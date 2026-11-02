Мигранти избягаха от център в Гърция край българската граница

Десет мигранти са избягали вечерта на 1 ноември от затворения център в Клиди, община Синдики, на няколко километра от границата с България. Седем от тях са били заловени при започналото полицейско издирване, а останалите трима са били търсени в района.

Избягалите са граждани на Бангладеш на възраст между 21 и 37 години. Те са успели да напуснат центъра при все още неизяснени обстоятелства. В обекта са били настанени 125 мигранти.

Полицаи настояват центърът да бъде затворен

Председателят на Съюза на полицейските служители в Серес Янис Куниос заяви пред гръцката държавна телевизия ЕРТ, че организацията многократно е предупреждавала за пропуски в сигурността, проблеми със съоръженията и опасни условия за работа на полицаите.

„Лагерът не може да продължи да работи при тези условия и трябва да бъде затворен“, заяви Куниос.

По информация на ЕРТ в центъра в Клиди през последните месеци нееднократно са имали място бягства и безредици. На 22 август около 40 души са успели да напуснат обекта, като 27 от тях са били задържани. Нови безредици са регистрирани на 29 август, както и на 2, 8 и 13 септември.

Центърът се намира на 6,7 километра по пътя от граничния пункт Кулата/Промахон и на по-малко от 5 километра от българо-гръцката граница по права линия.

Източници: bta.bg