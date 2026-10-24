Разселване, разрушени домове и блокади: Палестинската власт поиска спешна намеса

Палестинската автономна власт призова международната общност да се намеси заради действията на израелските сили за сигурност в района на Хеброн на окупирания Западен бряг. ПАВ определи принудителното разселване на жители, разрушаването на къщи и други сгради и блокирането на населени места като „колективно наказание“.

Палестинската страна предупреди, че ескалацията няма да донесе сигурност или мир, а ще засили напрежението. Призивът беше отправен след стрелба близо до Хеброн, при която са убити двама израелски войници, а други трима са ранени.

Израел започна антитерористична операция

Двамата заподозрени извършители са палестинци от Хеброн и са били убити, съобщава ДПА. В отговор Израел обяви антитерористична операция в района.

По данни на израелската армия в нея участват военни подразделения, разузнавателните служби, граничната полиция и гражданската администрация. Операцията е ограничена до района, от който са действали нападателите, и се очаква да продължи няколко дни.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната ще предприеме мащабен отговор след нападението. Израелската страна не е обявила данни, които да свързват Палестинската автономна власт с атаката.

Сигурността е водеща тема преди изборите

Операцията се развива броени дни преди парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври. Сигурността и политиката към Западния бряг са сред основните теми в предизборната кампания.

Десните партии настояват за твърд подход към палестинското насилие. В същото време, отбелязва ДПА, в кампанията почти не се обсъждат нападенията, извършвани от радикални израелски заселници срещу палестинското мирно население на Западния бряг.

Палестинската автономна власт предупреждава, че мерките в района на Хеброн задълбочават напрежението и не създават условия за сигурност или мир.

Източници: bta.bg, amp.dw.com