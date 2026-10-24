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Разселване, разрушени домове и блокади: Палестинската власт поиска спешна намеса
  Тема: Бъдещето на Газа

Разселване, разрушени домове и блокади: Палестинската власт поиска спешна намеса

24 Октомври, 2026 19:29 478 5

  • палестинска автономна власт-
  • хеброн-
  • западен бряг-
  • израел-
  • израелски избори

Палестинската страна определи разселването и разрушаването на сгради като колективно наказание. Израелската операция е започнала след стрелба, при която са убити двама войници

Разселване, разрушени домове и блокади: Палестинската власт поиска спешна намеса - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Палестинската автономна власт призова международната общност да се намеси заради действията на израелските сили за сигурност в района на Хеброн на окупирания Западен бряг. ПАВ определи принудителното разселване на жители, разрушаването на къщи и други сгради и блокирането на населени места като „колективно наказание“.

Палестинската страна предупреди, че ескалацията няма да донесе сигурност или мир, а ще засили напрежението. Призивът беше отправен след стрелба близо до Хеброн, при която са убити двама израелски войници, а други трима са ранени.

Израел започна антитерористична операция

Двамата заподозрени извършители са палестинци от Хеброн и са били убити, съобщава ДПА. В отговор Израел обяви антитерористична операция в района.

По данни на израелската армия в нея участват военни подразделения, разузнавателните служби, граничната полиция и гражданската администрация. Операцията е ограничена до района, от който са действали нападателите, и се очаква да продължи няколко дни.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че страната ще предприеме мащабен отговор след нападението. Израелската страна не е обявила данни, които да свързват Палестинската автономна власт с атаката.

Сигурността е водеща тема преди изборите

Операцията се развива броени дни преди парламентарните избори в Израел, насрочени за 27 октомври. Сигурността и политиката към Западния бряг са сред основните теми в предизборната кампания.

Десните партии настояват за твърд подход към палестинското насилие. В същото време, отбелязва ДПА, в кампанията почти не се обсъждат нападенията, извършвани от радикални израелски заселници срещу палестинското мирно население на Западния бряг.

Палестинската автономна власт предупреждава, че мерките в района на Хеброн задълбочават напрежението и не създават условия за сигурност или мир.

Източници: bta.bg, amp.dw.com


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гост

    2 1 Отговор
    Да би мирно седяло не би разселване видяло.

    Коментиран от #4

    19:38 24.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Милен

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "гост":

    Хеброн е палестинска територия, а ние сме признали ,,Палестина" за суверенна държава, тъй че израелските войници там се водят окупатори.

    Коментиран от #5

    19:55 24.10.2026

  • 5 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Милен":

    На 5 декември 1991 година България е сред първите държави в света, които признават възстановената независимост на Украйна, тъй че руските войски там се водят окупатори.

    19:59 24.10.2026