56% от американците са по-зле финансово при Тръмп

Повече от половината американски регистрирани избиратели – 56% – заявяват, че финансовото им положение се е влошило след началото на втория президентски мандат на Доналд Тръмп през януари 2025 г. Повече от една четвърт от участниците в проучването са посочили, че са били принудени да ограничат разходи за основни нужди, включително храна или медицински грижи. Данните са от анкета на Focaldata за Financial Times, проведена онлайн между 16 и 18 октомври сред 1648 регистрирани избиратели. Допустимата грешка е 2,8 процентни пункта.

Проучването показва, че финансовият натиск се преплита с растящо недоволство от управлението на президента. 69% от анкетираните са заявили, че са много или донякъде обезпокоени от корупция, лично облагодетелстване или конфликт на интереси в администрацията на Тръмп. Почти половината смятат, че корупцията е по-голям проблем при втория му мандат, отколкото при предишни президенти.

Цените остават политически проблем

Около 54% от участниците посочват администрацията на Тръмп или републиканците в Конгреса като най-отговорни за по-високите цени. Над 40% заявяват, че поскъпването ги прави по-склонни да гласуват за Демократическата партия на междинните избори, насрочени за 3 ноември 2026 г. Вотът ще определи съотношението на силите в Камарата на представителите и Сената.

Резултатите идват на фона на продължаващи опасения за цената на храната, горивата и здравеопазването. За домакинствата, които вече съкращават разходи за продукти и медицински услуги, икономическата политика се превръща в непосредствен въпрос, а не само в оценка на работата на президента.

Белият дом отхвърля критиките към курса на администрацията. Говорителят Дейвис Ингъл заяви: „Президентът Тръмп действа единствено в най-добрия интерес на американската общественост“. Администрацията представя икономическите затруднения като временни и защитава политиката си на данъчни облекчения, дерегулация и подкрепа за американското производство.

За републиканците данните са неблагоприятни малко преди междинния вот. Проучването показва, че недоволството от разходите за живот вече засяга не само оценката за президента, но и намеренията на избирателите. Дали това ще доведе до промяна в контрола над Конгреса ще стане ясно след гласуването през ноември.

Източници: axy.media, politicalwire.com, tradersunion.com