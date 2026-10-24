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Израел започна мащабна операция на Западния бряг, Нетаняху загатна за нов ход

Израел започна мащабна операция на Западния бряг, Нетаняху загатна за нов ход

24 Октомври, 2026 12:44 437 3

  • бенямин нетаняху-
  • палестинска автономия-
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  • израел

Израелският премиер отказа да каже дали планира разпускането ѝ след смъртоносното нападение край Хеброн

Израел започна мащабна операция на Западния бряг, Нетаняху загатна за нов ход - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща „много голяма изненада“ за Палестинската автономия, след като нареди мащабна военна операция на окупирания Западен бряг в отговор на смъртоносно нападение край Хеброн.

В интервю за телевизия i24, дадено на фона на предизборната кампания за парламентарните избори във вторник, Нетаняху не отговори директно дали възнамерява да разпусне Палестинската автономия. Вместо това той заяви, че е привърженик на „хитростта и изненадата“.

„Променихме Близкия изток. Казах, че ще променим нещата, и го направихме“, заяви Нетаняху. „Палестинската автономия също я очаква много голяма изненада“, добави той.

Премиерът не даде подробности какво би включвала обявената мярка. Изявлението му беше направено в момент, когато той се бори за политическото си оцеляване на предстоящите избори.

Двама израелски войници бяха убити край Хеброн

Двама въоръжени нападатели са убили двама израелски войници край Хеброн в южната част на окупирания Западен бряг. След това самите нападатели са били застреляни.

След атаката крайнодесни съюзници на Нетаняху призоваха за разпускане на Палестинската автономия. Няма данни тя да е свързана с нападението.

Нетаняху обаче нареди мащабна военна операция на Западния бряг, без да уточни какви конкретни действия ще бъдат предприети срещу палестинското управление или неговите структури.

Каква е ролята на Палестинската автономия

Палестинската автономия е създадена по силата на споразуменията от Осло през 90-те години. Тя управлява частично палестински територии, окупирани от Израел от 1967 г., и остава официалният партньор на международната общност.

Влиянието ѝ обаче не обхваща ивицата Газа, където през 2007 г. властта беше поета от „Хамас“. Разделението между Газа и палестинските територии под управлението на автономията е сред основните политически проблеми в палестинския въпрос.

Както Нетаняху, така и основният му съперник на изборите Гади Айзенкот се противопоставят на създаването на палестинска държава. Засега израелският премиер не е уточнил какво точно стои зад обещанието му за „голяма изненада“.

Източници: english.aawsat.com


Израел
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  • 1 Фейк - либераст

    6 2 Отговор
    Някой да не си помисли, че този извършва геноцид спрямо палестинците? Сакън! Това е най-големия човеколюбец и миротворец, който светът познава!

    12:48 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.