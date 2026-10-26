Студентската листа увеличи преднината си пред Вучич

„Студентска листа – Студентите побеждават“ увеличи преднината си пред коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. По предварителни данни на Републиканската избирателна комисия опозиционната формация получава 51,20% от гласовете, или 1 849 104 гласа, докато коалицията на Вучич е с 40,16% и 1 450 528 гласа.

Разликата между двете формации достига 11,04 процентни пункта. Данните са при обработени резултати от 7428 от общо 8392 избирателни секции, което представлява 88,51% от секциите.

Листата „Ивица Дачич – Фактор на стабилността“ получава 2,27%, или 82 085 гласа. Всички останали политически формации са под 1% според междинните резултати.

Вучич призна поражението

Александър Вучич призна загубата на управляващата коалиция още в изборната нощ. „Ясно е, че загубихме тези избори, Студентската листа спечели“, заяви той, цитиран от Ройтерс.

Вучич посочи, че според предварителните оценки „Студентската листа“ ще разполага с между 135 и 140 места в 250-местния парламент, а неговата Сръбска прогресивна партия ще има около 105 депутати. Окончателното разпределение на мандатите все още не е обявено.

Поздравления от Европейския съюз

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави сръбските граждани и студентското движение. „Готови сме да подкрепим реформите в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и силните демократични институции“, написа тя.

Сред европейските представители, поздравили „Студентската листа“, е и еврокомисарят по разширяването Марта Кос. От Брюксел заявиха готовност за работа с новото политическо мнозинство по европейското бъдеще на Сърбия.

От протестно движение към управление

Изборите бяха свикани след близо две години студентски протести срещу корупцията и начина на управление на страната. Движението се появи след срутването на козирка на железопътната гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души.

Кандидатите на „Студентската листа“ са университетски преподаватели, експерти, спортисти, земеделци и представители на културните среди. Сега формацията трябва да посочи кандидат за премиер и да изгради управленско мнозинство. Пред нея стоят въпроси, свързани с борбата с корупцията, съдебната система, отношенията с Европейския съюз, Косово, Русия и Китай.

Победата променя политическия баланс в Сърбия след повече от десетилетие доминация на Вучич и неговата партия. Как ще бъде съставено правителството и кои формации ще го подкрепят, ще стане ясно след приключването на изборната процедура и обявяването на окончателните резултати.

Източници: za.investing.com, apnews.com, euronews.com