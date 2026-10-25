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Русия спусна корвета „Грозни“ за Тихоокеанския флот

Русия спусна корвета „Грозни“ за Тихоокеанския флот

25 Октомври, 2026 20:36, обновена 25 Октомври, 2026 20:38 664 11

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Корабът е петият корвет проект 20380, построен в Амурския завод за руския флот. Предстоят довършителни работи и изпитания

Русия спусна корвета „Грозни“ за Тихоокеанския флот - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия спусна на вода корвета „Грозни“, предназначен за Тихоокеанския флот. Церемонията се състоя в Амурския корабостроителен завод в Комсомолск на Амур, където корабът ще остане за довършителни работи.

„Грозни“ е корвет проект 20380 от клас „Стерегущий“ и е петият сериен кораб от този проект, построен в завода за Тихоокеанския флот. Килът му е заложен на 23 август 2021 г. При спускането е използван понтонният док „Амурец“, след което корабът е преместен до заводския кей.

Спускането на вода не означава, че корветът вече е въведен в бойния състав. Предстоят дострояване, швартови и ходови изпитания, както и държавни изпитания. Въвеждането на „Грозни“ в състава на руския флот се очаква през следващите години.

„Екипажът за корвета „Грозни“ е сформиран, от 5 октомври започна обучение, след което ще пристигне в завода, за да довършва кораба заедно с вас и през следващите години той да бъде включен в състава на флота“, заяви командващият Тихоокеанския флот адмирал Виктор Лиина.

В Тихоокеанския флот вече служат четири корвета проект 20380, построени в Амурския завод – „Совершенный“, „Громкий“, „Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов“ и „Резкий“. След приключването на изпитанията „Грозный“ ще увеличи броя на корабите от този тип в състава на флота до пет.

Какви са корабите проект 20380

Корветите проект 20380 са многоцелеви кораби с управляемо ракетно въоръжение. Те са предназначени за патрулиране и действия в морските зони, борба с надводни кораби и подводници, както и за огнева поддръжка на морски десант.

При изграждането им се използват решения за намаляване на радиолокационната забележимост. Въоръжението и оборудването на корабите са предназначени за изпълнение на различни задачи, включително противокорабна, противовъздушна и противоподводна отбрана.

Амурският корабостроителен завод строи за Тихоокеанския флот още кораби от различни проекти. „Грозни“ ще премине през оставащите етапи на строителството и изпитанията, преди да бъде официално приет на въоръжение.

Източници: interfax-russia.ru, militarnyi.com, defence-blog.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия е лидер

    7 5 Отговор
    в износа на кOpвeтa по цял свят.

    20:40 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    6 7 Отговор
    Навремето така с фанфари пуснаха непотопяем военен кораб крайцера Москва,като го думнаха с едно дронче за 5 паунда потъна като камък барабар с 500 руски терориста екипаж

    20:48 25.10.2026

  • 5 Варненец

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    То тая тука и тя е Рашка корвета.

    20:49 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Грозни

    3 1 Отговор
    корвета...

    21:02 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    1 1 Отговор
    Още една подводница

    21:13 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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