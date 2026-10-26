Русия е готова да обсъжда доставки на природен газ за Европа, но само ако европейските държави имат интерес, а Москва разполага със свободни количества. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от РИА Новости.

„Ние сме заинтересовани от всички пазари, които са изгодни за нас“, каза Песков в отговор на въпрос за възможността руските газови доставки за европейския пазар да бъдат възстановени.

Той повтори позицията на Владимир Путин, че Русия не изключва работа с европейски компании по доставките на нефт и газ. Според Путин обаче са необходими сигнали за готовност от страна на европейските купувачи и дългосрочна, устойчива схема на сътрудничество, която да не зависи от политическата конюнктура.

Москва очаква промяна в европейската позиция

„Ако европейските компании, европейските купувачи решат да се преориентират и осигурят дългосрочна, устойчива съвместна работа, лишена от политическа конюнктура, ние сме готови да си сътрудничим“, заяви Путин през март.

Специалният представител на руския президент Кирил Дмитриев от своя страна заяви, че колкото повече сделки има между Русия и Съединените щати, толкова по-голям може да стане интересът на европейските компании към подобно сътрудничество. Той определи възстановяването на връзките между Русия и Европа като неизбежно и прогнозира бъдещ рестарт на газопроводите „Северен поток“.

ЕС следва обратния курс

Позицията на Москва идва на фона на политика на Европейския съюз за поетапно прекратяване на зависимостта от руски енергоносители. Приетите правила предвиждат вносът на руски втечнен природен газ да бъде прекратен до края на 2026 г., а доставките по тръбопроводи да приключат най-късно до 30 ноември 2027 г. Европейската комисия посочва, че през 2025 г. руският газ е представлявал 12% от общия внос на газ в ЕС, или около 36 млрд. куб. м.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Ляйен заяви, че енергийните санкции срещу Русия няма да бъдат отменени до прекратяването на войната в Украйна. „Тези санкции ще останат в сила, докато Русия не прекрати войната“, каза тя пред Европейския парламент.

Така руската страна заявява готовност за евентуални доставки при търговски интерес и налични обеми, докато европейската политика остава насочена към окончателно прекратяване на вноса на руски газ.

Източници: gazeta.press, gazeta.ru