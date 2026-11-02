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Мигранти избягаха от център в Гърция край българската граница
  Тема: Кризата с бежанците

Мигранти избягаха от център в Гърция край българската граница

2 Ноември, 2026 12:38 523 6

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  • клиди-
  • серес-
  • кулата

Седем от тях са били заловени, а трима се издирват. Всички избягали са граждани на Бангладеш

Мигранти избягаха от център в Гърция край българската граница - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десет мигранти са избягали вечерта на 1 ноември от затворения център в Клиди, община Синдики, на няколко километра от границата с България. Седем от тях са били заловени при започналото полицейско издирване, а останалите трима са били търсени в района.

Избягалите са граждани на Бангладеш на възраст между 21 и 37 години. Те са успели да напуснат центъра при все още неизяснени обстоятелства. В обекта са били настанени 125 мигранти.

Полицаи настояват центърът да бъде затворен

Председателят на Съюза на полицейските служители в Серес Янис Куниос заяви пред гръцката държавна телевизия ЕРТ, че организацията многократно е предупреждавала за пропуски в сигурността, проблеми със съоръженията и опасни условия за работа на полицаите.

„Лагерът не може да продължи да работи при тези условия и трябва да бъде затворен“, заяви Куниос.

По информация на ЕРТ в центъра в Клиди през последните месеци нееднократно са имали място бягства и безредици. На 22 август около 40 души са успели да напуснат обекта, като 27 от тях са били задържани. Нови безредици са регистрирани на 29 август, както и на 2, 8 и 13 септември.

Центърът се намира на 6,7 километра по пътя от граничния пункт Кулата/Промахон и на по-малко от 5 километра от българо-гръцката граница по права линия.

Източници: bta.bg


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мюмюн

    6 0 Отговор
    уху, ядрени физици идат към БГ. последният с шапката е лекар гледам

    12:41 02.11.2026

  • 2 Да бягат в Малобритания

    7 0 Отговор
    нали им бяха колония.

    12:43 02.11.2026

  • 3 МайТапчията

    3 3 Отговор
    Споко ,няма да останат тук !Тук е по мизерно от лагера им в Гърция .

    Коментиран от #5

    12:49 02.11.2026

  • 4 арбалета 🎯

    3 0 Отговор
    Само те ни липсват .Малко ли си имаме ,че и тези да ни се натресат ...

    12:56 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Комм

    3 1 Отговор
    Директно на източния фронт да видят и те ...кон боб яде ли ......

    12:58 02.11.2026

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