на Донбас и Донецк, незаинтересованост от фронтовите загуби на жива сила, Путин постоянно на власт от десетилетия...

    Коментиран от #69, #72

    09:44 09.11.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Стоянов

    3 4 Отговор

    До коментар #10 от "Еми нали било само":

    Аз не знам защо му слагате минуси!? Много е ясно и за малките че 404 е на системи и не може да живее сама...просто е по-слаба и се вижда колко са силни самички/// па и се дърват

    09:46 09.11.2026

  • 64 Дон Корлеоне

    2 4 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    09:47 09.11.2026

  • 65 2022г

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Радостин Василев":

    беше преди 4 години бре.

    09:48 09.11.2026

  • 66 Бай Араб

    4 2 Отговор
    Добре започва седмицата .

    09:55 09.11.2026

  • 67 Хихи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нов рекорд!":

    рано ,рано си се докопал до тавата с фалшивото брашно...

    09:56 09.11.2026

  • 68 Бай Араб

    5 2 Отговор
    Двата танкера с дизела ,които ги изритаха от Щатите да се връщат в Русия .

    09:57 09.11.2026

  • 69 Я виж по-добре

    1 5 Отговор

    До коментар #61 от "Хаджи Ахил":

    Тази дефиниция пасва днес и за ЕС, за Британия, ва САЩ и почти навсякъде. Само че, в някои страни и региони не е стигнало до големи крайности. В вдругиден намериха и концлагери, отвличат президенти и младежи за войни

    Коментиран от #74

    10:03 09.11.2026

  • 70 До Ком 2

    1 2 Отговор
    Само лудите вярват на лъжите на наркоманите .

    Коментиран от #76

    10:06 09.11.2026

  • 71 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор
    На 800 км от Украйна Путин го разбомбват.

    10:10 09.11.2026

  • 72 още повече

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Хаджи Ахил":

    пасва и за Ивропътъ, нали съзнаваш!

    10:12 09.11.2026

  • 73 Голям

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Стоянчо Пуканката":

    Че руснаците са лошите в тази война, може да си сигурен че е така, за останалото ти си знаеш... няма да започнете да просперирате в русия, докато не започнете да казвате нещата с истинските им имена. В русия живеете много зле и ви трябва оправдание от време на време, за това и все някой друг ви е виновен, за кривата ви ракета??? И в България русофилите, които сега управляват са като вас и не спират да се оправдават с други врагове... и както обещаваше преди изборите че той ще оправи всичко, че може всичко и знае как... и о Боже, той си нямал на идея какво да прави, той си мислел, че както е свикнал да прехвърля отговорността си на подчинените и те да опират пешкира, сега не му се получава... разправял румен радев, че България била като камион без спирачки... как допреди него всичко беше добре и изведнъж... дойдоха русофилите и дойде катастрофа, както беше Жан Виденовата сега ще я викаме румен радева катастрофа????

    10:15 09.11.2026

  • 74 Хаджи Ахил

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Я виж по-добре":

    Сам знаеш, че това не е вярно. Къде в Европа има лагери за опозиционно мислещи? Ти защо пишеш срещу сегашната власт, а не си в затвора? Защото има в Европа фашизъм ли? САЩ, през властта на Путин в Русия, колко президенти смениха? А в Европа? В България?

    10:21 09.11.2026

  • 75 НЕ Е ЗАВОД, А ЧАСТ ОТ ОГРАДА НА ЗАВОДА !

    0 1 Отговор
    ФАКТ :🇷🇺 РУСИЯ ПОПИЛЯ МЕЖДУНАР.КОАЛИЦИЯ СПОНСОРИРАЩА ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ .РЕЖИМ ОТ 2014 г. РУСИЯ ЗАПОЧНА,И ЩЕ ДОВЪРШИ СВО-СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН..АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА СА ОГРОМНИ,А САМО УНОЩОЖЕНОТО АМЕРИК.ОРЪЖИЕ Е ЗА =550 МЛРД $....УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ СА УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 5 Г ОТ= 30 НА =40 ТРИЛ.$ А РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ .РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ. ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА КОЕТО РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА= 3 % ОТ БВП ! 🇷🇺РФ Е С =3 ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(=5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО САМО= 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    10:22 09.11.2026

  • 76 Даката

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "До Ком 2":

    Нима, а ти в русия имаш ли какво да ядеш, а зареди ли си автомобила или все още нямаш и все още чакаш за "Лада", щото западните автомобили са лоши, нали така??? Трябва да започнете да се учите да казвате на черното черно и на бялото бяло, а не както ви обясняват от кремъл, че едва ли не Украйна ви е нападнала... хайде сега се успокой и поразсъждавай на спокойствие.

    10:24 09.11.2026

  • 77 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Не ма кой да свали един дрон летящ близо 800 км над Русия.
    Дали тук не е замесен ф16....

    10:25 09.11.2026

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