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В Белград: Събориха палатковия лагер „Чациленд“ след изборната победа на студентите
  Тема: Избори

В Белград: Събориха палатковия лагер „Чациленд“ след изборната победа на студентите

26 Октомври, 2026 06:30 1 970 17

  • студентска листа-
  • александър вучич-
  • чациленд-
  • сърбия-
  • белград

Граждани премахнаха оградата и шатрите от Пионерския парк в Белград след признатото от Александър Вучич поражение

В Белград: Събориха палатковия лагер „Чациленд“ след изборната победа на студентите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Привърженици на опозиционната Студентска листа събориха палатковия лагер „Чациленд“ в Пионерския парк в Белград след победата си на парламентарните избори в Сърбия. Граждани премахнаха оградата около лагера, влязоха в парка и започнаха да разглобяват шатрите, разположени там от март 2025 г.

Безредиците започнаха след като Александър Вучич призна поражението на своята политическа листа. „Ясно е, че загубихме тези избори и че Студентската листа победи“, заяви той пред привърженици на изборния си щаб. Първите резултати, цитирани от сръбски медии, дават на Студентската листа 141 мандата срещу 103 за листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“.

„Чациленд“ беше разположен в центъра на Белград, между сградите на парламента и президентството. Лагерът беше създаден от поддръжници на управляващата Сръбска прогресивна партия като контраакция на студентските протести и блокадите на университети. В продължение на близо 20 месеца достъпът до част от парка беше ограничен.

Сигнали за пожар в лагера

Според „Новости“ привърженици на Студентската листа са запалили шатрите в парка, като на място са пристигнали пожарникари. Асошиейтед прес съобщи, че след разрушаването на лагера един от шатрите е бил подпален. Различията в описанието се отнасят до броя на подпалените шатри и до това кой е запалил огъня.

Nova.rs съобщи, че хората, които са се намирали в лагера, са напуснали терена, след което гражданите са започнали да премахват останалите съоръжения. Към публикуването на първите информации не бяха съобщени окончателни данни за размера на щетите или за евентуални задържани.

Източници: nova.rs, novosti.rs, apnews.com


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    14 4 Отговор
    студента е утрешен друговерец, днес всичко му е на ихо-ахо...

    06:38 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 6 Отговор
    ВУЧИЧ СЕ РЪКУВА СЪС ЗЕЛЯ.......
    ... ПРОКЪЛНАТА РЪЧИЧКА В БЕЛГРАД:)

    Коментиран от #5

    06:54 26.10.2026

  • 4 Приятелите

    6 14 Отговор
    на джуджето и болшевиките от Кремъл трябва да бъдат държани далеч от властта във всяка държава. Само в България заблуденото овче стадо даде абсолютната власт на ген. Румен Решетников-Радев, който козирува на Кремъл. Дано на президентските избори мобилизацията на трезво мислещите хора да доведе до победа за Гюров.

    Коментиран от #7, #8, #12

    07:05 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мфа

    6 4 Отговор
    Сърбите имаха държава! Дупе да им е яко!

    07:19 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ъхъ

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Приятелите":

    Бедна ти е фантазията, какво ще се случи след срещата на тримата големи! Учи руски!

    07:32 26.10.2026

  • 9 БИХА ШУТА НА КОМУНИСТИТЕ

    3 3 Отговор
    И в Сърбия

    07:35 26.10.2026

  • 10 ВУЧИЧ

    3 2 Отговор
    В Москве
    При Асад и Янукович.

    07:36 26.10.2026

  • 11 Путин в шаш

    3 2 Отговор
    Изпуска и Сърбия.

    07:37 26.10.2026

  • 12 Приятелите на хижата

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Приятелите":

    С Гюро сме, до края на света..

    07:37 26.10.2026

  • 13 Тити

    2 2 Отговор
    Още един настон падна на кремълската диктатура.

    07:43 26.10.2026

  • 14 КОМУНИСТИТЕ В ШОК

    2 1 Отговор
    И в Сърбия ги пратиха за зелен хайвер.

    Коментиран от #16

    07:47 26.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 поредна загуба за путинистите

    0 0 Отговор
    Браво Сърби! Напред към Европа!

    08:08 26.10.2026

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