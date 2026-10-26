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Фон дер Лайен, Коща и Мадяр поздравиха Студентската листа
  Тема: Избори

Фон дер Лайен, Коща и Мадяр поздравиха Студентската листа

26 Октомври, 2026 03:21 923 13

  • сърбия-
  • студентска листа-
  • урсула фон дер лайен-
  • антониу коща-
  • избори

Европейските лидери заявиха готовност да подкрепят реформи в Сърбия и страната по пътя ѝ към ЕС

Фон дер Лайен, Коща и Мадяр поздравиха Студентската листа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща поздравиха Студентската листа за победата на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Двамата публикуваха идентични послания в социалната мрежа „Екс“.

„Днес народът на Сърбия излезе да гласува с рекордна активност, за да определи бъдещето на страната си. Поздравления за Студентската листа за победата на парламентарните избори“, се казва в общото послание.

Фон дер Лайен и Коща заявиха, че Европейският съюз е готов да подкрепи реформи във върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и укрепването на демократичните институции. Те посочиха и готовност за съвместна работа за бъдещето на Сърбия в ЕС.

Победата на студентската формация беше призната и от Александър Вучич. След затварянето на избирателните секции той заяви, че неговата коалиция е загубила и че Студентската листа е спечелила изборите.

Според предварителна проекция на Ипсос и Центъра за свободни избори и демокрация при обработени 56% от извадката Студентската листа получава 52% от гласовете, а коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ – 39,3%. Очакванията са студентската формация да разполага с между 135 и 140 места в 250-членната Скупщина. За самостоятелно мнозинство са необходими 126 мандата.

Подкрепа от Унгария и Република Сръбска

Унгарският политик Петер Мадяр също поздрави победителите. Той съобщи, че е разговарял по телефона с лидерите на Студентската листа и ги е уверил в подкрепата на Унгария.

„Поздравих победителите на сръбските избори. Уверих ги в подкрепата на Унгария. Беше обнадеждаващо да чуя колко сила им е дала нашата победа през април в тази трудна борба“, написа Мадяр.

Поздравление отправи и Милорад Додик, бивш президент на Република Сръбска. Той заяви, че Република Сръбска и Сърбия ще продължат да вървят напред заедно.

Студентската листа се превърна в политическа сила след близо две години протести, започнали след смъртоносното срутване на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. Движението обвини властите в корупция и липса на отговорност, а протестите постепенно прераснаха в най-сериозното предизвикателство към управлението на Вучич от години.

След изборите предстои формиране на ново правителство. Окончателното разпределение на мандатите ще стане ясно след приключването на преброяването и обявяването на официалните резултати.

Източници: whtc.com, apnews.com, theguardian.com


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Путин

    1 17 Отговор
    гризе нокти и плаче свит на кълбо в ъгъла на бункера.

    Коментиран от #9

    03:27 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    14 1 Отговор
    БРИКС ПОБЕДИ В БРАЗИЛИЯ
    ... ТВА ПРОПУСКАТ ЕВРО ФАШИСТИТЕ :)

    Коментиран от #10

    03:33 26.10.2026

  • 4 Поздрава е

    0 1 Отговор
    На точката на дуспата .

    Коментиран от #5

    03:33 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    9 2 Отговор
    Ще я поздравят, нали те я създадоха! Ха ха!

    03:55 26.10.2026

  • 7 Гошо

    10 1 Отговор
    Изглупеха сърбите

    04:14 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А Путин":

    Да ама не
    В източната съседка на сръбия
    Си има прокси... дон Йоца..☝

    Коментиран от #12

    04:23 26.10.2026

  • 10 Жоржета стресираща

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ами честито....роналдиню🗣

    04:25 26.10.2026

  • 11 ПОДКУПВАТ НОВИ БАЛЪЦИ

    8 0 Отговор
    ФОТОТО Е УЛОВИЛО ИСТИНСКОТО , РЕАЛНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТОЯ ИИИЗРОД, НЕ В МОМЕНТ НА ПОДПРАВЕНА ОХИЛЕНОСТ ЗА ПОКАЗ!!! ЕТО ТОВА ИСТИНСКОТО ЛИЦЕИЗЛЪЧВАНЕ НА ТОЯ УУУРОД ,УУУБИЕЦ , КККРАДЕЦ МММАФИОТ НА СТОТИЦИ МИЛЯРДИ ОТ ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ , УУУБИЕЦ НА МИЛИОНИ В УКРАЙНА !
    МЪСК ИМ НАНЕСЕ ТИТАНИЧЕ УДАР , НАРЕЧЕ ГИ С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА -ККРЪВОЖАДНИ ПППОДПАЛВАЧИ ,ПО ОТНИШЕНИЕ ВОЙНАТА В УКРАЙНА!
    МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД СЛЕДВА ДА СЕ САМОСЕЗИТРА И ДА ЗАПОЧНЕ РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОБВИНЕНИЯ ЗА ПТРЕСТЪПЛЕНИЯ С/У ЧОВЕЧЕСТВОТО , ПО ПРИМЕРА НА МЛАДИЧ.

    04:36 26.10.2026

  • 12 Ко каза, ко?

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Жоржета стресираща":

    Ко каза, ко?

    04:48 26.10.2026

  • 13 Сърбите за втори път

    1 1 Отговор
    Ще бъдат бамбани!
    Това е повторение на Майдана!
    Урсула и другите боклуци трябва да бъдат окошарени!

    04:52 26.10.2026

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