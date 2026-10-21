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Вицепрезидентът на ЕП обяви гладна стачка заради случващото се в украинския град Олешки
  Тема: Украйна

Вицепрезидентът на ЕП обяви гладна стачка заради случващото се в украинския град Олешки

21 Октомври, 2026 12:32 619 24

  • олешки-
  • пина пичерно-
  • европейски парламент-
  • хуманитарна криза-
  • евакуация

Пина Пичерно настоява за хуманитарно примирие, доставки на храна и лекарства и безопасна евакуация на цивилните от окупирания град

Вицепрезидентът на ЕП обяви гладна стачка заради случващото се в украинския град Олешки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на Европейския парламент Пина Пичерно обяви гладна стачка заради хуманитарната катастрофа в окупираните от Русия Олешки в Херсонска област. Тя съобщи за решението си в социалната мрежа X и призова международната общност да насочи внимание към положението на цивилните в града.

По думите на Пичерно хиляди жители на Олешки са „в капан“ и нямат редовен достъп до храна и лекарства.

„Мините правят бягството изключително опасно: който остане, рискува да умре от глад, а който се опита да избяга, рискува живота си. За да привлека международното внимание към тази извънредна ситуация, обявих гладна стачка“, заяви тя.

Пичерно призова граждани, организации и институции да се присъединят към инициативата ѝ. Тя настоява за незабавно хуманитарно примирие, доставка на храна и медикаменти, както и за възможност цивилните, които желаят да напуснат града, да бъдат евакуирани безопасно.

Около 6000 души чакат евакуация

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви, че от временно окупираната Олешковска община трябва да бъдат евакуирани около 6000 души, сред които приблизително 200 деца. Планът обхваща не само самите Олешки, но и още шест населени места в района.

Според Лубинец евакуацията трябва да бъде извършена едновременно от всички населени места. Той съобщи, че с руската страна се съгласуват последните въпроси около операцията, включително условията за безопасното извеждане на цивилните.

До момента няма посочена конкретна дата за началото на организираната евакуация. Пичерно настоява именно за създаване на хуманитарен коридор и режим, който да позволи на желаещите да напуснат града.

Липсват ток, газ и питейна вода

The Times отбелязва, че последната редовна доставка на храна в Олешки е пристигнала на 26 май. В материала на УНИАН се посочва, че жителка, успяла да достигне до контролираната от Украйна територия през септември, е описала тежки условия в града.

По думите ѝ в Олешки няма електричество, газ и питейна вода, а медицинската помощ е ограничена до най-ниско ниво. Тя твърди също, че по улиците са останали тела на цивилни, загинали от мини или атаки с дронове.

Жената разказва още, че неизвестен брой хора са починали в домовете си през миналата зима, когато температурите са паднали до минус 10 градуса. Според нейния разказ телата им все още не са били отстранени. Тези сведения са дадени от евакуирала се жителка и не са представени като независимо потвърдени данни.

Източници: unian.net, pravda.com.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    19 2 Отговор
    Град Олешки в Херсонска област беше окупиран от руските сили на 24 февруари 2022 г
    Чак сега ли се сетиха за него?

    Коментиран от #9

    12:33 21.10.2026

  • 2 Туй моме Вицепрезидентът на ЕП

    21 1 Отговор
    Боб може ли да вари и шкембе чорба да прави? А?

    12:35 21.10.2026

  • 3 Робот

    15 1 Отговор
    Идва зима вземете си свещи..! Човешкия закон казва СИЛНИЯ ДИКТУВА ПРАВИЛАТА..! Когато тълпата иска силния да диктува олигархията пада и идва комунизма и всичко става ОБЩО.

    12:35 21.10.2026

  • 4 Пич

    23 1 Отговор
    Пинчеро нощеска ще маа само луканки и филета, а през деня ще гладува за Украйна!!!
    И без това е решила да свали някое кило, пък е видяла и възможност за дивиденти...

    12:36 21.10.2026

  • 5 Я..украинския град Олешки

    21 1 Отговор
    А НАТО окупира Милано и Париж

    12:36 21.10.2026

  • 6 Нужно е

    21 2 Отговор
    Урсула и Кая също да гладуват. Даже и хлебарки и червеи🐛 не им се полагат. На пост и молитва до края на земните си дни.

    12:37 21.10.2026

  • 7 Перо

    18 1 Отговор
    А ционисткият шут кога ще се евакуира извън страната? Кая Калас кога ще обяви гладна стачка!

    12:37 21.10.2026

  • 8 Верваме ви...

    18 1 Отговор
    Смешница

    12:38 21.10.2026

  • 9 гост

    2 11 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    ОК ,,така е, окупиран е 2022г и като е окупиран,да се остави хората да умрат от глад и болести ли,По твоята логика,так където е стъпил руският керз,всички хора трябва да се изселват...нещо кофти разсъждаваш...

    12:38 21.10.2026

  • 10 А няма ли да се сети и

    18 1 Отговор
    за хуманитарната катастрофа в Палестина или Куба примерно тая кифла ? А?

    Коментиран от #16

    12:39 21.10.2026

  • 11 Пълни неадекватници са тея

    9 1 Отговор
    Атлантенцата, па не знам за Олешки

    12:40 21.10.2026

  • 12 Обаче

    11 0 Отговор
    Страшни източници ползвате в този сайт ...

    12:40 21.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И какво като в

    10 0 Отговор
    Олешки няма електричество, газ и питейна вода, а медицинската помощ е ограничена до най-ниско ниво. В Палестина и Куба има ли?

    12:41 21.10.2026

  • 15 Ти си

    8 1 Отговор
    Това лицемерието същество ззщо не обяви гладна стачка в подкрепа на Газа , Западния бряг на Йордан , Ливан, Мианмар, Етиопия , Сомалия и Сахел ?
    Протестира лицемерно , разделително и дори расистки ......

    12:41 21.10.2026

  • 16 Герги

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "А няма ли да се сети и":

    Европа мисли за проблемите в Европа...за Палестина да мислят големците от Азия...

    12:42 21.10.2026

  • 17 Бай Хой

    7 1 Отговор
    За палестинците не гладувате и се правите на ударени ,и те са хора ....разбирам хуманното ви отношение ама нека е към всички ...а между другото Европа гори !!! Щом сте европарламент решете първо вътрешните проблеми и тогава с радост ще помагаме на всички в нужда .....явно нямаш деца

    12:42 21.10.2026

  • 18 Има решение

    3 1 Отговор
    Бандерите се предават в член и проблема е решен.циркаджийката тайно си хапва

    12:44 21.10.2026

  • 19 гост

    2 6 Отговор
    Много проруска мусор коментира тук...като сардели в консерва са...

    12:44 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да им пратят банани в Олешки

    3 0 Отговор
    Да разберат кво е "демокрация"

    12:47 21.10.2026

  • 22 Брежнев

    1 3 Отговор
    Да оставят хората от май месец без храна, вода ,мед.услуги граничи с геноцид...само остава на руските фашисти да построят крематориуми....

    12:48 21.10.2026

  • 23 Евроджендър

    0 0 Отговор
    ХАХАХАХА

    12:51 21.10.2026

  • 24 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор
    Тази да не вие ли е едно като професионална оолаквачка на чужд гроб а да назове директно причината защо се е стигнало до там ! Хората насилствено са задържани от украинските власти за да бъдат използвани като жив щит срещу руските войски с което да забавят настъплението им ! А ма ка да се каже това когато не се вписва в историчната пропаганда ?

    12:51 21.10.2026

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