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Студентската листа увеличи преднината си пред Вучич
  Тема: Избори

Студентската листа увеличи преднината си пред Вучич

26 Октомври, 2026 06:14 705 9

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • студентска листа-
  • парламентарни избори-
  • европейски съюз

Опозиционната формация получава 51,20% срещу 40,16% за коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“. Сръбският лидер призна поражението си

Студентската листа увеличи преднината си пред Вучич - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Студентска листа – Студентите побеждават“ увеличи преднината си пред коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. По предварителни данни на Републиканската избирателна комисия опозиционната формация получава 51,20% от гласовете, или 1 849 104 гласа, докато коалицията на Вучич е с 40,16% и 1 450 528 гласа.

Разликата между двете формации достига 11,04 процентни пункта. Данните са при обработени резултати от 7428 от общо 8392 избирателни секции, което представлява 88,51% от секциите.

Листата „Ивица Дачич – Фактор на стабилността“ получава 2,27%, или 82 085 гласа. Всички останали политически формации са под 1% според междинните резултати.

Вучич призна поражението

Александър Вучич призна загубата на управляващата коалиция още в изборната нощ. „Ясно е, че загубихме тези избори, Студентската листа спечели“, заяви той, цитиран от Ройтерс.

Вучич посочи, че според предварителните оценки „Студентската листа“ ще разполага с между 135 и 140 места в 250-местния парламент, а неговата Сръбска прогресивна партия ще има около 105 депутати. Окончателното разпределение на мандатите все още не е обявено.

Поздравления от Европейския съюз

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави сръбските граждани и студентското движение. „Готови сме да подкрепим реформите в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и силните демократични институции“, написа тя.

Сред европейските представители, поздравили „Студентската листа“, е и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. От Брюксел заявиха готовност за работа с новото политическо мнозинство по европейското бъдеще на Сърбия.

От протестно движение към управление

Изборите бяха свикани след близо две години студентски протести срещу корупцията и начина на управление на страната. Движението се появи след срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души.

Кандидатите на „Студентската листа“ са университетски преподаватели, експерти, спортисти, земеделци и представители на културните среди. Сега формацията трябва да посочи кандидат за премиер и да изгради управленско мнозинство. Пред нея стоят въпроси, свързани с борбата с корупцията, съдебната система, отношенията с Европейския съюз, Косово, Русия и Китай.

Победата променя политическия баланс в Сърбия след повече от десетилетие доминация на Вучич и неговата партия. Как ще бъде съставено правителството и кои формации ще го подкрепят, ще стане ясно след приключването на изборната процедура и обявяването на окончателните резултати.

Източници: za.investing.com, apnews.com, euronews.com


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    3 4 Отговор
    Тъжно е днес в ,,червения сектор"- Копейкин замина в канала, Лула-Президенте, а сега и Сърбия...

    06:24 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ще стане

    3 3 Отговор
    рай като в България, да им е честито.Сам каквото си направиш и най големият ти враг не може да ти го причини.

    Коментиран от #8

    06:30 26.10.2026

  • 4 Попето

    4 3 Отговор
    Сърбите, изглежда, не са много добре , да гласуват в полза на тези, които ги бомбандираха, това изглежда доста малоумно. А ЕК веднага ги поздравила... има да теглят, горките!

    06:30 26.10.2026

  • 5 Браво на сърбите

    2 1 Отговор
    И там махят корумпирания боклук.

    Само тук си търпим Наркобаронесата.

    06:31 26.10.2026

  • 6 Йотов

    0 0 Отговор
    Соросите спечелиха, копеите в канала.

    06:32 26.10.2026

  • 7 Историк

    1 1 Отговор
    Честито на сърбите, отървава се от Вучич! Така се прави, когато хората се борят за доброто на страната си, оказа се,че може и без лидер с харизматично име,когото справедливостта и борбата срещу корупцията е основна задача на опозицията като цяло, още повече на младите хора- 72 % избирателна активност. Братя българи, с 20% активност знаете ли какво искате да се случи в държавата? Как нещо ще се промени?

    06:33 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Структурирай си изречението правилно,

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    не мога да те разбера.

    06:43 26.10.2026

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