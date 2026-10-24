Ким Чен-ун: Северна Корея ще създаде най-силната армия

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун определи изграждането на най-силните въоръжени сили в света като един от основните приоритети на страната. Той отправи призива по време на Третата конференция на командирите на роти от Корейската народна армия, проведена в Пхенян на 22 и 23 октомври.

Корейската централна телеграфна агенция съобщи, че Ким е поставил задача всяка рота да бъде превърната в елитно, самостоятелно и напълно подготвено бойно формирование. По думите му това е необходимо, за да бъде изпълнена целта за военно изграждане през новата епоха.

Фокус върху ротите

„Нека изградим най-силната армия и ускорим военната революция по наш корейски модел“, е заявил Ким Чен-ун според агенцията.

Севернокорейският лидер е наредил ротите във всички подразделения да бъдат обновени както по отношение на бойните им способности, така и във външния им облик. Той е настоял те да бъдат подготвени за изпълнение на различни задачи, да разполагат с необходимата военна компетентност и да поддържат постоянна готовност.

Ким е поставил акцент и върху идеологическата подготовка. Според него командирите трябва да съхранят характера на Корейската народна армия като армия на Корейската трудова партия и като сила, изградена върху идеологическа сплотеност. Корейската централна телеграфна агенция цитира указанието всички роти да бъдат „идеологически и духовно пречистени“, да станат елитни във военнотехническо отношение и да се превърнат в напълно подготвени бойни части.

Продължение на военния курс

Конференцията е първото събиране на цялата севернокорейска армия след Деветия конгрес на Корейската трудова партия през февруари. На форума Ким Чен-ун призова за укрепване на конвенционалните въоръжени сили, като едновременно потвърди курса на Пхенян към развитие на ядрени оръжия и ракети.

Ройтерс отбелязва, че новите указания са част от последователната политика на севернокорейския лидер за засилване на армията. Според агенцията той се стреми да превърне подразделенията на най-ниско ниво в самостоятелни бойни единици, способни да действат при различни условия.

Корейската централна телеграфна агенция не посочва конкретни срокове за изпълнение на поставените задачи, нито обявява нови количествени цели за въоръжаването. Публично съобщените решения засега се отнасят основно до организацията, подготовката и бойната готовност на ротите.

Източници: investing.com, en.yna.co.kr