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Неидентифицирани дронове са засечени над стратегическо пристанище в Нидерландия

Неидентифицирани дронове са засечени над стратегическо пристанище в Нидерландия

20 Октомври, 2026 22:26 454 13

  • нидерландия-
  • дронове-
  • пристанище

Полицията в провинция Гронинген разследва поредица от сигнали за безпилотни апарати, забелязани през нощта и в ранните сутрешни часове край критична инфраструктура.

Неидентифицирани дронове са засечени над стратегическо пристанище в Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Неизвестни дронове са били забелязани многократно през последната седмица над стратегическото пристанище Емсхавен и на няколко други места в нидерландската провинция Гронинген. Местната полиция е започнала официално разследване на случаите, съобщава NL Times, предава Фокус.

По информация на служители на пристанището първите безпилотни апарати са били забелязани още на 3 октомври. Оттогава подобни полети се регистрират системно през нощта и в ранните часове на деня. За полети над или в близост до критични съоръжения в района се изисква специално разрешение, каквото за тези случаи не е било издавано.

Според NL Times сигнали за неидентифицирани дронове са постъпили не само от района на Емсхавен, но и от други населени места в източната част на провинция Гронинген. Сред тях са Меден, Шемда и Зайдбрук.

Полицейските служители проверяват всички подадени сигнали, за да установят обстоятелствата около полетите и евентуалния произход на безпилотните апарати.

Междувременно западни разузнавателни служби изразяват подозрения, че Русия може да използва дронове за събиране на информация за критичната инфраструктура в Европа. Към момента обаче няма конкретни доказателства, които да потвърждават подобна връзка с регистрираните случаи в Нидерландия.

Инцидентите с неизвестни безпилотни апарати около стратегически обекти в страната се увеличават. През юли дронове бяха засечени в близост до атомната електроцентрала „Борселе“. През януари подобни летателни апарати бяха забелязани над най-голямото газоразпределително съоръжение в страната, разположено край Оомен. През ноември миналата година пък бяха регистрирани случаи в района на пристанище Тернеузен.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сюндюк

    6 2 Отговор
    Извън- земните идват..!

    22:27 20.10.2026

  • 2 хахахахха

    8 2 Отговор
    учуден съм че в самото заглавие не е написано че са руски🤣🤣 излагате се вече

    22:29 20.10.2026

  • 3 кокор спецова

    4 2 Отговор
    ще родя като холанския премиер

    22:29 20.10.2026

  • 4 арбалета 🎯

    6 2 Отговор
    Путин е бил , сигурен съм ....ЧЕ , КОЙ друг да е ...На еврощраусите Путин им е в леглото , под леглото и къде ли не още .Горките те ...

    22:31 20.10.2026

  • 5 И от януари

    6 2 Отговор
    до сега не сте написали ,че е имало НЛО в Нидерландия? Чак сега го измъдрихте,че може са да руски.Хахаха.

    22:32 20.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    4 2 Отговор
    Едно време се водеха НЛО-
    днес вероятни руски дронове❗

    22:33 20.10.2026

  • 7 Буздуган

    6 2 Отговор
    Нато толкова много пари взе от ЕС а една война като хората не можа да ни измисли..! Умряла работа....мишки..

    22:33 20.10.2026

  • 8 Пич

    2 2 Отговор
    Лелиии...... това, украинските дронове са вярно с голям обсег...!!!

    22:36 20.10.2026

  • 9 така, така

    5 1 Отговор
    Абе какво го мислите - няма нужда да се установят обстоятелствата около полетите и евентуалния произход на безпилотните апарати - ясно е, че са на руснаците. Ако имате съмнения, вземете нашите умнокрасиви да ви го разяснят. Не ви трябват никакви доказателства - директно е Русия и това е. Ако имате съмнения, то утре нашие петроханци идват и ви спретват протест, че се колебаете. Активиране на член 4 или директно на 5, все пак при вас дроновете са навлезнали директно във въздушното ви пространство. Прибирайте умнокрасивите ни, че тук не ни трябват, а при вас ще свършат огромна работа

    22:36 20.10.2026

  • 10 И кво му е

    4 1 Отговор
    "стратегическото" на пристанището ? Един ферибот има дето свързва Емсхавен с германския остров Боркум и перки има и тва е. Диво село от всякъде

    22:37 20.10.2026

  • 11 Разбирач

    2 1 Отговор
    И кога ще ги идентифицират тия руски дронове?

    22:37 20.10.2026

  • 12 Гост

    4 1 Отговор
    Да питат Мирчев, той има серийните номера на всичко от 2000ната та до сега! Ако не се е видял номера, той ги познава и по звук, и по мирис! Точният човек!

    22:38 20.10.2026

  • 13 Велика е Русия ей

    0 0 Отговор
    Разстоянието от Емсхавен (Холандия) до Москва (Русия) е около 2500 километра обаче бате Путин си ги пуска сутрин дроновете и вечер се прибира обратно. Гледа как се въртят перките и много се кефи

    22:42 20.10.2026

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