Новини
Свят »
САЩ »
56% от американците са по-зле финансово при Тръмп
  Тема: Избори

56% от американците са по-зле финансово при Тръмп

25 Октомври, 2026 22:03 456 3

  • доналд тръмп-
  • финансово положение-
  • цени-
  • американски избори-
  • focaldata

Повече от една четвърт са ограничили разходите си за храна или медицински грижи, показва проучване на Financial Times и Focaldata

56% от американците са по-зле финансово при Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от половината американски регистрирани избиратели – 56% – заявяват, че финансовото им положение се е влошило след началото на втория президентски мандат на Доналд Тръмп през януари 2025 г. Повече от една четвърт от участниците в проучването са посочили, че са били принудени да ограничат разходи за основни нужди, включително храна или медицински грижи. Данните са от анкета на Focaldata за Financial Times, проведена онлайн между 16 и 18 октомври сред 1648 регистрирани избиратели. Допустимата грешка е 2,8 процентни пункта.

Проучването показва, че финансовият натиск се преплита с растящо недоволство от управлението на президента. 69% от анкетираните са заявили, че са много или донякъде обезпокоени от корупция, лично облагодетелстване или конфликт на интереси в администрацията на Тръмп. Почти половината смятат, че корупцията е по-голям проблем при втория му мандат, отколкото при предишни президенти.

Цените остават политически проблем

Около 54% от участниците посочват администрацията на Тръмп или републиканците в Конгреса като най-отговорни за по-високите цени. Над 40% заявяват, че поскъпването ги прави по-склонни да гласуват за Демократическата партия на междинните избори, насрочени за 3 ноември 2026 г. Вотът ще определи съотношението на силите в Камарата на представителите и Сената.

Резултатите идват на фона на продължаващи опасения за цената на храната, горивата и здравеопазването. За домакинствата, които вече съкращават разходи за продукти и медицински услуги, икономическата политика се превръща в непосредствен въпрос, а не само в оценка на работата на президента.

Белият дом отхвърля критиките към курса на администрацията. Говорителят Дейвис Ингъл заяви: „Президентът Тръмп действа единствено в най-добрия интерес на американската общественост“. Администрацията представя икономическите затруднения като временни и защитава политиката си на данъчни облекчения, дерегулация и подкрепа за американското производство.

За републиканците данните са неблагоприятни малко преди междинния вот. Проучването показва, че недоволството от разходите за живот вече засяга не само оценката за президента, но и намеренията на избирателите. Дали това ще доведе до промяна в контрола над Конгреса ще стане ясно след гласуването през ноември.

Източници: axy.media, politicalwire.com, tradersunion.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 50 процента от американците

    4 0 Отговор
    Сашо зле при Тръмп и 100 процента от останалият свят, заради външната му политика.

    22:09 25.10.2026

  • 2 Дааа

    0 0 Отговор
    Тези 56% са гласували за него ,чака ли са да ги оправи както нашите чакаха Радев да ги оправи

    22:45 25.10.2026

  • 3 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    0 0 Отговор
    Тръмп, е спокоен... До, 100 има време (добра сделка)

    22:52 25.10.2026