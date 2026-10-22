Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Унгария »
Унгария отрече да планира отстраняването на „Росатом“ от проекта за АЕЦ „Пакш“

Унгария отрече да планира отстраняването на „Росатом“ от проекта за АЕЦ „Пакш“

22 Октомври, 2026 15:24 399 6

  • унгария-
  • росатом-
  • аец-
  • аец пакш

Възложителят на разширението на атомната централа опроверга публикация на „Ройтерс“, според която Будапеща проучва алтернативни изпълнители. Решение за инвестицията все още не е взето.

Унгария отрече да планира отстраняването на „Росатом“ от проекта за АЕЦ „Пакш“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгария не обмисля замяната на руската държавна компания „Росатом“ като главен изпълнител на проекта за разширяване на АЕЦ „Пакш“. Това заяви унгарският възложител на проекта „Пакш 2“, опровергавайки информация на „Ройтерс“, предава News.bg.

„В момента се извършва цялостен експертен анализ на проекта „Пакш 2“ и все още няма взето никакво решение относно инвестицията. Съответно информация, която да представя каквито и да е заключения на експертите и ръководителите, извършващи задълбоченото проучване на проекта, не е предоставяна. При толкова сложни инвестиционни проекти няма място за спекулации“, се посочва в официалната позиция.

Ден по-рано „Ройтерс“ съобщи, че Унгария обмисля да замени „Росатом“ като главен изпълнител на разширението на атомната електроцентрала „Пакш“ и вече проучва алтернативни доставчици в рамките на преразглеждането на проекта.

Проектът е възложен на руската компания от унгарския премиер Виктор Орбан през 2014 г. без провеждане на търг. Сделката е политически чувствителна и е свързана със значителни разходи.

Допълнителна несигурност около бъдещето на централата възникна през август, когато суша доведе до почти пълно спиране на работата на съществуващите реактори.

Разширяването на АЕЦ „Пакш“ е най-значимият ядрен проект на „Росатом“ в Европейския съюз. Това се случва, след като Финландия прекрати договора си с руската компания през май 2022 г. Оттогава двете страни водят съдебни спорове.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 боян расате

    1 0 Отговор
    Пуснаха убиеца на милен цветков на свобода.

    15:28 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Енергетик

    0 5 Отговор
    Ще има да чакате.
    Турция чака вече 5-та година. Без технологиите на Запад, нищо не могат да изпълнят от Росатом.

    15:30 22.10.2026

  • 5 пръц

    4 0 Отговор
    Какво казват по въпроса урсулите нямали да наложат санкции на пешо маджарина, че налива пари на Путин за войната с укрите.

    15:36 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания