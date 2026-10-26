В Белград: Събориха палатковия лагер „Чациленд“ след изборната победа на студентите

Привърженици на опозиционната Студентска листа събориха палатковия лагер „Чациленд“ в Пионерския парк в Белград след победата си на парламентарните избори в Сърбия. Граждани премахнаха оградата около лагера, влязоха в парка и започнаха да разглобяват шатрите, разположени там от март 2025 г.
Безредиците започнаха след като Александър Вучич призна поражението на своята политическа листа. „Ясно е, че загубихме тези избори и че Студентската листа победи“, заяви той пред привърженици на изборния си щаб. Първите резултати, цитирани от сръбски медии, дават на Студентската листа 141 мандата срещу 103 за листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“.
„Чациленд“ беше разположен в центъра на Белград, между сградите на парламента и президентството. Лагерът беше създаден от поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия като контраакция на студентските протести и блокадите на университети. В продължение на близо 20 месеца достъпът до част от парка беше ограничен.
Сигнали за пожар в лагера
Според „Новости“ привърженици на Студентската листа са запалили шатрите в парка, като на място са пристигнали пожарникари. Асошиейтед прес съобщи, че след разрушаването на лагера един от шатрите е бил подпален. Различията в описанието се отнасят до броя на подпалените шатри и до това кой е запалил огъня.
Nova.rs съобщи, че хората, които са се намирали в лагера, са напуснали терена, след което гражданите са започнали да премахват останалите съоръжения. Към публикуването на първите информации не бяха съобщени окончателни данни за размера на щетите или за евентуални задържани.
Източници: nova.rs, novosti.rs, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факт
06:38 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ПРОКЪЛНАТА РЪЧИЧКА В БЕЛГРАД:)
Коментиран от #5
06:54 26.10.2026
4 Приятелите
Коментиран от #7, #8, #12
07:05 26.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мфа
07:19 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ъхъ
До коментар #4 от "Приятелите":Бедна ти е фантазията, какво ще се случи след срещата на тримата големи! Учи руски!
07:32 26.10.2026
9 БИХА ШУТА НА КОМУНИСТИТЕ
07:35 26.10.2026
10 ВУЧИЧ
При Асад и Янукович.
07:36 26.10.2026
11 Путин в шаш
07:37 26.10.2026
12 Приятелите на хижата
До коментар #4 от "Приятелите":С Гюро сме, до края на света..
07:37 26.10.2026
13 Тити
07:43 26.10.2026
14 КОМУНИСТИТЕ В ШОК
Коментиран от #16
07:47 26.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 поредна загуба за путинистите
08:08 26.10.2026