Лула да Силва спечели четвърти мандат в Бразилия

Луиз Инасио Лула да Силва спечели президентските избори в Бразилия и ще управлява страната за четвърти път. Той победи сенатора Флавио Болсонаро на балотажа на 25 октомври, а бразилският Висш избирателен съд потвърди резултата.

При преброени 100% от гласовете Лула има преднина от близо 4,4 милиона гласа пред своя съперник. Победата му е четвърти президентски мандат, но не последователен. Новият мандат трябва да започне на 5 януари 2027 г.

Обръщане на резултата от първия тур

Вотът на балотажа обърна резултата от първия тур. Тогава Флавио Болсонаро получи 47,03% от действителните гласове, а Лула остана втори с 45,16%. Разликата между двамата надхвърли 2,2 милиона гласа в полза на Болсонаро.

Така Лула стана първият кандидат в съвременния демократичен период на Бразилия, който е бил втори на първия тур, но е спечелил президентските избори на втория. Победата запазва левия курс начело на най-голямата икономика в Латинска Америка.

Гласуването беше удължено

Изборният ден премина при напрежение заради проблеми с обществения транспорт и проливни дъждове в части от страната. Съдията от Върховния съд Кристиано Занин удължи гласуването с два часа след искания от кампаниите и на двамата кандидати.

Решението забави преброяването и доведе до разнопосочна информация от някои избирателни секции. Според Асошиейтед прес изборният съд съобщи победата на Лула след приключването на пълното преброяване.

Четвъртият мандат

Лула, който е на 80 години, за първи път спечели президентските избори през 2002 г. Той беше преизбран през 2006 г., а след период извън властта се върна начело на Бразилия през 2023 г.

Преди да гласува в Сао Бернардо до Кампо, където започва политическата му кариера като синдикален лидер, Лула заяви: „Благодарен съм на бразилския народ. Това, което хората направиха за мен през последните дни, не мога да им се отплатя.“

Следващият му мандат ще започне на фона на силно поляризиран Конгрес и значително влияние на десницата в бразилската политика. Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро, не е обявил публично незабавна позиция след потвърждаването на резултата.

Източници: apnews.com, abc.net.au, agenciabrasil.ebc.com.br