За часове: Свалени 616 украински дрона, руснаците атакуваха със 126 безпилотници

Руското министерство на отбраната съобщи, че руските средства за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 616 украински безпилотника за нощта срещу 24 октомври. Според ведомството дроновете са били свалени в периода от 20:00 часа на 23 октомври до 08:00 часа на 24 октомври московско време.

Посочените райони са Белгородска, Брянска, Волгоградска, Воронежка, Калужка, Кировска, Курска, Липецка, Орловска, Пензенска, Ростовска, Рязанска, Самарска, Саратовска, Смоленска, Тамбовска, Тулска и Уляновска област. В списъка са още Московският регион, Крим, Татарстан и Краснодарският край, както и акваториите на Черно и Азовско море.

Най-много конкретни последици са съобщени в Ростовска област. Губернаторът Юрий Слюсарь заяви, че там са били унищожени повече от 80 безпилотника над Ростов на Дон, Таганрог и девет района.

Руските войски са атакували Украйна през нощта със 126 безпилотника, съобщиха Въздушните сили на Украйна. Сред използваните апарати са били „Шахед“, S8000 „Бандерол“/„Дан-Т“, „Гербера“ и дронове-имитатори.

От атакуващите „Шахед“ 61 са били реактивни. Към 08:00 часа украинската противовъздушна отбрана е свалила или потиснала 101 дрона, включително 50 реактивни „Шахед“.

„Около осем ударни безпилотника останаха във въздуха, бойните действия продължават“, посочиха Въздушните сили на Украйна.

Попадения са регистрирани на 14 места, а падане на отломки от свалени безпилотници е отчетено на още пет. В съобщението не се посочват данни за жертви, ранени или размера на нанесените щети.

За отблъскването на въздушната атака са били ангажирани авиация, зенитноракетни войски, подразделения за радиоелектронна борба и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи на Силите за отбрана на Украйна.

Източници: pravda.com.ua, lenta.ua