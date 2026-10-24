Разселване, разрушени домове и блокади: Палестинската власт поиска спешна намеса

Палестинската автономна власт призова международната общност да се намеси заради действията на израелските сили за сигурност в района на Хеброн на окупирания Западен бряг. ПАВ определи принудителното разселване на жители, разрушаването на къщи и други сгради и блокирането на населени места като „колективно наказание“.
Палестинската страна предупреди, че ескалацията няма да донесе сигурност или мир, а ще засили напрежението. Призивът беше отправен след стрелба близо до Хеброн, при която са убити двама израелски войници, а други трима са ранени.
Израел започна антитерористична операция
Двамата заподозрени извършители са палестинци от Хеброн и са били убити, съобщава ДПА. В отговор Израел обяви антитерористична операция в района.
По данни на израелската армия в нея участват военни подразделения, разузнавателните служби, граничната полиция и гражданската администрация. Операцията е ограничена до района, от който са действали нападателите, и се очаква да продължи няколко дни.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната ще предприеме мащабен отговор след нападението. Израелската страна не е обявила данни, които да свързват Палестинската автономна власт с атаката.
Сигурността е водеща тема преди изборите
Операцията се развива броени дни преди парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври. Сигурността и политиката към Западния бряг са сред основните теми в предизборната кампания.
Десните партии настояват за твърд подход към палестинското насилие. В същото време, отбелязва ДПА, в кампанията почти не се обсъждат нападенията, извършвани от радикални израелски заселници срещу палестинското мирно население на Западния бряг.
Палестинската автономна власт предупреждава, че мерките в района на Хеброн задълбочават напрежението и не създават условия за сигурност или мир.
Източници: bta.bg, amp.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
Коментиран от #4
19:38 24.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Милен
До коментар #1 от "гост":Хеброн е палестинска територия, а ние сме признали ,,Палестина" за суверенна държава, тъй че израелските войници там се водят окупатори.
Коментиран от #5
19:55 24.10.2026
5 Българин
До коментар #4 от "Милен":На 5 декември 1991 година България е сред първите държави в света, които признават възстановената независимост на Украйна, тъй че руските войски там се водят окупатори.
19:59 24.10.2026