Вицепрезидентът на ЕП обяви гладна стачка заради случващото се в украинския град Олешки

Вицепрезидентът на Европейския парламент Пина Пичерно обяви гладна стачка заради хуманитарната катастрофа в окупираните от Русия Олешки в Херсонска област. Тя съобщи за решението си в социалната мрежа X и призова международната общност да насочи внимание към положението на цивилните в града.

По думите на Пичерно хиляди жители на Олешки са „в капан“ и нямат редовен достъп до храна и лекарства.

„Мините правят бягството изключително опасно: който остане, рискува да умре от глад, а който се опита да избяга, рискува живота си. За да привлека международното внимание към тази извънредна ситуация, обявих гладна стачка“, заяви тя.

Пичерно призова граждани, организации и институции да се присъединят към инициативата ѝ. Тя настоява за незабавно хуманитарно примирие, доставка на храна и медикаменти, както и за възможност цивилните, които желаят да напуснат града, да бъдат евакуирани безопасно.

Около 6000 души чакат евакуация

Украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви, че от временно окупираната Олешковска община трябва да бъдат евакуирани около 6000 души, сред които приблизително 200 деца. Планът обхваща не само самите Олешки, но и още шест населени места в района.

Според Лубинец евакуацията трябва да бъде извършена едновременно от всички населени места. Той съобщи, че с руската страна се съгласуват последните въпроси около операцията, включително условията за безопасното извеждане на цивилните.

До момента няма посочена конкретна дата за началото на организираната евакуация. Пичерно настоява именно за създаване на хуманитарен коридор и режим, който да позволи на желаещите да напуснат града.

Липсват ток, газ и питейна вода

The Times отбелязва, че последната редовна доставка на храна в Олешки е пристигнала на 26 май. В материала на УНИАН се посочва, че жителка, успяла да достигне до контролираната от Украйна територия през септември, е описала тежки условия в града.

По думите ѝ в Олешки няма електричество, газ и питейна вода, а медицинската помощ е ограничена до най-ниско ниво. Тя твърди също, че по улиците са останали тела на цивилни, загинали от мини или атаки с дронове.

Жената разказва още, че неизвестен брой хора са починали в домовете си през миналата зима, когато температурите са паднали до минус 10 градуса. Според нейния разказ телата им все още не са били отстранени. Тези сведения са дадени от евакуирала се жителка и не са представени като независимо потвърдени данни.

Източници: unian.net, pravda.com.ua