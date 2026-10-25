Либия привика американски дипломат заради думи на Тръмп

Президентският съвет на Либия, който изпълнява функциите на държавен глава, разпореди на външното министерство да извика ръководителя на американската дипломатическа мисия в страната. На него трябва да бъде връчен официален протест заради изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп.

В изявление, получено от ТАСС, съветът заявява, че категорично отхвърля думите на Тръмп по адрес на Либия и нейния народ. Либийската страна ги определя като неприемливо нарушение на допустимите граници и посегателство срещу достойнството на народа.

„Достойнството на Либия и нейния народ не е предмет на пазарлък и не търпи посегателства“, се казва в изявлението.

Според документа срещата с американския дипломат трябва да послужи както за официално изразяване на протеста, така и за поискване на обяснения за изказванията. Президентският съвет посочва, че ще продължи по дипломатически канали да настоява за пряко извинение и разяснение, за да бъде възстановено уважението, което трябва да стои в основата на отношенията между двете държави.

Какво каза Тръмп

Поводът е речта на Доналд Тръмп на предизборен митинг в щата Джорджия на 24 октомври. Той критикува сенатора демократ Джон Ософ за позицията му по въпросите на миграцията и заяви, че демократите искат да допуснат в САЩ „армии от мигранти“ от страни, „гъмжащи от терористи“.

В тази група американският президент посочи Либия, Йемен, Хаити и Сомалия. Изказването предизвика реакция и от други либийски представители. Асошиейтед прес съобщи, че премиерът на базираното в западната част на страната правителство Абделхамид Дбейба е отхвърлил „всяка обида“ към Либия и нейния народ, като е припомнил жертвите, дадени в борбата с тероризма.

Либия остава разделена между съперничещи си администрации, като западната част е под контрола на правителството в Триполи, а източната е свързана с друга политическа и военна структура. На този етап не е съобщено кога ще бъде извикан американският дипломатически представител и дали Вашингтон ще отговори на протеста или на искането за извинение.

Източници: tass.com, apnews.com