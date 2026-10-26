Фон дер Лайен, Коща и Мадяр поздравиха Студентската листа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща поздравиха Студентската листа за победата на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Двамата публикуваха идентични послания в социалната мрежа „Екс“.

„Днес народът на Сърбия излезе да гласува с рекордна активност, за да определи бъдещето на страната си. Поздравления за Студентската листа за победата на парламентарните избори“, се казва в общото послание.

Фон дер Лайен и Коща заявиха, че Европейският съюз е готов да подкрепи реформи във върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и укрепването на демократичните институции. Те посочиха и готовност за съвместна работа за бъдещето на Сърбия в ЕС.

Победата на студентската формация беше призната и от Александър Вучич. След затварянето на избирателните секции той заяви, че неговата коалиция е загубила и че Студентската листа е спечелила изборите.

Според предварителна проекция на Ипсос и Центъра за свободни избори и демокрация при обработени 56% от извадката Студентската листа получава 52% от гласовете, а коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ – 39,3%. Очакванията са студентската формация да разполага с между 135 и 140 места в 250-членната Скупщина. За самостоятелно мнозинство са необходими 126 мандата.

Подкрепа от Унгария и Република Сръбска

Унгарският политик Петер Мадяр също поздрави победителите. Той съобщи, че е разговарял по телефона с лидерите на Студентската листа и ги е уверил в подкрепата на Унгария.

„Поздравих победителите на сръбските избори. Уверих ги в подкрепата на Унгария. Беше обнадеждаващо да чуя колко сила им е дала нашата победа през април в тази трудна борба“, написа Мадяр.

Поздравление отправи и Милорад Додик, бивш президент на Република Сръбска. Той заяви, че Република Сръбска и Сърбия ще продължат да вървят напред заедно.

Студентската листа се превърна в политическа сила след близо две години протести, започнали след смъртоносното срутване на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. Движението обвини властите в корупция и липса на отговорност, а протестите постепенно прераснаха в най-сериозното предизвикателство към управлението на Вучич от години.

След изборите предстои формиране на ново правителство. Окончателното разпределение на мандатите ще стане ясно след приключването на преброяването и обявяването на официалните резултати.

Източници: whtc.com, apnews.com, theguardian.com