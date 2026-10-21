Тръмп вярва, че Русия ще победи Украйна, твърди бивш разузнавач

Президентът на САЩ Доналд Тръмп в дългосрочен план предпочита руския президент Владимир Путин пред украинския държавен глава Володимир Зеленски и вярва, че Русия ще спечели войната. Това твърди пред The Washington Post бивш високопоставен служител на американското разузнаване, пожелал анонимност.

„Ако погледнете дългосрочните тенденции, той ясно предпочита Путин пред Зеленски. Това надделява над всяко временно намаляване на напрежението със Зеленски“, заявява служителят. По думите му Тръмп дълбоко вярва, че Украйна не може да спечели, защото Русия е по-голяма и по-силна и ще пречупи украинската съпротива.

Оценката идва на фона на поредица от решения на Вашингтон, които според The Washington Post засилват натиска върху Киев. Тръмп заяви, че е време „някой друг да преговаря от името на Украйна“, а също така отказа да прилага нови санкции срещу Русия, предвидени в приет от Конгреса закон.

Натиск върху Киев и отстъпки към Москва

Американската администрация обяви и сделка за внос на руско дизелово гориво. Споразумението беше критикувано от представители и на Републиканската, и на Демократическата партия, които заявиха, че то може да подпомогне Москва, без съществено да повлияе върху цените на горивата.

Успоредно с това възникнаха ограничения при използването от украинската армия на Starshield - военната версия на сателитната система Starlink на SpaceX. Володимир Зеленски заяви, че забавянето на връзката затруднява работата на украинските дронове по фронта. Доналд Тръмп каза, че не е разпореждал ограниченията, а Марко Рубио посочи, че контролът върху системата е на Пентагона.

Тръмп и Рубио отричат САЩ да са прекратили разузнавателната подкрепа за Украйна. Зеленски обаче заяви, че Киев отново не е получил предварително предупреждение от партньорски държави преди руски удари по украинската енергийна инфраструктура. Според украинския президент атаките са причинили прекъсвания на електричеството, отоплението и водоснабдяването за над половин милион души.

Предупреждения за промяна в американската политика

Джон Хърбст, бивш посланик на САЩ в Украйна и настоящ експерт в Атлантическия съвет, определи отношенията между Вашингтон и Киев като достигнали ново дъно. По думите му политиката на администрацията към Русия и Украйна изглежда по-мрачна от всякога.

Дан Фрийд, бивш посланик на САЩ в Полша, заяви, че действията на Тръмп изглеждат насочени към натиск върху Зеленски и търсене на благоволението на Путин. Бившата съветничка на Тръмп за Русия Фиона Хил допусна, че американският президент може да се опитва да успокои Москва заради опасения, че Русия ще увеличи подкрепата си за Иран.

Според експерта Андрю Вайс последните действия на Тръмп може да са свързани с подготовката за среща с Путин на срещата на лидерите от Г-20 през декември в Маями. Междувременно специалният пратеник на президента Стив Уиткоф проведе разговори в Осло със Зеленски, финландския президент Александър Стуб и норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре.

Източници: washingtonpost.com, apnews.com