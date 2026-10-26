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Песков: Русия е готова да обсъжда газови доставки за Европа

Песков: Русия е готова да обсъжда газови доставки за Европа

26 Октомври, 2026 06:35 1 140 15

  • руски газ-
  • европейски съюз-
  • дмитрий песков-
  • северен поток

Москва поставя като условие европейски интерес и наличие на свободни руски количества. ЕС вече има график за поетапно прекратяване на вноса на руски газ

Песков: Русия е готова да обсъжда газови доставки за Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия е готова да обсъжда доставки на природен газ за Европа, но само ако европейските държави имат интерес, а Москва разполага със свободни количества. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

„Ние сме заинтересовани от всички пазари, които са изгодни за нас“, каза Песков в отговор на въпрос за възможността руските газови доставки за европейския пазар да бъдат възстановени.

Той повтори позицията на Владимир Путин, че Русия не изключва работа с европейски компании по доставките на нефт и газ. Според Путин обаче са необходими сигнали за готовност от страна на европейските купувачи и дългосрочна, устойчива схема на сътрудничество, която да не зависи от политическата конюнктура.

Москва очаква промяна в европейската позиция

„Ако европейските компании, европейските купувачи решат да се преориентират и осигурят дългосрочна, устойчива съвместна работа, лишена от политическа конюнктура, ние сме готови да си сътрудничим“, заяви Путин през март.

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев от своя страна заяви, че колкото повече сделки има между Русия и Съединените щати, толкова по-голям може да стане интересът на европейските компании към подобно сътрудничество. Той определи възстановяването на връзките между Русия и Европа като неизбежно и прогнозира бъдещ рестарт на газопроводите „Северен поток“.

ЕС следва обратния курс

Позицията на Москва идва на фона на политика на Европейския съюз за поетапно прекратяване на зависимостта от руски енергоносители. Приетите правила предвиждат вносът на руски втечнен природен газ да бъде прекратен до края на 2026 г., а доставките по тръбопроводи да приключат най-късно до 30 ноември 2027 г. Европейската комисия посочва, че през 2025 г. руският газ е представлявал 12% от общия внос на газ в ЕС, или около 36 млрд. куб. м.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Ляйен заяви, че енергийните санкции срещу Русия няма да бъдат отменени до прекратяването на войната в Украйна. „Тези санкции ще останат в сила, докато Русия не прекрати войната“, каза тя пред Европейския парламент.

Така руската страна заявява готовност за евентуални доставки при търговски интерес и налични обеми, докато европейската политика остава насочена към окончателно прекратяване на вноса на руски газ.

Източници: gazeta.press, gazeta.ru


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    7 23 Отговор
    Ние знаем че много ви се иска,но Европа вече не ви иска

    06:41 26.10.2026

  • 2 Мерси

    7 21 Отговор
    Айде няма нужда.
    Оправяме се и без вас.

    Коментиран от #4, #8

    06:42 26.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    ВЕЧЕ НЕ Е ХИПОТЕТИЧНО ...
    ЕС ДА КУПУВА РУСКИ ГАЗ ЧРЕЗ ПОСРЕДНИЦИ ОТ СЕВЕРНА КОРЕЯ:)

    06:46 26.10.2026

  • 4 Така е

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "Мерси":

    Новото увеличение е за 35 процента нагоре . Шъ съ оправим

    Коментиран от #14

    06:48 26.10.2026

  • 5 Газ дърва и въглищааа

    4 1 Отговор
    Какво да доставя? Компютри ли?

    06:51 26.10.2026

  • 6 Бббб

    12 3 Отговор
    Гладни бунтове в Европа, режимите викат Не

    06:55 26.10.2026

  • 7 Уреула

    4 9 Отговор
    Тоя фантазьор се надява напразно!
    ЕС вече има график за поетапно окончателно прекратяване вноса на газ от Русия и ще го купуваме само през САЩ .

    06:56 26.10.2026

  • 8 Прав си

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мерси":

    След като можем да купуваме руски газ от САЩ или други държави, защо да пълним гушата Путин.
    Европейците сме богати и можем да плащаме двойно.
    А и ЕС вече има график за поетапно прекратяване вноса на газ от Русия

    07:04 26.10.2026

  • 9 Защо

    4 7 Отговор
    след нападението над Украйна руснаците поискаха да им се плаща в рубли и след това спряха доставките. За нас завъртяха кранчето още в края на април 2022 г. Сега се самопредлагат. Но са минали почти пет години и Европа се оправя и без тях. Виждат, че има намаляване на резервите преди зимата и пробват отново. Как на такива да им вярваш. Освен да ги мародерстваш като Китай и да им плащаш на символични цени. Или да им поставиш условие да спрат огъня в Украйна. Сами са се докарали до тук.

    07:15 26.10.2026

  • 10 Громико

    1 6 Отговор
    Гладна кокошка просо сънува,от терористи не очакваме нищо хубаво

    07:35 26.10.2026

  • 11 Напомням!

    1 6 Отговор
    Ние сме част от ЕС и НАТО 🇪🇺🇺🇲
    Русия винаги е била и си остава наш враг!!!

    07:35 26.10.2026

  • 12 Така както я карате в Украйна ,

    2 5 Отговор
    пазар скоро няма да видите," братската дружба"... свърши !!!
    Путин , докара Руския народ до просешка тояга!!!
    Българската поговорка , "не ми хвали стоката , ами ми хвали пазара"
    е "стил гоинг стронг"!

    07:40 26.10.2026

  • 13 Тити

    1 4 Отговор
    Само че има един малък проблем никой не иска ташисткият газ още повече на петорна цена

    07:42 26.10.2026

  • 14 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    Така е! С новото увеличение, цените станаха като преди 15 години. Тогава имахме православен тръбопроводен газ, без посредници. Цената му беше като на днешни демократизиран газ, който минава през 5 посредника и един боташ.

    08:07 26.10.2026

  • 15 глад

    1 0 Отговор
    Глад мори добитъка.

    08:15 26.10.2026

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