Унгария отрече да планира отстраняването на „Росатом“ от проекта за АЕЦ „Пакш“

Унгария не обмисля замяната на руската държавна компания „Росатом“ като главен изпълнител на проекта за разширяване на АЕЦ „Пакш“. Това заяви унгарският възложител на проекта „Пакш 2“, опровергавайки информация на „Ройтерс“, предава News.bg.

„В момента се извършва цялостен експертен анализ на проекта „Пакш 2“ и все още няма взето никакво решение относно инвестицията. Съответно информация, която да представя каквито и да е заключения на експертите и ръководителите, извършващи задълбоченото проучване на проекта, не е предоставяна. При толкова сложни инвестиционни проекти няма място за спекулации“, се посочва в официалната позиция.

Ден по-рано „Ройтерс“ съобщи, че Унгария обмисля да замени „Росатом“ като главен изпълнител на разширението на атомната електроцентрала „Пакш“ и вече проучва алтернативни доставчици в рамките на преразглеждането на проекта.

Проектът е възложен на руската компания от унгарския премиер Виктор Орбан през 2014 г. без провеждане на търг. Сделката е политически чувствителна и е свързана със значителни разходи.

Допълнителна несигурност около бъдещето на централата възникна през август, когато суша доведе до почти пълно спиране на работата на съществуващите реактори.

Разширяването на АЕЦ „Пакш“ е най-значимият ядрен проект на „Росатом“ в Европейския съюз. Това се случва, след като Финландия прекрати договора си с руската компания през май 2022 г. Оттогава двете страни водят съдебни спорове.