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Четирима ранени при взрив на самоделно устройство в жилищна сграда в Атина

Четирима ранени при взрив на самоделно устройство в жилищна сграда в Атина

21 Октомври, 2026 19:35 563 5

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  • взрив

Сред пострадалите са двама полицаи, отворили чанта със съмнително съдържание. Експлозията е станала във входа на сграда в квартал „Колонос“, а всички ранени са настанени в болница без опасност за живота.

Четирима ранени при взрив на самоделно устройство в жилищна сграда в Атина - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Четирима души, включително двама полицаи, пострадаха при експлозия на самоделно взривно устройство във входа на жилищна сграда в Атина, съобщи гръцкото издание „Екатимерини“, предава News.bg.

По първоначална информация инцидентът е станал след сигнал до полицията от домоуправителя на сградата на улица „Платонос“ в квартал „Колонос“. Той съобщил, че до асансьора на партера е оставена чанта, в която вероятно има наркотици, и поискал съдействие от органите на реда за отстраняването ѝ.

Пристигналите на място двама полицаи отворили чантата. Според първоначалните показания на единия от тях вътре имало наркотици и везна. В този момент се задействало скрито в чантата самоделно взривно устройство.

Властите уточниха, че детонаторът е бил свързан с батерии и прикрепен към взривно вещество. Предполага се, че експлозията е била предизвикана, след като единият от двамата полицаи натиснал бутона на детонатора.

Четиримата пострадали са откарани в болница. По информация на властите състоянието им не е животозастрашаващо.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    5 1 Отговор
    Атина е голям град. Едва ли 99.9% от жителите са чули нещо за тази мафиотска история.

    19:39 21.10.2026

  • 2 Айде и тия

    5 0 Отговор
    Почнаха да вилнеят и се палят... Кво им стана на всичките европейци? Евро-атлантическите им ценности? Що не хрупкат от бананите и да се радват на живота?

    19:48 21.10.2026

  • 3 Анонимен

    1 0 Отговор
    Има надпис "Путин"

    19:52 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Това е репетиция за тупаниците с полицията през ноември, така гръцките студенти отбелязват вълненията през 1973.

    20:17 21.10.2026

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