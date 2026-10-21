Четирима ранени при взрив на самоделно устройство в жилищна сграда в Атина

Четирима души, включително двама полицаи, пострадаха при експлозия на самоделно взривно устройство във входа на жилищна сграда в Атина, съобщи гръцкото издание „Екатимерини“, предава News.bg.

По първоначална информация инцидентът е станал след сигнал до полицията от домоуправителя на сградата на улица „Платонос“ в квартал „Колонос“. Той съобщил, че до асансьора на партера е оставена чанта, в която вероятно има наркотици, и поискал съдействие от органите на реда за отстраняването ѝ.

Пристигналите на място двама полицаи отворили чантата. Според първоначалните показания на единия от тях вътре имало наркотици и везна. В този момент се задействало скрито в чантата самоделно взривно устройство.

Властите уточниха, че детонаторът е бил свързан с батерии и прикрепен към взривно вещество. Предполага се, че експлозията е била предизвикана, след като единият от двамата полицаи натиснал бутона на детонатора.

Четиримата пострадали са откарани в болница. По информация на властите състоянието им не е животозастрашаващо.