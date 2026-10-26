Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Бразилия »
Лула да Силва спечели четвърти мандат в Бразилия
  Тема: Избори

Лула да Силва спечели четвърти мандат в Бразилия

26 Октомври, 2026 02:55 843 6

  • лула да силва-
  • президентски избори-
  • бразилия-
  • флавио болсонаро-
  • балотаж

Президентът победи Флавио Болсонаро на балотажа и ще управлява страната за четвърти път. Изборният съд потвърди резултата след напрегнато гласуване

Лула да Силва спечели четвърти мандат в Бразилия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Луиз Инасио Лула да Силва спечели президентските избори в Бразилия и ще управлява страната за четвърти път. Той победи сенатора Флавио Болсонаро на балотажа на 25 октомври, а бразилският Висш избирателен съд потвърди резултата.

При преброени 100% от гласовете Лула има преднина от близо 4,4 милиона гласа пред своя съперник. Победата му е четвърти президентски мандат, но не последователен. Новият мандат трябва да започне на 5 януари 2027 г.

Обръщане на резултата от първия тур

Вотът на балотажа обърна резултата от първия тур. Тогава Флавио Болсонаро получи 47,03% от действителните гласове, а Лула остана втори с 45,16%. Разликата между двамата надхвърли 2,2 милиона гласа в полза на Болсонаро.

Така Лула стана първият кандидат в съвременния демократичен период на Бразилия, който е бил втори на първия тур, но е спечелил президентските избори на втория. Победата запазва левия курс начело на най-голямата икономика в Латинска Америка.

Гласуването беше удължено

Изборният ден премина при напрежение заради проблеми с обществения транспорт и проливни дъждове в части от страната. Съдията от Върховния съд Кристиано Занин удължи гласуването с два часа след искания от кампаниите и на двамата кандидати.

Решението забави преброяването и доведе до разнопосочна информация от някои избирателни секции. Според Асошиейтед прес изборният съд съобщи победата на Лула след приключването на пълното преброяване.

Четвъртият мандат

Лула, който е на 80 години, за първи път спечели президентските избори през 2002 г. Той беше преизбран през 2006 г., а след период извън властта се върна начело на Бразилия през 2023 г.

Преди да гласува в Сао Бернардо до Кампо, където започва политическата му кариера като синдикален лидер, Лула заяви: „Благодарен съм на бразилския народ. Това, което хората направиха за мен през последните дни, не мога да им се отплатя.“

Следващият му мандат ще започне на фона на силно поляризиран Конгрес и значително влияние на десницата в бразилската политика. Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро, не е обявил публично незабавна позиция след потвърждаването на резултата.

Източници: apnews.com, abc.net.au, agenciabrasil.ebc.com.br


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 0 Отговор
    НЯКОИ ФАШИСТИ СЕ БЯХА ЗАМЕЧТАЛИ И СЕ СЪБУДИХА ОТКРИТИ И ИЗПОТЕНИ ОТЗАД:)
    ......
    ХАХАХА :) ЧЕСТИТО КОМАНДАНТЕ ЛУЛУ ДА СИЛВА

    03:00 26.10.2026

  • 2 Артилерист

    7 0 Отговор
    Похвално! Бразилците са се осъзнали и са направили правилния избор.

    03:03 26.10.2026

  • 3 МОГА ХОРАТА , ПОСТИГАТ ГО

    4 0 Отговор
    АМИ , БРАВО НА БРАЗИЛЦИТЕ . ТРЕЗВИ , УСТРОУМНО МИСЛЕЩИ , ТРУДНО Е ТАКИВА ХОРА ДА ГИ ПОДВЕДЕШ С КУХИ , ФАЛШЛЪЖЛИВИ ОБЕЩАНИЯ . ПРИ НАС Е ЕДИН НАИВИТЕТ , ВЯРВАЩ НА ХИРТИТЕ ЛЪЖЛИВИ ПОДВЕЖДАЩИ ГО ХИЕНИ И ПОСЛЕ СИ СКУБЕ КОСИТЕ !
    АМИ ЗА ДА НЕ ТЕ ПОДВЕЖДАТ , ДАЙ СИ МАЛКО ТРУД САМ ДА СЕ ПООИНФОРМИРАШ , НЕ САМО ОТ БГ МЕДИЙТЕ РАЗБИРА СЕ , ЕХ НЕ Е ЛОШО И ТЯХ ДА ИЗСЛУШАШ ЗА ДА ИМ ХВАНЕШ ХИТРЕТЕ МАНИПУЛАЦИИ И НАДЛЪГВАНИЯ , ЩОТ АКО НЕ ГО ПРАВЯТ ЩЕ ИМ ИСТИНЕ МЕСТЕНЦЕТО , ТО Е ОТ ЯСНО ПО-ЯСНО !

    03:18 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гертруд

    0 0 Отговор
    Браво на бразилците. Гледах по БНТ вчера сутрин една каца- обла експертка прехласваше се по Болсонаро- нищо не разбира но умува.

    04:49 26.10.2026

  • 6 Уилям-Ивелин Николов

    1 0 Отговор
    Какво значение има това за българите? Трябва да работим за заздравяване на връзките с братския бразилски народ. Бразилия е страна на наркотрафиканти, простутутки и всякаква сган.

    04:54 26.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания