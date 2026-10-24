Израел започна мащабна операция на Западния бряг, Нетаняху загатна за нов ход

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща „много голяма изненада“ за Палестинската автономия, след като нареди мащабна военна операция на окупирания Западен бряг в отговор на смъртоносно нападение край Хеброн.

В интервю за телевизия i24, дадено на фона на предизборната кампания за парламентарните избори във вторник, Нетаняху не отговори директно дали възнамерява да разпусне Палестинската автономия. Вместо това той заяви, че е привърженик на „хитростта и изненадата“.

„Променихме Близкия изток. Казах, че ще променим нещата, и го направихме“, заяви Нетаняху. „Палестинската автономия също я очаква много голяма изненада“, добави той.

Премиерът не даде подробности какво би включвала обявената мярка. Изявлението му беше направено в момент, когато той се бори за политическото си оцеляване на предстоящите избори.

Двама израелски войници бяха убити край Хеброн

Двама въоръжени нападатели са убили двама израелски войници край Хеброн в южната част на окупирания Западен бряг. След това самите нападатели са били застреляни.

След атаката крайнодесни съюзници на Нетаняху призоваха за разпускане на Палестинската автономия. Няма данни тя да е свързана с нападението.

Нетаняху обаче нареди мащабна военна операция на Западния бряг, без да уточни какви конкретни действия ще бъдат предприети срещу палестинското управление или неговите структури.

Каква е ролята на Палестинската автономия

Палестинската автономия е създадена по силата на споразуменията от Осло през 90-те години. Тя управлява частично палестински територии, окупирани от Израел от 1967 г., и остава официалният партньор на международната общност.

Влиянието ѝ обаче не обхваща ивицата Газа, където през 2007 г. властта беше поета от „Хамас“. Разделението между Газа и палестинските територии под управлението на автономията е сред основните политически проблеми в палестинския въпрос.

Както Нетаняху, така и основният му съперник на изборите Гади Айзенкот се противопоставят на създаването на палестинска държава. Засега израелският премиер не е уточнил какво точно стои зад обещанието му за „голяма изненада“.

Източници: english.aawsat.com