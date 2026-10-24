Новини
Свят »
Украйна »
За часове: Свалени 616 украински дрона, руснаците атакуваха със 126 безпилотници
  Тема: Украйна

За часове: Свалени 616 украински дрона, руснаците атакуваха със 126 безпилотници

24 Октомври, 2026 09:17, обновена 24 Октомври, 2026 10:15 1 733 24

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • противовъздушна отбрана-
  • шахед

Украинската ПВО е свалила или потиснала 101 безпилотника, сред тях 50 реактивни „Шахед“

За часове: Свалени 616 украински дрона, руснаците атакуваха със 126 безпилотници - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 616 украински безпилотника за нощта срещу 24 октомври. Според ведомството дроновете са били свалени в периода от 20:00 часа на 23 октомври до 08:00 часа на 24 октомври московско време.

Посочените райони са Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Кировска, Курска, Липецка, Орловска, Пензенска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тамбовска, Тулска и Уляновска област. В списъка са още Московският регион, Крим, Татарстан и Краснодарският край, както и акваториите на Черно и Азовско море.

Най-много конкретни последици са съобщени в Ростовска област. Губернаторът Юрий Слюсарь заяви, че там са били унищожени повече от 80 безпилотника над Ростов на Дон, Таганрог и девет района.

Руските войски са атакували Украйна през нощта със 126 безпилотника, съобщиха Въздушните сили на Украйна. Сред използваните апарати са били „Шахед“, S8000 „Бандерол“/„Дан-Т“, „Гербера“ и дронове-имитатори.

От атакуващите „Шахед“ 61 са били реактивни. Към 08:00 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или потиснала 101 дрона, включително 50 реактивни „Шахед“.

„Около осем ударни безпилотника останаха във въздуха, бойните действия продължават“, посочиха Въздушните сили на Украйна.

Попадения са регистрирани на 14 места, а падане на отломки от свалени безпилотници е отчетено на още пет. В съобщението не се посочват данни за жертви, ранени или размера на нанесените щети.

За отблъскването на въздушната атака са били ангажирани авиация, зенитноракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна.

Източници: pravda.com.ua, lenta.ua


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    15 5 Отговор
    Ся последно за кога да очакваме Перемогата и Контранаступа ,че вече 2 пъти пропуснах Димитровден ,а трети чука на вратата ?Абе да подготвя празнична трапеза ,дет се вика .

    Коментиран от #13

    09:27 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    7 4 Отговор
    Украйна харчи по 1 млрд на ден за дронове.

    Коментиран от #16, #19, #23

    09:54 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 отекчен

    1 1 Отговор
    щоо така бе миме търкаш

    09:56 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Откъде ги намира тези 365 милиарда

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    само за дронове?

    Коментиран от #24

    10:05 24.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Антирашист 4779

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Саманта":

    Помията се излива в раздел фашистка пропаганда и ф калии

    10:19 24.10.2026

  • 19 Антирашист 4780

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Не ти излизат сметките ,не дтават и за пропаганда !

    10:22 24.10.2026

  • 20 Сeирджия

    3 4 Отговор
    Държави чието население е общо 3 милярда помагат на русия да стане по имотна и я тъпчат с количества оръжие за които Зеленски може само да мечтае и пак нищо! Магучата е яловa работа!

    10:23 24.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Само вижте разликата.1000 украински дрона срещу 200 руски.украйна сваля 90%от руските дронове.русия не знае на кой свят е.орел гори Толиати гори.заводи за електроника и каучук заедно с персонала са сринати.нищо киев пада в сряда...хах

    10:32 24.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания