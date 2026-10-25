Русия спусна корвета „Грозни“ за Тихоокеанския флот

Русия спусна на вода корвета „Грозни“, предназначен за Тихоокеанския флот. Церемонията се състоя в Амурския корабостроителен завод в Комсомолск на Амур, където корабът ще остане за довършителни работи.
„Грозни“ е корвет проект 20380 от клас „Стерегущий“ и е петият сериен кораб от този проект, построен в завода за Тихоокеанския флот. Килът му е заложен на 23 август 2021 г. При спускането е използван понтонният док „Амурец“, след което корабът е преместен до заводския кей.
Спускането на вода не означава, че корветът вече е въведен в бойния състав. Предстоят дострояване, швартови и ходови изпитания, както и държавни изпитания. Въвеждането на „Грозни“ в състава на руския флот се очаква през следващите години.
В Тихоокеанския флот вече служат четири корвета проект 20380, построени в Амурския завод – „Совершенный“, „Громкий“, „Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов“ и „Резкий“. След приключването на изпитанията „Грозный“ ще увеличи броя на корабите от този тип в състава на флота до пет.
Какви са корабите проект 20380
Корветите проект 20380 са многоцелеви кораби с управляемо ракетно въоръжение. Те са предназначени за патрулиране и действия в морските зони, борба с надводни кораби и подводници, както и за огнева поддръжка на морски десант.
При изграждането им се използват решения за намаляване на радиолокационната забележимост. Въоръжението и оборудването на корабите са предназначени за изпълнение на различни задачи, включително противокорабна, противовъздушна и противоподводна отбрана.
Амурският корабостроителен завод строи за Тихоокеанския флот още кораби от различни проекти. „Грозни“ ще премине през оставащите етапи на строителството и изпитанията, преди да бъде официално приет на въоръжение.
Източници: interfax-russia.ru, militarnyi.com, defence-blog.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Русия е лидер
20:40 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
20:48 25.10.2026
5 Варненец
До коментар #3 от "1488":То тая тука и тя е Рашка корвета.
20:49 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Грозни
21:02 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
21:13 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.