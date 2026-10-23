Гърция разкри данъчна измама за близо 25 млн. евро във верига за пици

Гръцките власти разкриха мащабна схема за укриване на данъци във веригата за доставка на пици „Пица Фен“ (Pizza Fan), нанесла на държавния бюджет щети за близо 25 милиона евро през последните години. Това съобщи телевизия „Скай“, предава БТА.

Според разследването схемата е била ръководена с участието на ръководството на компанията и е разчитала на специално разработен софтуер. При приемане на поръчка по телефона клиентите били питани дали ще платят с карта или в брой. Ако избирали плащане в брой, транзакцията се записвала в системата като „почерпване“ - тоест като безплатна промоция, въпреки че клиентът действително е платил поръчката си.

По предварителни оценки подобни поръчки са съставлявали около 25% от оборота на веригата. Схемата е започнала да действа през 2022 г., а загубите за бюджета от укриването на данък върху добавената стойност (ДДС) се оценяват на близо 25 милиона евро.

Финансовата полиция е започнала разследването през април след получаването на анонимен, но изключително подробен сигнал.

Установено е, че компанията, която притежава пицариите, е регистрирана в Кипър, а собственикът ѝ официално е представян като обикновен служител във фирмата. Освен срещу него наказателно преследване за укриване на данъци и участие в престъпна група ще бъде предприето и срещу 91 управители на заведения от веригата, за които се твърди, че са участвали в схемата.

Според разследването управителите са предавали на собственика неговия дял от неотчетените приходи на срещи на всеки два месеца. Те се провеждали във ВИП салон в търговски център в атинския квартал Маруси.

В рамките на полицейска операция са задържани 21 души. Сред тях са собственикът на веригата, вторият човек в организацията, счетоводители и програмисти, разработили софтуера, използван за данъчните измами.

При обиск във вилата на собственика в Екали, в северната част на Атина, полицията е открила тайна стая, в която се съхранявали около 1 милион евро и накити с висока стойност.