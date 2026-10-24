Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен-ун: Северна Корея ще създаде най-силната армия

Ким Чен-ун: Северна Корея ще създаде най-силната армия

24 Октомври, 2026 06:28 463 4

  • ким чен-ун-
  • северна корея-
  • корейска народна армия-
  • военна политика-
  • пхенян

Лидерът поиска ротите да бъдат превърнати в елитни и самостоятелни бойни формирования. Конференцията в Пхенян е първата среща на цялата армия след партийния конгрес през февруари

Ким Чен-ун: Северна Корея ще създаде най-силната армия - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун определи изграждането на най-силните въоръжени сили в света като един от основните приоритети на страната. Той отправи призива по време на Третата конференция на командирите на роти от Корейската народна армия, проведена в Пхенян на 22 и 23 октомври.

Корейската централна телеграфна агенция съобщи, че Ким е поставил задача всяка рота да бъде превърната в елитно, самостоятелно и напълно подготвено бойно формирование. По думите му това е необходимо, за да бъде изпълнена целта за военно изграждане през новата епоха.

„Нека изградим най-силната армия и ускорим военната революция по наш корейски модел“, е заявил Ким Чен-ун според агенцията.

Фокус върху ротите

Севернокорейският лидер е наредил ротите във всички подразделения да бъдат обновени както по отношение на бойните им способности, така и във външния им облик. Той е настоял те да бъдат подготвени за изпълнение на различни задачи, да разполагат с необходимата военна компетентност и да поддържат постоянна готовност.

Ким е поставил акцент и върху идеологическата подготовка. Според него командирите трябва да съхранят характера на Корейската народна армия като армия на Корейската трудова партия и като сила, изградена върху идеологическа сплотеност. Корейската централна телеграфна агенция цитира указанието всички роти да бъдат „идеологически и духовно пречистени“, да станат елитни във военнотехническо отношение и да се превърнат в напълно подготвени бойни части.

Продължение на военния курс

Конференцията е първото събиране на цялата севернокорейска армия след Деветия конгрес на Корейската трудова партия през февруари. На форума Ким Чен-ун призова за укрепване на конвенционалните въоръжени сили, като едновременно потвърди курса на Пхенян към развитие на ядрени оръжия и ракети.

Ройтерс отбелязва, че новите указания са част от последователната политика на севернокорейския лидер за засилване на армията. Според агенцията той се стреми да превърне подразделенията на най-ниско ниво в самостоятелни бойни единици, способни да действат при различни условия.

Корейската централна телеграфна агенция не посочва конкретни срокове за изпълнение на поставените задачи, нито обявява нови количествени цели за въоръжаването. Публично съобщените решения засега се отнасят основно до организацията, подготовката и бойната готовност на ротите.

Източници: investing.com, en.yna.co.kr


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Чакаме те на Дунава кимчо

    3 1 Отговор
    Да ни отървеш от робовладелците.

    06:33 24.10.2026

  • 3 Този

    2 3 Отговор
    Съвсем изплиска Легена.

    06:34 24.10.2026

  • 4 Говорит Москва

    1 2 Отговор
    Първо да нахрани корейчетата

    06:35 24.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания