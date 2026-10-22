WP: Пентагонът планира шпионска програма срещу Китай

Пентагонът планира разширена разузнавателна програма за икономическа война срещу Китай и други конкуренти на САЩ, съобщава The Washington Post, позовавайки се на шестима души, запознати с инициативата. Според тях американски служители ще работят под дълбоко прикритие като бизнесмени или други представители на частния сектор, без видима връзка с правителството.

Програмата е на етап планиране и все още не функционира оперативно. Не е решено и в коя структура на Пентагона ще бъде разположена. Възможно е да бъде създадено самостоятелно звено или да бъдат разширени съществуващите способности за тайно събиране на човешка разузнавателна информация.

Пентагонът отрича информацията

Министерството на отбраната на САЩ отрича да разработва подобна инициатива. „Това запитване изглежда е изградено върху информация, която просто не е вярна“, заявява заместник-говорителят на Пентагона Джейкъб Блис.

По думите му хората, които разпространяват твърденията, са „или сериозно дезинформирани, или умишлено ви подвеждат“. ЦРУ не е коментирало съобщението, а Том Ракусан не е отговорил на запитване за коментар.

Ролята на Ракусан и икономическото разузнаване

Планирането на инициативата е поверено на Ракусан, който е работил 39 години в ЦРУ и през 2017 г. е бил заместник-директор по операциите. След пенсионирането си през 2021 г. той се присъединява към инвестиционната компания Cerberus Capital Management, основана от Стив Файнбърг, а през 2025 г. го следва в Пентагона.

В работата по проекта участват експерти от различни структури на военното ведомство, от службата на заместник-министъра по разузнаването и сигурността, както и бивши служители на ЦРУ.

Инициативата се вписва в по-широкия курс на администрацията на президента Доналд Тръмп към използване на икономически инструменти в съперничеството с Китай. През 2026 г. Файнбърг обяви създаването на Икономическо отбранително звено, което трябва да подпомага възпирането, ограничаването и нарушаването на действията на противниците чрез икономически средства.

През септември заместник-директорът на ЦРУ Майкъл Елис заяви, че САЩ разширяват шпионажа срещу китайски компании в области като изкуствения интелект, биотехнологиите и модерните полупроводници.

Рискове и правни въпроси

Работата под неофициално прикритие се смята за особено рискова, тъй като служителите не могат да използват американски посолства и не разполагат с дипломатически имунитет, ако бъдат задържани. Бивши представители на ЦРУ са предупредили и за възможен конфликт между двете ведомства заради припокриване на функциите им.

Правният статут на бъдещата програма остава неясен. Според публикацията предстои да бъде решено дали тя ще бъде част от съществуващите разузнавателни способности на Пентагона или ще действа като отделно звено.

Източници: washingtonpost.com, ca.headtopics.com, defensescoop.com