Неидентифицирани дронове са засечени над стратегическо пристанище в Нидерландия

Неизвестни дронове са били забелязани многократно през последната седмица над стратегическото пристанище Емсхавен и на няколко други места в нидерландската провинция Гронинген. Местната полиция е започнала официално разследване на случаите, съобщава NL Times, предава Фокус.
По информация на служители на пристанището първите безпилотни апарати са били забелязани още на 3 октомври. Оттогава подобни полети се регистрират системно през нощта и в ранните часове на деня. За полети над или в близост до критични съоръжения в района се изисква специално разрешение, каквото за тези случаи не е било издавано.
Според NL Times сигнали за неидентифицирани дронове са постъпили не само от района на Емсхавен, но и от други населени места в източната част на провинция Гронинген. Сред тях са Меден, Шемда и Зайдбрук.
Полицейските служители проверяват всички подадени сигнали, за да установят обстоятелствата около полетите и евентуалния произход на безпилотните апарати.
Междувременно западни разузнавателни служби изразяват подозрения, че Русия може да използва дронове за събиране на информация за критичната инфраструктура в Европа. Към момента обаче няма конкретни доказателства, които да потвърждават подобна връзка с регистрираните случаи в Нидерландия.
Инцидентите с неизвестни безпилотни апарати около стратегически обекти в страната се увеличават. През юли дронове бяха засечени в близост до атомната електроцентрала „Борселе“. През януари подобни летателни апарати бяха забелязани над най-голямото газоразпределително съоръжение в страната, разположено край Оомен. През ноември миналата година пък бяха регистрирани случаи в района на пристанище Тернеузен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сюндюк
22:27 20.10.2026
2 хахахахха
22:29 20.10.2026
3 кокор спецова
22:29 20.10.2026
4 арбалета 🎯
22:31 20.10.2026
5 И от януари
22:32 20.10.2026
6 🦉🦉🦉🦉
днес вероятни руски дронове❗
22:33 20.10.2026
7 Буздуган
22:33 20.10.2026
8 Пич
22:36 20.10.2026
9 така, така
22:36 20.10.2026
10 И кво му е
22:37 20.10.2026
11 Разбирач
22:37 20.10.2026
12 Гост
22:38 20.10.2026
13 Велика е Русия ей
22:42 20.10.2026