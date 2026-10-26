Фон дер Лайен, Коща и Мадяр поздравиха Студентската листа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща поздравиха Студентската листа за победата на предсрочните парламентарни избори в Сърбия. Двамата публикуваха идентични послания в социалната мрежа „Екс“.
„Днес народът на Сърбия излезе да гласува с рекордна активност, за да определи бъдещето на страната си. Поздравления за Студентската листа за победата на парламентарните избори“, се казва в общото послание.
Фон дер Лайен и Коща заявиха, че Европейският съюз е готов да подкрепи реформи във върховенството на закона, свободата на медиите, борбата с корупцията и укрепването на демократичните институции. Те посочиха и готовност за съвместна работа за бъдещето на Сърбия в ЕС.
Победата на студентската формация беше призната и от Александър Вучич. След затварянето на избирателните секции той заяви, че неговата коалиция е загубила и че Студентската листа е спечелила изборите.
Според предварителна проекция на Ипсос и Центъра за свободни избори и демокрация при обработени 56% от извадката Студентската листа получава 52% от гласовете, а коалицията „Александър Вучич – Обединена Сърбия“ – 39,3%. Очакванията са студентската формация да разполага с между 135 и 140 места в 250-членната Скупщина. За самостоятелно мнозинство са необходими 126 мандата.
Подкрепа от Унгария и Република Сръбска
Унгарският политик Петер Мадяр също поздрави победителите. Той съобщи, че е разговарял по телефона с лидерите на Студентската листа и ги е уверил в подкрепата на Унгария.
„Поздравих победителите на сръбските избори. Уверих ги в подкрепата на Унгария. Беше обнадеждаващо да чуя колко сила им е дала нашата победа през април в тази трудна борба“, написа Мадяр.
Поздравление отправи и Милорад Додик, бивш президент на Република Сръбска. Той заяви, че Република Сръбска и Сърбия ще продължат да вървят напред заедно.
Студентската листа се превърна в политическа сила след близо две години протести, започнали след смъртоносното срутване на козирка на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г. Движението обвини властите в корупция и липса на отговорност, а протестите постепенно прераснаха в най-сериозното предизвикателство към управлението на Вучич от години.
След изборите предстои формиране на ново правителство. Окончателното разпределение на мандатите ще стане ясно след приключването на преброяването и обявяването на официалните резултати.
Източници: whtc.com, apnews.com, theguardian.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А Путин
Коментиран от #9
03:27 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ТВА ПРОПУСКАТ ЕВРО ФАШИСТИТЕ :)
Коментиран от #10
03:33 26.10.2026
4 Поздрава е
Коментиран от #5
03:33 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Анонимен
03:55 26.10.2026
7 Гошо
04:14 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Жоржета стресираща
До коментар #1 от "А Путин":Да ама не
В източната съседка на сръбия
Си има прокси... дон Йоца..☝
Коментиран от #12
04:23 26.10.2026
10 Жоржета стресираща
До коментар #3 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ами честито....роналдиню🗣
04:25 26.10.2026
11 ПОДКУПВАТ НОВИ БАЛЪЦИ
МЪСК ИМ НАНЕСЕ ТИТАНИЧЕ УДАР , НАРЕЧЕ ГИ С ИСТИНСКИТЕ ИМ ИМЕНА -ККРЪВОЖАДНИ ПППОДПАЛВАЧИ ,ПО ОТНИШЕНИЕ ВОЙНАТА В УКРАЙНА!
МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪД СЛЕДВА ДА СЕ САМОСЕЗИТРА И ДА ЗАПОЧНЕ РАЗСЛЕДВАНЕ ЗА ОБВИНЕНИЯ ЗА ПТРЕСТЪПЛЕНИЯ С/У ЧОВЕЧЕСТВОТО , ПО ПРИМЕРА НА МЛАДИЧ.
04:36 26.10.2026
12 Ко каза, ко?
До коментар #9 от "Жоржета стресираща":Ко каза, ко?
04:48 26.10.2026
13 Сърбите за втори път
Това е повторение на Майдана!
Урсула и другите боклуци трябва да бъдат окошарени!
04:52 26.10.2026