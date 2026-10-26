В Белград: Събориха палатковия лагер „Чациленд“ след изборната победа на студентите

Привърженици на опозиционната Студентска листа събориха палатковия лагер „Чациленд“ в Пионерския парк в Белград след победата си на парламентарните избори в Сърбия. Граждани премахнаха оградата около лагера, влязоха в парка и започнаха да разглобяват шатрите, разположени там от март 2025 г.

Безредиците започнаха след като Александър Вучич призна поражението на своята политическа листа. „Ясно е, че загубихме тези избори и че Студентската листа победи“, заяви той пред привърженици на изборния си щаб. Първите резултати, цитирани от сръбски медии, дават на Студентската листа 141 мандата срещу 103 за листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“.

„Чациленд“ беше разположен в центъра на Белград, между сградите на парламента и президентството. Лагерът беше създаден от поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия като контраакция на студентските протести и блокадите на университети. В продължение на близо 20 месеца достъпът до част от парка беше ограничен.

Сигнали за пожар в лагера

Според „Новости“ привърженици на Студентската листа са запалили шатрите в парка, като на място са пристигнали пожарникари. Асошиейтед прес съобщи, че след разрушаването на лагера един от шатрите е бил подпален. Различията в описанието се отнасят до броя на подпалените шатри и до това кой е запалил огъня.

Nova.rs съобщи, че хората, които са се намирали в лагера, са напуснали терена, след което гражданите са започнали да премахват останалите съоръжения. Към публикуването на първите информации не бяха съобщени окончателни данни за размера на щетите или за евентуални задържани.

Източници: nova.rs, novosti.rs, apnews.com