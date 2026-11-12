Унгария започва процедура за ратификация на Истанбулската конвенция

Унгарското правителство ще започне процедура за ратифициране на Истанбулската конвенция. Това обяви премиерът Петър Мадяр при представянето на пакет от мерки за борба с насилието над жени и защита на техните права.

„Започваме ратифицирането на Истанбулската конвенция“, заяви Мадяр, който определи стъпката като „отдавна просрочен дълг“ на унгарската държава. Към момента е обявено начало на процедурата, но няма данни документът вече да е ратифициран.

Пакет от мерки за защита на жените

Планът предвижда затягане на правилата за ограничителните заповеди и обособяване на злоупотребата с интимни записи като самостоятелно престъпление. В него е включено и засилване на защитата на сексуалното самоопределение.

Жертвите на насилие в семейна или интимна връзка ще получат специално отношение в наказателните производства. Правителството планира още да разшири подкрепата за бременни жени и да координира по-добре съществуващите форми на помощ.

Като част от пакета ще бъде предложена промяна на правилото, въведено през 2022 г., което задължава жените, желаещи аборт, да чуят сърдечната дейност на плода преди процедурата. Според обявените намерения след медицинска информация и подкрепа решението ще остава на самата жена.

Предвижда се и премахване на изискването за рецепта за спешната контрацепция, така че тя да бъде по-бързо достъпна. Отделен набор от мерки ще бъде насочен към менструалната бедност и достъпа на нуждаещи се жени и момичета до необходимите продукти.

Унгария е подписала, но не е ратифицирала договора

Истанбулската конвенция на Съвета на Европа е международен договор за предотвратяване и противодействие на насилието над жени и домашното насилие. Унгария я подписа през 2014 г., но не я ратифицира.

На 5 май 2020 г. парламентът прие резолюция, с която отхвърли ратифицирането. Тогава управляващите заявиха, че унгарското законодателство вече осигурява необходимата защита, а възразиха и срещу понятия, свързани с „джендърната идеология“ и миграцията.

Новото намерение бележи промяна в официалната позиция на Будапеща. Предстои правителството да внесе инициативата в парламента, който ще трябва да се произнесе по ратификацията.

Източници: telex.hu, hu.euronews.com, kwsn.com