Тръмп: Имам два различни разузнавателни доклада за Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че разполага с два комплекта разузнавателни доклади за Иран, които съдържат съществено различаващи се сведения.

„Има два много различни комплекта разузнавателни доклади. Разполагам и с двата, те са много различни“, каза Тръмп пред журналисти в съвместната база „Андрюс“ край Вашингтон, преди да отпътува за щата Мичиган.

Американският президент отказа да разкрие какво съдържат документите. „Имам и други доклади, но сега няма да говоря за съдържанието им“, каза той и добави, че част от разузнавателните данни за Иран вече са разсекретени, докато друга част остава секретна.

Предупреждение за планове срещу американци

Изявлението идва след предупреждение на директора на националното разузнаване Джей Клейтън за засилена активност на Иран срещу американски служители и граждани извън САЩ.

В служебна записка от 23 октомври, изпратена до държавния секретар Марко Рубио, Клейтън пише, че „смъртоносните планове на иранците срещу американски граждани са достигнали напреднал етап както в Близкия изток, така и в някои други държави“. Записката е цитирана от Асошиейтед прес, Аксиос и CBS News.

Публично оповестеният документ не посочва конкретни мишени, държави или дали се очаква непосредствено нападение. В него се казва още, че разузнавателната общност работи по по-широко разпространяване на чувствителната информация сред служителите на Държавния департамент, които може да са изложени на риск.

Намаляване на дипломатическото присъствие

На фона на предупреждението Съединените щати намаляват персонала в посолствата си в Йордания, Ливан, Катар и Обединените арабски емирства. По-рано беше разпоредено несъществени служители и членове на семействата им да напуснат американските дипломатически представителства в Саудитска Арабия.

Американски представители посочват като фактори както предполагаемите ирански планове, така и заплахите от подкрепяните от Иран хуси в Йемен. Посолствата в четирите държави остават отворени, но работят с ограничен персонал.

Тръмп заяви също, че на 25 октомври няма да има американски удар срещу Иран. По думите му Вашингтон разполага с добри разузнавателни данни, но той не уточни защо двата комплекта доклади се разминават и дали различията се отнасят до оценката за иранските намерения, възможностите на Техеран или непосредствения риск за американски граждани.

Източници: apnews.com, axios.com