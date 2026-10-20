Неидентифицирани дронове са засечени над стратегическо пристанище в Нидерландия

Неизвестни дронове са били забелязани многократно през последната седмица над стратегическото пристанище Емсхавен и на няколко други места в нидерландската провинция Гронинген. Местната полиция е започнала официално разследване на случаите, съобщава NL Times, предава Фокус.

По информация на служители на пристанището първите безпилотни апарати са били забелязани още на 3 октомври. Оттогава подобни полети се регистрират системно през нощта и в ранните часове на деня. За полети над или в близост до критични съоръжения в района се изисква специално разрешение, каквото за тези случаи не е било издавано.

Според NL Times сигнали за неидентифицирани дронове са постъпили не само от района на Емсхавен, но и от други населени места в източната част на провинция Гронинген. Сред тях са Меден, Шемда и Зайдбрук.

Полицейските служители проверяват всички подадени сигнали, за да установят обстоятелствата около полетите и евентуалния произход на безпилотните апарати.

Междувременно западни разузнавателни служби изразяват подозрения, че Русия може да използва дронове за събиране на информация за критичната инфраструктура в Европа. Към момента обаче няма конкретни доказателства, които да потвърждават подобна връзка с регистрираните случаи в Нидерландия.

Инцидентите с неизвестни безпилотни апарати около стратегически обекти в страната се увеличават. През юли дронове бяха засечени в близост до атомната електроцентрала „Борселе“. През януари подобни летателни апарати бяха забелязани над най-голямото газоразпределително съоръжение в страната, разположено край Оомен. През ноември миналата година пък бяха регистрирани случаи в района на пристанище Тернеузен.